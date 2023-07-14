Гендиректор «Зенита» — о Фернандесе: «Новости могут быть после Суперкубка»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с трансфером защитника Марио Фернандеса.
Прошёл ли Марио медосмотр? Новости могут быть после Суперкубка. Просьба не будоражить общественность.
12 июля Медведев сообщил, что игрок проходит медицинское обследование.
Игрок, Из-за которого сборная Черчесова не выиграла ЧМ 18
Игрок, Из-за которого сборная Черчесова не выиграла ЧМ 18
Суперкубок с ЦСКА и подписание Марио до матча вызвало бы дополнительную негативную реакцию болельщиков ЦСКА
Суперкубок с ЦСКА и подписание Марио до матча вызвало бы дополнительную негативную реакцию болельщиков ЦСКА
Тут армейцы уже многое "хорошего" наговорили про Марио им же придётся тогда новую обувь покупать для Марио.
Тут армейцы уже многое "хорошего" наговорили про Марио им же придётся тогда новую обувь покупать для Марио.