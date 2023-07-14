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Гендиректор «Зенита» — о Фернандесе: «Новости могут быть после Суперкубка»

вчера, 14:44

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с трансфером защитника Марио Фернандеса.

Прошёл ли Марио медосмотр? Новости могут быть после Суперкубка. Просьба не будоражить общественность.

12 июля Медведев сообщил, что игрок проходит медицинское обследование.

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Все комментарии
Quake1988
Quake1988
вчера в 21:10, ред.
На кой черт публиковать новость "Ялтинский «Рубин» отказался от участия в Кубке России в сезоне 2023/24" - И НЕТ ДОСТУПА В КОММЕНТАРИЯХ И ВК ПАБЛИКЕ? ЧТО ЭТО? https://www.soccer.ru/news/1355962/rubin-sevastopol вы как редакция примите решение... мы Крымчане 9 лет с Россией, а такие сми ведут себя... цензура.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:03
Как раз до "после Суперкубка" и вес сгонит....)
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:01
ЦСКА отходами вроде Маркизио не пользуется. Путать не надо. Это прерогатива Газпрома
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:43
Придётся тогда бабу обратно на воз грузить, утверждая, что она значительно полегчала.
Red blu
Red blu
вчера в 18:30, ред.
Надеются что после Супер кубка похудеет? На медосмотре выяснилось что у Фернандеса лишний вес.
lotsman
lotsman
вчера в 17:02
Во время Суперкубка будет торжественная передача Марио обратно в ЦСКА.)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:55
Ждём с нетерпением.
Игрок, Из-за которого сборная Черчесова не выиграла ЧМ 18
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:48
Что-то замутили однако "отцы командиры".
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:25
Новость после Суперкубка - не похудел.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:08
Правильно сделали что решили отложить официальное объявление после суперкубка
Суперкубок с ЦСКА и подписание Марио до матча вызвало бы дополнительную негативную реакцию болельщиков ЦСКА
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:43
Как правило,"туман в*йны" предполагает переход в третью позицию.А что не "ЛОКО",ведь путь протоптан в обе стороны?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:42
ПРосьбу вашу,сэр,удовлетворить не можем.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:48
А если не пройдёт медосмотр и подпишет контракт с ЦСКА?
Тут армейцы уже многое "хорошего" наговорили про Марио им же придётся тогда новую обувь покупать для Марио.
Гость
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