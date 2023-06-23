Прошла жеребьёвка календарей для Групп 1 и 2 «Дивизиона Б» Второй лиги

23 июня прошла жеребьёвка проекта календарей для команд Групп 1 и 2 «Дивизиона Б» Второй лиги на сезон 2023 года.
Процедура прошла в формате видеоконференции, в ней приняли участие генеральный секретарь ФНЛ Андрей Соколов и руководитель департамента проведения соревнований ФНЛ Василий Иванов.
В первых турах сыграют:
Группа 1. Подгруппа 1. 1-й тур. 16 июля
«Севастополь» – «СКА» Ростов-на-Дону
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Рубин» Ялта
«Кубань-Холдинг» Павловская – «Дружба» Майкоп
1-й тур пропустит «Динамо-Ставрополь».
Группа 1. Подгруппа 2. 1-й тур. 16 июля
«Победа» Хасавюрт – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Астрахань» – «Легион» Махачкала
«Спартак-Нальчик» – «Алания-2» Владикавказ
Первый тур пропустит «Динамо-2» Махачкала.
Группа 2. 1-й тур. 22 июля
«Звезда» Санкт-Петербург – «Иркутск»
«Зенит-2» Санкт-Петербург – «Енисей-2» Красноярск
«Луки-Энергия» Великие Луки – «Динамо-2» Москва
«Торпедо-Владимир» – «Знамя Труда» Орехово-Зуево
«Балтика-БФУ» Калининград – «Электрон» Великий Новгород
«Зоркий-Красногорск» – «Тверь»
«Динамо-Вологда» – «Торпедо Москва-2»
«Динамо-СПб» Санкт-Петербург – «Родина-М» Москва
«Химик» Дзержинск – «Динамо» Киров
Календари игр всех матчей сезона-2023 будут опубликованы после утверждения Президиумом ФНЛ и Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.