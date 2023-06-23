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Прошла жеребьёвка календарей для Групп 1 и 2 «Дивизиона Б» Второй лиги

вчера, 19:45

23 июня прошла жеребьёвка проекта календарей для команд Групп 1 и 2 «Дивизиона Б» Второй лиги на сезон 2023 года.

Процедура прошла в формате видеоконференции, в ней приняли участие генеральный секретарь ФНЛ Андрей Соколов и руководитель департамента проведения соревнований ФНЛ Василий Иванов.

В первых турах сыграют:

Группа 1. Подгруппа 1. 1-й тур. 16 июля

«Севастополь» – «СКА» Ростов-на-Дону
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Рубин» Ялта
«Кубань-Холдинг» Павловская – «Дружба» Майкоп

1-й тур пропустит «Динамо-Ставрополь».

Группа 1. Подгруппа 2. 1-й тур. 16 июля

«Победа» Хасавюрт – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Астрахань» – «Легион» Махачкала
«Спартак-Нальчик» – «Алания-2» Владикавказ

Первый тур пропустит «Динамо-2» Махачкала.

Группа 2. 1-й тур. 22 июля

«Звезда» Санкт-Петербург – «Иркутск»
«Зенит-2» Санкт-Петербург – «Енисей-2» Красноярск
«Луки-Энергия» Великие Луки – «Динамо-2» Москва
«Торпедо-Владимир» – «Знамя Труда» Орехово-Зуево
«Балтика-БФУ» Калининград – «Электрон» Великий Новгород
«Зоркий-Красногорск» – «Тверь»
«Динамо-Вологда» – «Торпедо Москва-2»
«Динамо-СПб» Санкт-Петербург – «Родина-М» Москва
«Химик» Дзержинск – «Динамо» Киров

Календари игр всех матчей сезона-2023 будут опубликованы после утверждения Президиумом ФНЛ и Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС.

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Источник: 2fnl.com
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Все комментарии
Quake1988
Quake1988
вчера в 21:51
Ее... Че только Севас играть из Крыма будет?
ДСА
ДСА
вчера в 21:16
Похоже все хуже и хуже дела во втордиве.
55y3gma3kdhc
55y3gma3kdhc
вчера в 20:46
Почему-то среди крымских команд нет Таврии?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:11
Ну теперь в дело включаются чиновники рангом повыше, пойдут согласования, визировки, утверждения - работа "закипит".
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:59
Это не всем интересно
Гость
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