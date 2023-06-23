Прошла жеребьёвка календарей для Групп 1 и 2 «Дивизиона Б» Второй лиги

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вчера, 19:45

23 июня прошла жеребьёвка проекта календарей для команд Групп 1 и 2 «Дивизиона Б» Второй лиги на сезон 2023 года.

Процедура прошла в формате видеоконференции, в ней приняли участие генеральный секретарь ФНЛ Андрей Соколов и руководитель департамента проведения соревнований ФНЛ Василий Иванов.

В первых турах сыграют:



Группа 1. Подгруппа 1. 1-й тур. 16 июля

«Севастополь» – « СКА » Ростов-на-Дону

«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Рубин» Ялта

«Кубань-Холдинг» Павловская – «Дружба» Майкоп



1-й тур пропустит «Динамо-Ставрополь».



Группа 1. Подгруппа 2. 1-й тур. 16 июля

«Победа» Хасавюрт – «Машук-КМВ» Пятигорск

«Астрахань» – «Легион» Махачкала

«Спартак-Нальчик» – «Алания-2» Владикавказ



Первый тур пропустит «Динамо-2» Махачкала.



Группа 2. 1-й тур. 22 июля