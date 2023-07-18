«Зенит» подписывает талантливого защитника «Црвены Звезды». Воспользовались приоритетным правом выкупа

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вчера, 19:22

История получила неожиданный финал.

Вероятность увидеть Страхинью Ераковича в «Спартаке» всего за пару дней снизилась до нуля – «Зенит» быстро поставил точку в саге вокруг трансфера талантливого центрбека «Црвены Звезды». Отслеживаем хронологию событий.

Появился на горизонте прошлой весной

Первым клубом, который отметил талант 22-летнего серба, было «Динамо» — еще в мае 2022 года появился инсайд, что «бело-голубые» рассматривают возможность подписания Страхиньи.

Летом в борьбу за защитника включился и «Зенит». Примерно в тот же период «сине-бело-голубые» готовились провести с «Црвеной Звездой» товарищеский матч – и смогли лично оценить талант игрока. Тогда же появились инсайды, что чемпионы страны готовы выложить сербскому коллективу отступные в размере 10-12 миллионов евро. До оформления сделки не дошло – в Санкт-Петербург отправился центрбек «Сочи» Родригао.

К зиме появился третий претендент на Ераковича – «Краснодар» был готов выплатить за центрбека компенсацию в размере 12 млн. Но ни в одном из случаев до предметного диалога дело не дошло. Страхинья остался в Сербии, провел первые матчи в составе основной национальной команды и продолжил выходить в старте за «Црвену Звезду» — играл в том числе против «Монако», «Трабзонспора» и «Ференцвароша» в Лиге Европы.

Жара началась летом

В это межсезонье железным претендентом на Ераковича считался уже «Спартак». «Красно-белые» текущее трансферное окно решили провести плодотворно, поэтому оперативно вступили в переговоры с «Кадисом» по Тео Бонгонда плюс быстро решили вопрос с Хесусом Мединой из ЦСКА – оба подписали контракты со «Спартаком» в июле.

И параллельно селекционеры столичного клуба занялись поиском усиления в группу защиты. Изначально «красно-белые» вступили в переговоры с «Тоттенхэмом» по Давинсону Санчесу. Вариант с Ераковичем появился ближе к середине июля. Москвичи готовили для «Црвены Звезды» предложение на 8 миллионов евро, затем появилась информация о 7 миллионах и 10 процентах от перепродажи.

В выборе между двумя кандидатами спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт и главный тренер Гильермо Абаскаль показывали редкое для них единство – оба выступали за трансфер серба.

Стороны приближались к сделке. Договорились на компенсацию в размере 7 млн евро, самому Страхинье давали контракт по схеме «3+1» и были готовы платить 1,5 млн евро за сезон – официальное предложение было направлено 16 июля. Да и футболист успел дать согласие на переход.

«Зенит» стал помехой

И в этот же период в истории появился «Зенит». Как выяснилось, у петербуржцев, которые рассматривали кандидатуру сербского таланта годом ранее, с «Црвеной Звездой» есть соглашение о приоритетном праве выкупа защитника. Иными словами, если бы «сине-бело-голубые» направили белградскому клубу предложение, которое бы повторило оффер «Спартака», центрбек доставался им.

Итак, после согласования сделки между «Црвеной Звездой» и «Спартаком» «Зенит», по последним данным, направил свое предложение на сумму больше 7 миллионов евро. Сербы отменили сделку с «красно-белыми» — в ближайшее время Еракович отправится в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра и заключения контракта сроком на 4 года.

Один из возможных сценариев, по которому будет развиваться ситуация с 22-летним защитником, – это его обратная аренда в команду из Белграда после подписания контракта. В «Зените» полагают, что Страхинья еще не готов бороться за попадание в стартовую обойму.

А «Спартак» остался шокирован развязкой переговоров и вынужден вернуться к поиску альтернативы.

Звонкие пощёчины

Текущим летом «Зенит» неслабо разозлил московские клубы. Чуть раньше была история с опорником Александром Коваленко, который после окончания аренды в «Крыльях» возвращался в «Сочи» — на него претендовал «Локомотив», по слухам, и сам хавбек хотел подписать контракт с «железнодорожниками». Но в переговоры вмешались питерцы – и хавбек быстро переключился на вариант с «сине-бело-голубыми».

Затем – Марио Фернандес и ЦСКА (подробнее – здесь). «Армейцы» не хотели платить «Интернасьоналу» за игрока, которому ранее разрешили приостановить карьеру и вернуться на родину – предполагалось, что после паузы Марио вновь окажется в Москве. В Фернандесе у «Зенита» не было острой необходимости – к форме защитника, который в родном чемпионате проиграл конкуренцию и почти не выходил на поле, возникали большие вопросы, были инсайды, что у Марио лишний вес – и по этой причине в Санкт-Петербурге откладывали презентацию.

Теперь – история с Ераковичем. Страхинья мог пополнить состав чемпионов зимой – но тогда петербуржцы искали левоногого центрбека с хорошим первым пасом – и выбрали Ренана. Защитник «Црвены Звезды» — правый центральный, с правой ногой – на этой позиции и так есть Чистяков и Родригао. К слову, в этом случае лучше говорить о грамотном менеджменте – все-таки в «Зените» заранее обезопасили себя, подписав соглашение с сербами о приоритетном праве выкупа.

Для «Спартака» это был бы отличный трансфер. У Страхиньи была бы не такая высокая зарплата, как та, которую может потребовать Давинсон Санчес. Плюс перспектива более выгодной перепродажи. Плюс опыт защитника – уже в 22 года он играет за сборную и провел немало матчей в еврокубках. «Красно-белым» остается смириться с таким положением дел – и постараться успеть провернуть сделку с «Тоттенхэмом».