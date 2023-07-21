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Нулевая маржа на все матчи ФК «Балтика» от БК «Мелбет»

вчера, 13:18

В честь начала сезона РПЛ 2023/24 букмекерская компания «Мелбет» обнуляет маржу на все матчи с участием ФК «Балтика». Уже сейчас на сайте букмекера представлены повышенные коэффициенты на матч «Сочи» – «Балтика» на исход П1хП2, который состоится 23 июля.

С каждым новым сезоном ФК «Балтика» привлекает все больше поклонников, восхищенных их неутомимой борьбой и стремлением к успеху. «Мелбет» разделяет эту страсть к футболу и стремится поддержать как ФК «Балтика», так и всех клиентов, заключающих пари на матчи клуба.

БК «Мелбет» и ФК «Балтика» заключили партнерское соглашение в апреле этого года. Этому предшествовало успешное выступление клуба в Мелбет-Первой Лиге, результатом которого стало долгожданное возвращение калининградцев в РПЛ, а также рекордные показатели посещаемости игр клуба.

Найти повышенные коэффициенты и насладиться игрой можно уже сейчас на сайте melbet.ru.

Нулевая маржа на все матчи ФК «Балтика» от БК «Мелбет»

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Источник: soccer.ru
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