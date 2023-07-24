В «Спартаке» высказались о возможном продлении контракта с Мозесом

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем полузащитника Виктора Мозеса, контракт которого истекает летом 2024 года.
Пока не общались с Мозесом насчет продления контракта. Но будем смотреть и следить за игрой. Сейчас мы на него рассчитываем. Он один из лучших игроков основы. Что будет в будущем — посмотрим.
Во-первых, он уже возрастной игрок и не прогрессирует.
Во-вторых, его мотивация тоже оставляет желать лучшего - с Оренбургом хоть и забил, но в целом действовал не очень хорошо, плюс часто недобегает.
В-третьих, Спартаку нужен классный АПЗ наконец, а Мозес таковым не является.
Ну и может уйти в любой момент или не продлить контракт.
Во-первых, он уже возрастной игрок и не прогрессирует.
Во-вторых, его мотивация тоже оставляет желать лучшего - с Оренбургом хоть и забил, но в целом действовал не очень хорошо, плюс часто недобегает.
В-третьих, Спартаку нужен классный АПЗ наконец, а Мозес таковым не является.
Ну и может уйти в любой момент или не продлить контракт.