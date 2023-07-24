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В «Спартаке» высказались о возможном продлении контракта с Мозесом

сегодня, 10:24

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем полузащитника Виктора Мозеса, контракт которого истекает летом 2024 года.

Пока не общались с Мозесом насчет продления контракта. Но будем смотреть и следить за игрой. Сейчас мы на него рассчитываем. Он один из лучших игроков основы. Что будет в будущем — посмотрим.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:29
Впереди еще целый год, рано загадывать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:25, ред.
Этот сезон если не будет травм он думаю отыграет на приличном уровне . Что будет дальше одному Богу известно...
makkie
makkie
сегодня в 11:02
Мне кажется, можно уже сейчас искать замену Мозесу.

Во-первых, он уже возрастной игрок и не прогрессирует.
Во-вторых, его мотивация тоже оставляет желать лучшего - с Оренбургом хоть и забил, но в целом действовал не очень хорошо, плюс часто недобегает.
В-третьих, Спартаку нужен классный АПЗ наконец, а Мозес таковым не является.
Ну и может уйти в любой момент или не продлить контракт.
112910415
112910415
сегодня в 10:51
Мозес явно пока стареть не собирается !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:32
Расчитывают,значит продлят.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:31
Определитесь, нужен или нет
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