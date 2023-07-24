В «Спартаке» высказались о возможном продлении контракта с Мозесом

Генеральный директор «Спартака» высказался о будущем полузащитника , контракт которого истекает летом 2024 года.

Пока не общались с Мозесом насчет продления контракта. Но будем смотреть и следить за игрой. Сейчас мы на него рассчитываем. Он один из лучших игроков основы. Что будет в будущем — посмотрим.