Глава РПЛ оценил посещаемость матчей при Fan ID

Президент РПЛ высказался о посещаемости матчей РПЛ в условиях Fan ID.

Посещаемость — это ключевой KPI для лиги и для нашего футбола. Цифра прописана в договоре с РФС — 17 тысяч. Всем понятно, что ситуация поменялась, есть объективное обстоятельство, что эта цифра сейчас другая. Не соглашусь с тем, что сейчас полупустые трибуны. Всё‑таки посещаемость вполне достойная. Опять же, с чем сравнивать? Средняя посещаемость этого тура — порядка 10 тысяч. В марте, когда только начали внедрять систему паспорта болельщика на всех стадионах, посещаемость была порядка пяти тысяч. Не будем вспоминать печальные цифры, но тем не менее было 207 болельщиков на матче «Торпедо» — «Урал». Сейчас уже другие цифры, мы видим положительную динамику, поэтому смотрим на ситуацию с оптимизмом. Все мы понимаем, что футбол — для болельщиков. Надеемся, что они вернутся.

Работу по привлечению болельщиков на стадионы уже делают и клубы, и лига, и РФС , и представители органов госвласти. Да, на ситуацию можно посмотреть по‑разному. Динамика, пусть и не такая радужная, как хотелось бы, но она есть. Клубы реально включились в эту работу, каждый со своей аудиторией. Сам сервис стал гораздо удобнее. Мы уверены, что общая работа приведёт к тому, что болельщики всё‑таки вернутся. Бойкот ни к чему хорошему никогда не приводит.

Почему бы не приравнять абонемент к паспорту болельщика? Мы не раз выходили с инициативами. Ряд из них был услышан, ряд — нет. Но сейчас ситуация поменялась кардинально в том плане, что уже не нужно идти в МФЦ, чтобы провести верификацию своей личности. Продолжается работа по диалогу с болельщиками, улучшению сервиса и диалогу с клубами по привлечению болельщиков, чтобы сделать комфортным их пребывание на стадионе.