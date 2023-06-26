Один из тренеров «Зенита» может перейти в зарубежный клуб

Тренер «Зенита» Александр Низелик может покинуть клуб.
По информации источника, помощник Сергея Семака решил попробовать свои силы в одной из иностранных европейских команд. Стороны решили не продлевать контракт на следующий сезон на время переговоров Низелика с зарубежным клубом.
"Не секрет, что мое умение подать себя на бровке привлекло внимание многих известных агенств," - поделился Сергей, - "Когда я смотрю, как мои бразильцы за 40 миллионов обыгрывают игроков "Оренбурга" и "Пари НН", лацканы моих пиджаков всегда безупречны, потому что это мой хлеб, вернее, моя чёрная икра, учитывая нашего углеводородного спонсора. Ведь я знаю, что Миллер купит столько бразильцев, сколько надо для победы в чемпионате, поэтому главная задача тренера "Зенита" - выглядеть безупречно и распространять вокруг ауру уверенности и превосходства".
Уже несколько модных домов связались с сине-бело-голубыми.
"Когда я смотрю, как великолепен Сережа на бровке, как блестят его запонки и как идеально наваксены его ботинки, я понимаю, что это - тренер, который и нужен нашему клубу," - подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев -"Если кто-то, как говорится, король раздевалки, то Семак - абсолютный король гардеробной. Видели бы вы, как он часами отрабатывает перед зеркалом все варианты на следующий матч - тактически тут переиграть его невозможно, потому, что он может появиться в винтажном одноборотном пиджаке от Valentino, а уже завтра - в сшитом на заказ смокинге от Alessandro Pescini. Тренеру соперника остаётся только плакать, зная, что он наверняка не будет самым модным тренером вечера."
Мы будем следить за развитием ситуации.
"Не секрет, что мое умение подать себя на бровке привлекло внимание многих известных агенств," - поделился Сергей, - "Когда я смотрю, как мои бразильцы за 40 миллионов обыгрывают игроков "Оренбурга" и "Пари НН", лацканы моих пиджаков всегда безупречны, потому что это мой хлеб, вернее, моя чёрная икра, учитывая нашего углеводородного спонсора. Ведь я знаю, что Миллер купит столько бразильцев, сколько надо для победы в чемпионате, поэтому главная задача тренера "Зенита" - выглядеть безупречно и распространять вокруг ауру уверенности и превосходства".
Уже несколько модных домов связались с сине-бело-голубыми.
"Когда я смотрю, как великолепен Сережа на бровке, как блестят его запонки и как идеально наваксены его ботинки, я понимаю, что это - тренер, который и нужен нашему клубу," - подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев -"Если кто-то, как говорится, король раздевалки, то Семак - абсолютный король гардеробной. Видели бы вы, как он часами отрабатывает перед зеркалом все варианты на следующий матч - тактически тут переиграть его невозможно, потому, что он может появиться в винтажном одноборотном пиджаке от Valentino, а уже завтра - в сшитом на заказ смокинге от Alessandro Pescini. Тренеру соперника остаётся только плакать, зная, что он наверняка не будет самым модным тренером вечера."
Мы будем следить за развитием ситуации.