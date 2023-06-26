Один из тренеров «Зенита» может перейти в зарубежный клуб

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вчера, 15:17

Тренер «Зенита» Александр Низелик может покинуть клуб.

По информации источника, помощник Сергея Семака решил попробовать свои силы в одной из иностранных европейских команд. Стороны решили не продлевать контракт на следующий сезон на время переговоров Низелика с зарубежным клубом.