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Один из тренеров «Зенита» может перейти в зарубежный клуб

вчера, 15:17

Тренер «Зенита» Александр Низелик может покинуть клуб.

По информации источника, помощник Сергея Семака решил попробовать свои силы в одной из иностранных европейских команд. Стороны решили не продлевать контракт на следующий сезон на время переговоров Низелика с зарубежным клубом.

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Зенит
Источник: matchtv.ru
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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:13, ред.
Из «Зенита» ушли помощник Семака Низелик и тренер по физподготовке Бурова. Они продолжат карьеру в Италии...

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steq4uf2hz4q
steq4uf2hz4q
вчера в 18:09
Крысы бегут не спроста
Glosser
Glosser
вчера в 17:35
Не всяк в Зените его знает.
7mxdqp8jvfb9
7mxdqp8jvfb9
вчера в 16:24
Вот потерю этого суперспеца точно никто не заметит
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:19
Семак может перейти в одно из иностранных модельных агенств.

"Не секрет, что мое умение подать себя на бровке привлекло внимание многих известных агенств," - поделился Сергей, - "Когда я смотрю, как мои бразильцы за 40 миллионов обыгрывают игроков "Оренбурга" и "Пари НН", лацканы моих пиджаков всегда безупречны, потому что это мой хлеб, вернее, моя чёрная икра, учитывая нашего углеводородного спонсора. Ведь я знаю, что Миллер купит столько бразильцев, сколько надо для победы в чемпионате, поэтому главная задача тренера "Зенита" - выглядеть безупречно и распространять вокруг ауру уверенности и превосходства".

Уже несколько модных домов связались с сине-бело-голубыми.

"Когда я смотрю, как великолепен Сережа на бровке, как блестят его запонки и как идеально наваксены его ботинки, я понимаю, что это - тренер, который и нужен нашему клубу," - подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев -"Если кто-то, как говорится, король раздевалки, то Семак - абсолютный король гардеробной. Видели бы вы, как он часами отрабатывает перед зеркалом все варианты на следующий матч - тактически тут переиграть его невозможно, потому, что он может появиться в винтажном одноборотном пиджаке от Valentino, а уже завтра - в сшитом на заказ смокинге от Alessandro Pescini. Тренеру соперника остаётся только плакать, зная, что он наверняка не будет самым модным тренером вечера."

Мы будем следить за развитием ситуации.
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kf2pbvfe5nm8
вчера в 15:28
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