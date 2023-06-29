Клуб Медиалиги заинтересован в приглашении Слуцкого в качестве тренера

Клуб GOATS интересуется Леонидом Слуцким.
Сообщается, что клуб вышел на специалиста через его сына Дмитрия.
Команда дошла до 1/4 финала 3-го сезона Медийной футбольной лиги, где уступила «Родине Медиа» (1:3).
Последним местом работы Слуцкого в футболе был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
Смотрю состав - Максим Жавнерчик, Илья Абаев, Антон Соснин, Никита Чечерин, Арсений Логашов, Виталий Дьяков и т.п... Не, это реально гениальная идея, создать лигу из третьесортных игроков и рубить на ней миллионы.
Смотрю состав - Максим Жавнерчик, Илья Абаев, Антон Соснин, Никита Чечерин, Арсений Логашов, Виталий Дьяков и т.п... Не, это реально гениальная идея, создать лигу из третьесортных игроков и рубить на ней миллионы.
Ну а так что, от покорение Европы и до шута. При все моем к нему уважении медиалига как раз уровень Слуцкого. Посмотрим что он уже там навоюет.
Ну а так что, от покорение Европы и до шута. При все моем к нему уважении медиалига как раз уровень Слуцкого. Посмотрим что он уже там навоюет.
А те, кто считает, что это именно его, пусть обратят свой взор на своих любимцев- которые до сих пор без работы...
А те, кто считает, что это именно его, пусть обратят свой взор на своих любимцев- которые до сих пор без работы...