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ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиМедийная футбольная лига 2023. 3 сезон

Клуб Медиалиги заинтересован в приглашении Слуцкого в качестве тренера

вчера, 15:35

Клуб GOATS интересуется Леонидом Слуцким.

Сообщается, что клуб вышел на специалиста через его сына Дмитрия.

Команда дошла до 1/4 финала 3-го сезона Медийной футбольной лиги, где уступила «Родине Медиа» (1:3).

Последним местом работы Слуцкого в футболе был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

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Все комментарии
Джексон 8
Джексон 8 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:18
Гл тренер Халл Сити, Витесс. Не было там ничего о стажировке. В погребении стажировался? Тогда отлично. В Рубине воплотил полученные знания.
Capral
Capral ответ Джексон 8 (раскрыть)
вчера в 23:35
В 101-й раз повторяю- Слуцкий ездил в Европу на стажировку, а не завоевывать континент. Всё что надо было, он выиграл в России.
Quake1988
Quake1988
вчера в 22:45
Не, вопросов не Леонид многое выиграл, но сейчас это его уровень, песни петь, танцевать, лицом торговать. Но как тренер высшего уровня, он уже не воспринимается. А жаль...
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:04
Да, Толя- полностью согласен! Лёня, конечно, как любой незаурядный человек со странностями, но это не уменьшает его футбольных способностей, и я бы даже сказал таланта.
Я, очень хотел видеть его в ДИНАМО. Несложилось...
Джексон 8
Джексон 8 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:03
То-то он в Европе блеснул!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:49
Могу добавить еще, что слуцкий очень грамотный специалист, имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Прекрасный психолог и знает футбол всесторонне.
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 21:26
Рон и здесь красавчик!!! Солидарен!!!
FenixSL
FenixSL ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:21
чем тебе Леня насолил?)
крутой мужик же
а не продажная газу нечисть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:12
Ну а что, пусть попробует,а вдруг ...!
adekvat
adekvat ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 19:27
Ее тоже не будет если он туда доберется.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:00
Карте место...
Mi6
Mi6
вчера в 18:22
Посевная и здесь теперь под угрозой…))
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:06
Можно и пойти, всё равно там деньги по более платят чем в ФНЛ.
drug01
drug01
вчера в 17:39
Главное работать а не сидеть без дела. КВН пока не нужен!
Capral
Capral
вчера в 17:30
Разносторонний человек и тренер хочет попробовать себя в разном качестве. Не вижу ничего смешного. Слуцкий, достаточно много выиграл в российском футболе, регулярно работал в ЛЧ. Могу только пожелать ему удачи и на этом поприще!

А те, кто считает, что это именно его, пусть обратят свой взор на своих любимцев- которые до сих пор без работы...
FenixSL
FenixSL ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:19
футбола в России нет с тех времен как он перестал работать в ЦСКА
а медиалига есть)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:11
Всё таки Слуцкий по масти выше Медиалиги, где то сбой получился, надоть вернуться в серьёзный футбол.
ДСА
ДСА
вчера в 16:59
Если Леня готов бесплатно работать, тогда можно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:53
Наверное, 8 какой-нибудь вырастет (с)
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:51
Ну если ребенок слепо верит в рекламу и сразу же идет сливать деньги, то у этого ребенка и так не много шансов в жизни.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:45
Не намного лучше, на пайке буков, подсаживают детей на азартные игры. Кроме того, все знают, что в букмекерской же Ночной Лиге были одни доги, уверен, тут близко к этому будет.
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:43
Зато не на государственной пайке)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:31, ред.
Вот он уровень армейского тренера образца любого поколения
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:20
учитывая что футбол там зрелищнее, то конечно
Леня с Зюбой уже в стендап комики записались и так
медиалига только в тему
adekvat
adekvat
вчера в 16:11
Он давно уже в медиа подался, от футбола отошел.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:04
Вот это его поле деятельности.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:59, ред.
Как мне кажется РПЛ для Слуцкого стала закрываться постепенно с записыванием клипов. Ну а может Леониду уже скучно тренировать: пора попробовать себя в новой роли. Так ему же говорили, что нельзя быть одновременно тренером и шутом, вот он и выбрал второе....ооо.... действительно.. какой тут может быть авторитет у игроков? Эх, Лёня...

Ну а так что, от покорение Европы и до шута. При все моем к нему уважении медиалига как раз уровень Слуцкого. Посмотрим что он уже там навоюет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:56, ред.
Уверен, Слуцкий серьёзно подойдёт к работе и выведет GOATS в ФНЛ Медиалиги.

Смотрю состав - Максим Жавнерчик, Илья Абаев, Антон Соснин, Никита Чечерин, Арсений Логашов, Виталий Дьяков и т.п... Не, это реально гениальная идея, создать лигу из третьесортных игроков и рубить на ней миллионы.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:50
У кого-то есть серьёзные деньги
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:40
Можно и там поработать ,если не будет предложений.
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