Клуб Медиалиги заинтересован в приглашении Слуцкого в качестве тренера

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вчера, 15:35

Клуб GOATS интересуется .

Сообщается, что клуб вышел на специалиста через его сына Дмитрия.

Команда дошла до 1/4 финала 3-го сезона Медийной футбольной лиги, где уступила «Родине Медиа» (1:3).

Последним местом работы Слуцкого в футболе был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.