Черчесов рассказал о своих планах после ухода из «Ференцвароша»

Экс-главный тренер «Ференцвароша» сообщил о своих планах после увольнения из венгерского клуба.

Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведём итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учётом того полезного опыта, который здесь приобрели.

Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить её общением с семьёй и друзьями.

Хочу пожелать «Ференцварошу» и его болельщикам удачи и новых титулов. А также поблагодарить всех за хорошее отношение на протяжении полутора лет, что наш штаб трудился в Будапеште.