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Черчесов рассказал о своих планах после ухода из «Ференцвароша»

вчера, 23:59

Экс-главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил о своих планах после увольнения из венгерского клуба.

Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведём итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учётом того полезного опыта, который здесь приобрели.

Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить её общением с семьёй и друзьями.

Хочу пожелать «Ференцварошу» и его болельщикам удачи и новых титулов. А также поблагодарить всех за хорошее отношение на протяжении полутора лет, что наш штаб трудился в Будапеште.

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Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:07
Нет, ну это просто невыносимо!!!!!!!
И опять- только ЭПИТЕТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 00:21
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 00:08
Улучшать рыборазводный процесс на Северном Кавказе и вырабатывать пути поставки продукции на вторую Родину-Австрию.
Гость
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