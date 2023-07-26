На стадионе «Оренбурга» перед матчем с ЦСКА зафиксировали +36 градусов

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сегодня, 15:44

В «Оренбурге» пройдёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Игра начнётся в 16:15 по московскому времени.

Перед встречей на стадионе «Газовик» был проведён контрольный замер температуры, градусник показал +36 градусов. Соответствующее видео опубликовано в официальном телеграм-канале турнира.