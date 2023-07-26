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На стадионе «Оренбурга» перед матчем с ЦСКА зафиксировали +36 градусов

сегодня, 15:44
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч идет

В «Оренбурге» пройдёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Игра начнётся в 16:15 по московскому времени.

Перед встречей на стадионе «Газовик» был проведён контрольный замер температуры, градусник показал +36 градусов. Соответствующее видео опубликовано в официальном телеграм-канале турнира.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:18
Пар костей не ломит
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:07
Матч будет не только жарким но и на валидоле.
Вперёд Армейцы!!!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 16:03
лучше так
чем холод
который у нас 9 месяцев в году
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:57
Не позавидуешь ни игрокам ни болельщикам, играть при таком пекле.
Что верно, так явно не замёрзнут, Удачи ЦСКА.
Гость
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