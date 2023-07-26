На стадионе «Оренбурга» перед матчем с ЦСКА зафиксировали +36 градусов

В «Оренбурге» пройдёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Игра начнётся в 16:15 по московскому времени.
Перед встречей на стадионе «Газовик» был проведён контрольный замер температуры, градусник показал +36 градусов. Соответствующее видео опубликовано в официальном телеграм-канале турнира.
Вперёд Армейцы!!!
Вперёд Армейцы!!!
чем холод
который у нас 9 месяцев в году
чем холод
который у нас 9 месяцев в году
Что верно, так явно не замёрзнут, Удачи ЦСКА.
Что верно, так явно не замёрзнут, Удачи ЦСКА.