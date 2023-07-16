Стадион «Факела» станет более вместительным после реконструкции

Генеральный директор «Факела» прокомментировал информацию о реконструкции стадиона команды. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о прошедшем стартовом совещании касательно реконструкции домашней арены «сине-белых».

Да, это заявление губернатора было сделано после нашей встречи в рамках рабочей группы, которая занимается инфраструктурой. Мы на этом совещании тоже присутствовали как клуб. И там обсуждалась тема реконструкции Центрального стадиона профсоюзов с увеличением вместимости до 22–25 тысяч зрителей в зависимости от проектного решения, которое в ближайшее время будет сформировано.

Есть ли понимание по срокам? Зависит от проекта. Сейчас стоит задача сделать полную аналитику и подготовить в ближайшее время предпроектное решение. Исходя из него, с учетом поиска субподрядчика и всех договоренностей с ним, будет понятно и по срокам. Я думаю, что это минимум два-три года.