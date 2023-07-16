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Стадион «Факела» станет более вместительным после реконструкции

вчера, 11:58

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал информацию о реконструкции стадиона команды. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о прошедшем стартовом совещании касательно реконструкции домашней арены «сине-белых».

Да, это заявление губернатора было сделано после нашей встречи в рамках рабочей группы, которая занимается инфраструктурой. Мы на этом совещании тоже присутствовали как клуб. И там обсуждалась тема реконструкции Центрального стадиона профсоюзов с увеличением вместимости до 22–25 тысяч зрителей в зависимости от проектного решения, которое в ближайшее время будет сформировано.

Есть ли понимание по срокам? Зависит от проекта. Сейчас стоит задача сделать полную аналитику и подготовить в ближайшее время предпроектное решение. Исходя из него, с учетом поиска субподрядчика и всех договоренностей с ним, будет понятно и по срокам. Я думаю, что это минимум два-три года.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 14:01
Два, три года срок очень большой, за это время Факел может угаснуть?
ОПС
ОПС
вчера в 12:50
Давненько я там не бывал. Надеюсь, стадион станет лучше, в первую очередь для болельщиков. Удачи!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:22
Пожалуй в Воронеже можно ждать аншлагов.
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