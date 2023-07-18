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«Лужники» — в топ-100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo

вчера, 19:59

Портал FourFourTwo опубликовал список 100 лучших стадионов мира.

Сооружения оценивались по пяти критериям: история, атмосфера, вместимость, архитектура и окружающая среда.

На первом месте оказался стадион «Альберто Х. Армандо» (Буэнос-Айрес, Аргентина). Вторым стала «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Замкнул тройку «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). Также в первую десятку вошли «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Лондон, Англия), «Монументаль» (Буэнос-Айрес, Аргентина), «Ацтека» (Мехико, Мексика), «Камп Ноу» (Барселона, Испания), «Уэмбли» (Лондон, Англия), «Айброкс» (Глазго, Шотландия) и «Сан Сиро»/«Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).

Московские «Лужники» заняли 58-е место.

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Все комментарии
UKRA1NE
UKRA1NE ответ protest58us (раскрыть)
вчера в 21:26
Ее нет в топ-100. От Украины туда попал только один стадион.
protest58us
protest58us ответ UKRA1NE (раскрыть)
вчера в 21:14
Донбас арена на каком?
UKRA1NE
UKRA1NE
вчера в 21:03
Российские Лужники поместили по соседству с северокорейским стадионом, что довольно символично. Киевский Олимпийский занял 28-ое место. Неплохо.
sova147
sova147
вчера в 20:38
Можно было повыше место дать!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 20:02
Бомбонера вообще бомбический стадион!
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