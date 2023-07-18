«Лужники» — в топ-100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo

Портал FourFourTwo опубликовал список 100 лучших стадионов мира.
Сооружения оценивались по пяти критериям: история, атмосфера, вместимость, архитектура и окружающая среда.
На первом месте оказался стадион «Альберто Х. Армандо» (Буэнос-Айрес, Аргентина). Вторым стала «Маракана» (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Замкнул тройку «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). Также в первую десятку вошли «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» (Лондон, Англия), «Монументаль» (Буэнос-Айрес, Аргентина), «Ацтека» (Мехико, Мексика), «Камп Ноу» (Барселона, Испания), «Уэмбли» (Лондон, Англия), «Айброкс» (Глазго, Шотландия) и «Сан Сиро»/«Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).
Московские «Лужники» заняли 58-е место.