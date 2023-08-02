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«Динамо» должно до конца недели дать ответ «Страсбуру» по Захаряну

сегодня, 16:08

«Страсбур» претендует на подписание полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По информации источника, французский клуб ждёт ответа от москвичей до конца недели, если его не последует, сделка будет отменена.

Ранее от трансфера россиянина отказался «Лацио». Отмечается, что римляне сейчас сосредоточены на других кандидатурах, в частности на экс-хавбеке «Айнтрахта» из Франкфурта Дайчи Камаде.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:20
Тут наверное возникает два вопроса.
Первый: А сколько «Страсбур» предлагает за Захаряна?
Второй: А зачем Захаряну нужен этот самый «Страсбур»

«Страсбур» вряд ли удовлетворит запросы «Динамо».
На этом можно наверное и закончить.
Захаряну же переходить в клуб, который будет бороться за выживания какой резон? Показать себя, что бы потом купит клуб по серьёзней?
Ну это как себя ценишь.
Тот же Головин шёл в «Монако» с наполеоновскими планами, но остановился в развитии, так может у Зазаряна получится?
Тут вопросов больше чем ответов, но вряд ли «Динамо» продешевит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:05
Из Страсбура можно затрамплиниться разве что во вторую лигу Франции..)))
Capral
Capral
сегодня в 17:14
А я уже даже не комментирую. Интересно было в первый раз, а сейчас- всё это, уже набило оскомину...
ОПС
ОПС
сегодня в 17:03
Ну и пусть,как будет. Зато мы влеред
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:44, ред.
То что американские хозяева фк Страсбур имеют желание приобрести нашего Захаряна уже понятно, но вот на каких условиях? Или я такой невнимательный и пропустил предложение покупателя, или его особо нигде не озвучивали.

А может оно настолько дерзкое, что его и вовсе оставили без внимания. В неменьшей степени в разрешении этой ситуации заинтересован и сам Арсен.

Думаю, сейчас с ним проводится определённая работа, чтобы максимально разгрузить его психологически перед предстоящим выездом в Питер на игру с чемпионом в ближайшем туре, в надежде. что он отыграет по крайней мере не хуже, чем в Самаре.

И если это будет прощальный матч за Динамо, то от его результата во многом будет зависеть, как болельщики бело-синих проводят игрока свистом или аплодисментами.

Болейте за своих. а не против чужих!
drug01
drug01
сегодня в 16:42
Надо отпустить и как можно скорее, он уже перегорел
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:35
«Динамо» должно до конца недели дать ответ «Страсбуру» по Захаряну .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:09
Фигасе, они ещё и ультиматуы ставят...
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