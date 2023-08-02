«Динамо» должно до конца недели дать ответ «Страсбуру» по Захаряну .

«Страсбур» претендует на подписание полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
По информации источника, французский клуб ждёт ответа от москвичей до конца недели, если его не последует, сделка будет отменена.
Ранее от трансфера россиянина отказался «Лацио». Отмечается, что римляне сейчас сосредоточены на других кандидатурах, в частности на экс-хавбеке «Айнтрахта» из Франкфурта Дайчи Камаде.
А может оно настолько дерзкое, что его и вовсе оставили без внимания. В неменьшей степени в разрешении этой ситуации заинтересован и сам Арсен.
Думаю, сейчас с ним проводится определённая работа, чтобы максимально разгрузить его психологически перед предстоящим выездом в Питер на игру с чемпионом в ближайшем туре, в надежде. что он отыграет по крайней мере не хуже, чем в Самаре.
И если это будет прощальный матч за Динамо, то от его результата во многом будет зависеть, как болельщики бело-синих проводят игрока свистом или аплодисментами.
Болейте за своих. а не против чужих!
А может оно настолько дерзкое, что его и вовсе оставили без внимания. В неменьшей степени в разрешении этой ситуации заинтересован и сам Арсен.
Думаю, сейчас с ним проводится определённая работа, чтобы максимально разгрузить его психологически перед предстоящим выездом в Питер на игру с чемпионом в ближайшем туре, в надежде. что он отыграет по крайней мере не хуже, чем в Самаре.
И если это будет прощальный матч за Динамо, то от его результата во многом будет зависеть, как болельщики бело-синих проводят игрока свистом или аплодисментами.
Болейте за своих. а не против чужих!