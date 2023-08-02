«Динамо» должно до конца недели дать ответ «Страсбуру» по Захаряну .

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сегодня, 16:08

«Страсбур» претендует на подписание полузащитника «Динамо» .

По информации источника, французский клуб ждёт ответа от москвичей до конца недели, если его не последует, сделка будет отменена.

Ранее от трансфера россиянина отказался «Лацио». Отмечается, что римляне сейчас сосредоточены на других кандидатурах, в частности на экс-хавбеке «Айнтрахта» из Франкфурта Дайчи Камаде.