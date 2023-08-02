«Зенит» готов простить беглеца Азмуна. Семак требует срочно укрепить атаку

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вчера, 13:11

За трансфер придётся отдать около 10 миллионов евро.

В Санкт-Петербурге обиделись на Азмуна

Когда зимой появились слухи о возвращении иранского нападающего в «Зенит», то из клуба напомнили, как Сердар покинул расположение команды Семака. Иранец форсировал трансфер в «Байер» зимой, год назад. Нарушил ковидный протокол, подорвал авторитет главного тренера и руководства. Остаются миры, где такие события имеют большой вес. Футбол не исключение.

«Ростов» накануне матча против «Зенита» снял ролик по мотивам сериала «Бандитский Петербург». Напомним, что этот сериал создан на основе реальных событий. Персонажи списаны с кровожадных бандитов. Но футбольный Санкт-Петербург тоже умеет быть злопамятным. Семак очень разозлился, когда Азмун уехал зимой.

Хотя в команде были форварды Альберто, Сергеев и Дзюба, основным центральным нападающим являлся Азмун. В клубе обиделись на игрока за его решение резко сорваться с места. «Зенит» взял у «Байера» всего 2,5 миллиона евро, потерял игрока, который в двадцать восемь лет стоит намного дороже. Если Азмун вернется в Санкт-Петербург, то это прямо указывает на одно событие.

Сердар попросил прощения у президента клуба Медведева и главного тренера Семака. Повод для переговоров с нападающим точно есть, вряд ли иранец входит в планы тренера «Байера» Хаби Алонсо. Не исключаем, что знакомый Санкт-Петербург ему милее скучного Леверкузена, а место в центре атаки интереснее, чем игра инсайдом, как в Германии.

Сердар не стал ключевым игроком «Байера»

Голкипер «Зенита» Лунёв ехал в Германию за впечатлениями. Было понятно, что финского конкурента Градецки российский вратарь в запас не вытеснит. А поскольку Лунёв получал травмы в Леверкузене, то в итоге покинул клуб и пока в поисках команды. Азмун на несколько лет моложе, ему всего двадцать восемь. В Германию он рвался, потому что Сердару нравилась игра «Байера».

Клуб мчался в Лигу чемпионов. Вот только Азмун не ожидал, что новая команда развалится и нырнет в таблице Бундеслиги. В результате пришел перспективный тренер Хаби Алонсо. Испанец наладит игру «Байера», но в оптимальной основе наставника нет места для Азмуна в центре атаки. Сердар провел в новом клубе 44 матча, но забил лишь 5 голов и сделал 5 ассистов.

Было немало нереализованных моментов, как на ЧМ -2022 в составе Ирана. Опытный нападающий выступал слабо. В «Зените» Азмун создавал 0.82 гола за игру пасами и ударами, в Германии значение упало до 0.22. Алонсо не смог положиться на Патрика Шика, чех с марта в лазарете. Новичок Гложек не баловал шикарной игрой, но провел на поле чуть больше минут, чем Азмун.

Атакующий хавбек «Байера» Мусса Диаби, который выручал команду в прошлом сезоне в атаке, отправился в «Астон Виллу». Алонсо теряет форвардов, но при этом будет рад уходу Азмуна. За вырученные деньги можно будет подписать нападающего, который подходит Хаби и его идеям лучше, чем иранец, которого поздно переучивать.

Для игрока нет смысла в возвращении в РПЛ

Понимаем, почему «Зенит» сделал предложение. Азмун знает команду и клуб. У Сердара есть набор ярко выраженных качеств, среди которых на первом месте игра головой. Появление Марио Фернандеса ведет не только к навесам, но и к схеме «3-4-2-1». Если «Зенит» после Малкома потеряет Клаудиньо, то можно перейти на «3-5-2». В таком случае Кассьерра может играть вместе с Азмуном.

Это не повторение связки с Дзюбой, но зацепка в атаке. «Зенит» уже делает больше длинных передач вперед, чем после ухода друзей Сердара и Артёма. Квалифицированных нападающих за приемлемые деньги в мире не бывает. Даже за Азмуна придется переплатить, хотя отпустили его дешево, ведь заканчивался контракт. И все в «Зените» понимают опасность недешевой сделки.

Азмуну нужен качественный напарник в атаке, которого понимает не хуже, чем Дзюбу. Без такого игрока иранец может работать вяло и не забивать с идеальных позиций. Лидерскими качествами не выделяется, как и Кассьерра. Поэтому Семак точно рискует. Также рассматривали приглашение в атаку дорогого бразильца, вроде Габриэля Барбосы и Педро дос Сантоса из «Фламенго».

Но если они отказываются, то остается Азмун. Таковы реалии для «Зенита». А вот для Сердара возвращение в Санкт-Петербург — это прощание с мечтой. Хотел остаться в еврокубках, попробовать силы в крутом чемпионате. Сердар рано сдается. Но все знают его ключевую мотивацию – его любимые лошади стоят целое состояние.

Огромная зарплата ведёт Сердара в Санкт-Петербург

В конюшне Азмуна около 35 лошадей. Причем надо иметь запас денег на пару десятилетий после завершения карьеры футболиста. В «Байере» Азмуну платят 3,2 миллиона евро, а в «Зените» выдали больше 6 миллионов. В РПЛ легионера может завести желание заработать. И здесь Азмун точно знает, что получит в итоге. Не будет истории Вендела, который отказывается играть за «Зенит» и хочет уйти.

А вот в футбольном смысле Азмун сделает прыжок назад. «Байер» сыграет в Лиге Европы. Но есть клубы из Италии и Испании, где Сердара хотели бы увидеть. Будь у него другой характер и способ жизни, мог забраться на большую высоту. Но пока максимум показал в «Зените», где стал идеальным нападающим штрафной площади при поддержке Дзюбы. Семак готов сбросить настройки до заводских?

Тренеру «Зенита» не понравилась серая игра в атаке, готовы потратить 10 миллионов евро на трансфер старого знакомого. А поскольку Азмун знал зарплату Малкома в «Зените» и слышал о сумме трансфера бразильца в Саудовскую Аравию, то потребует на переговорах царский контракт. Санкт-Петербургу не привыкать возвращать игроков, обвиненных в предательстве, вроде Быстрова.