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Уход Барриоса из «Зенита» возможен

сегодня, 15:07

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» и сборной Колумбии Вильмара Барриоса, ответил на вопрос о будущем своего клиента:

Возможен ли уход Вильмара летом? Сложно сказать. Может произойти что угодно.

Барриос выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. За петербуржский клуб он сыграл 153 матча, набрал 7 результативных баллов (3 гола и 4 ассиста) и получил 43 карточки (42 жёлтых и 1 красную).

Контракт 29-летнего колумбийца с «Зенитом» действует до лета 2026 года.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:56
"Некоторые вещи случаются, когда они происходят. Но бывает, что другие - нет. И это нормально.Таков футбол. Будущее покажет"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:15, ред.
Это будет потеря для Зенита, сложно будет найти ему замену. Если только продадут за хорошие деньги и найдут такого же крутого защитника...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:12
Очередной слепоглухонемой агент.
Вещий
Вещий
сегодня в 15:10
Если есть покупатель то нужно его продавать... карточек в 7 раз больше чем полезных действий.
Гость
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