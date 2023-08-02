Уход Барриоса из «Зенита» возможен

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сегодня, 15:07

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» и сборной Колумбии , ответил на вопрос о будущем своего клиента:

Возможен ли уход Вильмара летом? Сложно сказать. Может произойти что угодно.

Барриос выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. За петербуржский клуб он сыграл 153 матча, набрал 7 результативных баллов (3 гола и 4 ассиста) и получил 43 карточки (42 жёлтых и 1 красную).

Контракт 29-летнего колумбийца с «Зенитом» действует до лета 2026 года.