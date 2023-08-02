Переходу Азмуна в «Зенит» могут помешать санкции

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сегодня, 13:42

Переходу нападающего «Байера» и сборной Ирана в «Зенит» могут помешать ограничения на торговлю с Россией. Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет вернуть иранца.

Азмун получил в понедельник травму, которая может оставить его вне поля до сентября. Но «Зенит» это не останавливает.

28-летний нападающий готов к возвращению в Россию. Так как из-за проблем со здоровьем не смог проявить себя за полтора года в Леверкузене, а в новом сезоне конкуренция в нападении станет ещё сильнее.

Клуб Бундеслиги, заплативший зимой 2022 года за Азмуна 2,5 миллиона евро петербургскому «Зениту», а также сумму компенсации стороне игрока, в начале этого года потребовал за Азмуна около 10 миллионов евро (иранцем интересовался «Марсель»). Теперь «Байер», вероятно, согласится на несколько меньшую сумму. Основная проблема сделки будет заключаться не в размере трансферных выплат, а в том, будет ли вообще возможно перечисление денежных средств из России в Германию. В настоящее время леверкузенцы изучают вопрос о том, возможен ли вообще трансфер Азмуна в Санкт-Петербург.