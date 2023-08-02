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Переходу Азмуна в «Зенит» могут помешать санкции

сегодня, 13:42

Переходу нападающего «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна в «Зенит» могут помешать ограничения на торговлю с Россией. Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет вернуть иранца.

Азмун получил в понедельник травму, которая может оставить его вне поля до сентября. Но «Зенит» это не останавливает.

28-летний нападающий готов к возвращению в Россию. Так как из-за проблем со здоровьем не смог проявить себя за полтора года в Леверкузене, а в новом сезоне конкуренция в нападении станет ещё сильнее.

Клуб Бундеслиги, заплативший зимой 2022 года за Азмуна 2,5 миллиона евро петербургскому «Зениту», а также сумму компенсации стороне игрока, в начале этого года потребовал за Азмуна около 10 миллионов евро (иранцем интересовался «Марсель»). Теперь «Байер», вероятно, согласится на несколько меньшую сумму. Основная проблема сделки будет заключаться не в размере трансферных выплат, а в том, будет ли вообще возможно перечисление денежных средств из России в Германию. В настоящее время леверкузенцы изучают вопрос о том, возможен ли вообще трансфер Азмуна в Санкт-Петербург.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 16:18
28 лет ему еще, старайся давай а не ной что конкуренция высокая. В зенит тебя и в 35 возьмут
112910415
112910415
сегодня в 16:02
А было бы предельно интересно!
FenixSL
FenixSL
сегодня в 15:14
он только ушел
что за бред
только зенит такой чушью будет заниматься
112910415
112910415
сегодня в 15:08
обидно, если помешают
Напрасный труд
Напрасный труд ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 15:08
Его с удовольствием возьмут(с дисконтом) поставщики товара "Зениту"-"Ростов" да "Рубин",а с ЦСКА теперь у вас один скандал получится.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:06
"Зенит"-тайга,Медведь хозяин???
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:04
Отвезут в клетчатой сумке челночника девяностых налик,вот и вся проблема.
v2843e3bkq4g
v2843e3bkq4g
сегодня в 14:51
Какие ещё санкций?
Зачем мы контактируем с клубами из Европы
adekvat
adekvat
сегодня в 14:25
3 он нужен, да еще и с травмой, пусть в ЦСКА в замен Фернандеса идет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:07
Я всегда говорил, что санкции только помогают!
Больного, неиграющего хотели вернуть в четыре раза дороже чем покупали.
Спасибо санкциям!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:53
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:50
О чем речь, если босс Зенита Медведев категорически отверг этот переход? Уже придумывать стало нечего?
Гость
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