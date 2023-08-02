Переходу Азмуна в «Зенит» могут помешать санкции

Переходу нападающего «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна в «Зенит» могут помешать ограничения на торговлю с Россией. Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет вернуть иранца.
Азмун получил в понедельник травму, которая может оставить его вне поля до сентября. Но «Зенит» это не останавливает.
28-летний нападающий готов к возвращению в Россию. Так как из-за проблем со здоровьем не смог проявить себя за полтора года в Леверкузене, а в новом сезоне конкуренция в нападении станет ещё сильнее.
Клуб Бундеслиги, заплативший зимой 2022 года за Азмуна 2,5 миллиона евро петербургскому «Зениту», а также сумму компенсации стороне игрока, в начале этого года потребовал за Азмуна около 10 миллионов евро (иранцем интересовался «Марсель»). Теперь «Байер», вероятно, согласится на несколько меньшую сумму. Основная проблема сделки будет заключаться не в размере трансферных выплат, а в том, будет ли вообще возможно перечисление денежных средств из России в Германию. В настоящее время леверкузенцы изучают вопрос о том, возможен ли вообще трансфер Азмуна в Санкт-Петербург.
что за бред
только зенит такой чушью будет заниматься
что за бред
только зенит такой чушью будет заниматься
Зачем мы контактируем с клубами из Европы
Зачем мы контактируем с клубами из Европы
Больного, неиграющего хотели вернуть в четыре раза дороже чем покупали.
Спасибо санкциям!!!
Больного, неиграющего хотели вернуть в четыре раза дороже чем покупали.
Спасибо санкциям!!!