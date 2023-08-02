БАТЭ рассмотрит предложение «Динамо» по своему голкиперу зимой

Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич отреагировал на интерес «Динамо» к голкиперу борисовчан .

Да, «Динамо» сделало предложение. Но мы пока участвуем в квалификационных играх еврокубков, поэтому вратарь с нами. Пока сложно сказать о будущем. Домашние игры играем не в Белоруссии и матчи проводим каждую неделю. Поэтому вратарь не может выехать даже на медкомиссию, потому что есть вопросы по передвижению, по логистике.

Думаю, в зимнее трансферное окно предложение однозначно будет рассмотрено. Потому что игрок хочет в «Динамо» — в большой клуб. А в этом никто не будет препятствовать игроку.