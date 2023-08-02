БАТЭ рассмотрит предложение «Динамо» по своему голкиперу зимой

Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич отреагировал на интерес «Динамо» к голкиперу борисовчан Андрею Кудравцу.
Да, «Динамо» сделало предложение. Но мы пока участвуем в квалификационных играх еврокубков, поэтому вратарь с нами. Пока сложно сказать о будущем. Домашние игры играем не в Белоруссии и матчи проводим каждую неделю. Поэтому вратарь не может выехать даже на медкомиссию, потому что есть вопросы по передвижению, по логистике.
Думаю, в зимнее трансферное окно предложение однозначно будет рассмотрено. Потому что игрок хочет в «Динамо» — в большой клуб. А в этом никто не будет препятствовать игроку.
В прошедшем сезоне Кудравец сыграл 21 матч во всех турнирах, пропустил 22 мяча и в 8 матчах оставил свои ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне вратарь сборной Белоруссии провёл 4 игры в квалификации Лиги чемпионов, пропустил 12 мячей и один матч отыграл на ноль.
Его послушать, так предложения по игрокам, однажды сделанные, потом действительны до скончания времён)
Зимой-то Кудравец будет стоить дешевле раза в два..
А вот ссылаться на еврокубки постыдился бы))
С такой игрой, которую БАТЭ показал против Ариса, не в еврокубках играть,
а в детской песочнице ковыряться, да и то перековыряют..
Его послушать, так предложения по игрокам, однажды сделанные, потом действительны до скончания времён)
Зимой-то Кудравец будет стоить дешевле раза в два..
А вот ссылаться на еврокубки постыдился бы))
С такой игрой, которую БАТЭ показал против Ариса, не в еврокубках играть,
а в детской песочнице ковыряться, да и то перековыряют..