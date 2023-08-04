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«Барселона» продаст Кессье в Саудовскую Аравию за 15 млн евро

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:21
Хави - кудесник Кожаного. Но в ранге тренера он как та обезьянка, которая не может выбрать кто она: умная или красивая.
Не найти места в основе одному из лучших пзшников ... это надо умудриться.
sova147
sova147
сегодня в 00:28
Даже Барселона решила продать своего игрока!!!?
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