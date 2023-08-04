«Барселона» продаст Кессье в Саудовскую Аравию за 15 млн евро

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сегодня, 00:23

«Барселона» согласилась продать саудовскому «Аль-Ахли» хавбека . Сумма сделки оценивается в 15 млн евро.

Сам футболист получит в своей новой команде оклад в размере 20 млн евро за сезон.