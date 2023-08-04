«Барселона» продаст Кессье в Саудовскую Аравию за 15 млн евро

«Барселона» согласилась продать саудовскому «Аль-Ахли» хавбека Франка Кессье. Сумма сделки оценивается в 15 млн евро.
Сам футболист получит в своей новой команде оклад в размере 20 млн евро за сезон.
«Барселона» согласилась продать саудовскому «Аль-Ахли» хавбека Франка Кессье. Сумма сделки оценивается в 15 млн евро.
Сам футболист получит в своей новой команде оклад в размере 20 млн евро за сезон.
Не найти места в основе одному из лучших пзшников ... это надо умудриться.
Не найти места в основе одному из лучших пзшников ... это надо умудриться.