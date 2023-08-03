Доннарумму били, угрожали пистолетом и ограбили. Вратарь готов покинуть ПСЖ

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вчера, 23:20

Игрок испугался за здоровье своей девушки.

Доннарумма пережил сильный стресс

Дома футболистов часто грабят, но когда игроков и их семей нет дома. Реже врываются, угрожая пистолетами, ведь это сразу другая квалификация преступления. Голкипера ПСЖ Доннарумму связали и дважды ударили по голове. Подобные преступления совершают по наводкам и после тщательного планирования. Когда вратаря били, то он испугался за девушку, ведь она тоже была дома.

Разбирая ограбления людей, психологи приходят к выводу, что ранит беззащитность. Доннарумма огромный мужик, которого в жизни редко атаковали физически. Также он миллионер, что накладывает отпечаток на поведение. Спортсмены часто самоуверенные. Таким людям сложно пережить унижение. Доннарумма ничего не контролировал, незнакомые мужчины рядом с его девушкой.

Бандиты оказались лишь грабителями, но Алессию Елефанте заставили собирать ценные вещи. Пропадала с поля зрения Доннаруммы, большой стресс для мужчины. Алессия мельче Джиджи в два раза и ниже на тридцать сантиметров. Хорошо, что грабители забрали лишь вещи на полмиллиона евро, а не тронули позже хозяев. В третьем часу ночи Джанлуиджи и Алессия выбрались из дома.

Забежали в ближайший отель, их доставили в больницу и в полицию. Катарские владельцы ПСЖ вообще не понимают психологию. Ограбление дома Доннаруммы это девятое нападение на дома игроков парижан. Грабили Серхио Рико, которому провели операцию на мозге после падения с лошади. Страдали Маркиньос, Ди Мария, Икарди, Алвес и Тьяго Силва, у которого грабители увели 1.5 миллиона евро.

Полиция никого не поймала, хотя похоже на организованную группу. Катарские шейхи должны были дойти до президента Франции Макрона, чтобы все парижские флики искали грабителей. И нашли, даже если бандиты делятся награбленным с полицией, чтобы проще было заметать следы. Но раз руководство ПСЖ не защищает игроков, то многим легионерам неуютно в Париже, не только Месси.

Голкиперу не нравится бардак в Париже

Сага с Мбаппе превратилась в мерзкую возню. Килиан получает бонус за лояльность, которой нет. «Реал» отказывается платить ПСЖ деньги этим летом. Мбаппе хочет в Мадрид свободным агентом, чтобы ему достались десятки миллионов евро. В «Ливерпуле» смеются, когда Килиана связывают с «красными», но Клопп может лукавить. Будущие владельцы «Ливерпуля» не откажутся от Мбаппе.

Боэли – новый босс «Челси», готов пригласить Килиана на год в аренду. Реалистичный вариант. «Реал» и «Барселона» враждовали с ПСЖ в прошлом. Поэтому в Испанию Килиана отправить непросто. Особенно с учетом финансовых проблем клубов Ла Лиги. Остается Англия или невероятные варианты, вроде аренды в «Баварию» на год. «Челси» вышел в лидеры, ведь там готовы переплачивать.

Если Мбаппе уедет из Парижа, то от тройки в атаке останется один Неймар. Но Доннарумма знает, что бразилец половину сезона не играет. Рамос ушел, центральному защитнику Шкриньяру надо сыграться с командой. Латераль Хакими близкий друг Мбаппе. Ашраф планирует через год махнуть в «Реал», знакомый ему клуб. У Луиса Энрике песок сыпется сквозь пальцы, не получается крепкой основы.

Приглашают добротных игроков – уругвайского опорника Угарте «Спортинга» и универсального защитника Эрнандеса из «Баварии». Ждут форварда Рамуша из «Бенфики». Но нужно время, чтобы тренер Энрике создал команду. А Доннарумма устал ждать порядка в клубе.

Джанлуиджи может оказаться в «Ювентусе»

Чемпион Европы – наследник Буффона в сборной Италии. И о «Ювентусе» говорили многократно. ПСЖ перебил ставку из Турина, агент Райола предложил Доннарумме заработать. Но молодой голкипер верил, что с парижанами будет в финалах Лиги чемпионов. В решающем матче против «Баварии» три года назад за парижский клуб играл Кейлор Навас, один из лучших голкиперов нового века.

Доннарумма, если проведет столько крутых решающих матчей, как костариканец, тоже будет в списке. А пока хочет в клуб, где станет своим. В прошлом сезоне Доннарумма выручал ПСЖ , а Наваса отправили в аренду в «Ноттингем Форест». Теперь Луис Энрике может потерять молодого голкипера, который хочет обратно в Италию. Ограбление могло стать последней каплей, которая разрушила плотину.

«Ювентус» давно интересовался Доннаруммой. Поляку Щесному тридцать три года, а Джанлуиджи на девять лет моложе. Маттиа Перину, еще одному вратарю «Ювентуса», тоже за тридцать. Семья Аньелли не откажется от подарка на столетний юбилей правления в Турине, то есть от подписания Доннаруммы. Возможно, получится совершить сделку с обменом на Щесного, чтобы ПСЖ остался с приличным голкипером.

ПСЖ должен мотивировать футболиста остаться

У Доннаруммы контракт на три года. Рыночная стоимость терпимая, 45 миллионов евро. Но парижане могут затребовать больше. «Ювентус» пропустит сезон в еврокубках из-за махинаций руководства, денег особо нет. В Турине пока нет тренера Зидана, к которому футболисты пойдут охотнее. Зато возможное приглашение Доннаруммы может быть козырем на будущих переговорах с Зинедином.

Наставник заявил, что скоро вернется к работе. Один из вариантов для француза – «Ювентус». Могут встретиться с Доннаруммой. Фанаты «Наполи», родной команды Джиджи, не будут в восторге, если вратарь выберет «бьянконери». Но голкиперу не привыкать, ведь его обзывали в Милане «Долларуммой» после трансфера в ПСЖ .

Время летит быстро. Вратарю больше не 16 лет, как в день дебюта в Серии А, а на восемь лет больше. Пора играть за команду, где ему нравится. «Ювентус» Аллегри кажется не лучшим вариантом. Но в таком случае Джанлуиджи надо потерпеть годик в ПСЖ . А дальше следить за состоянием вратарей МЮ , «Челси» и «Баварии», где нужна замена Нойеру. Переход в «Ювентус» будет поспешным решением?