Доннарумму били, угрожали пистолетом и ограбили. Вратарь готов покинуть ПСЖ

Игрок испугался за здоровье своей девушки.
Доннарумма пережил сильный стресс
Дома футболистов часто грабят, но когда игроков и их семей нет дома. Реже врываются, угрожая пистолетами, ведь это сразу другая квалификация преступления. Голкипера ПСЖ Доннарумму связали и дважды ударили по голове. Подобные преступления совершают по наводкам и после тщательного планирования. Когда вратаря били, то он испугался за девушку, ведь она тоже была дома.
Разбирая ограбления людей, психологи приходят к выводу, что ранит беззащитность. Доннарумма огромный мужик, которого в жизни редко атаковали физически. Также он миллионер, что накладывает отпечаток на поведение. Спортсмены часто самоуверенные. Таким людям сложно пережить унижение. Доннарумма ничего не контролировал, незнакомые мужчины рядом с его девушкой.
Бандиты оказались лишь грабителями, но Алессию Елефанте заставили собирать ценные вещи. Пропадала с поля зрения Доннаруммы, большой стресс для мужчины. Алессия мельче Джиджи в два раза и ниже на тридцать сантиметров. Хорошо, что грабители забрали лишь вещи на полмиллиона евро, а не тронули позже хозяев. В третьем часу ночи Джанлуиджи и Алессия выбрались из дома.
Забежали в ближайший отель, их доставили в больницу и в полицию. Катарские владельцы ПСЖ вообще не понимают психологию. Ограбление дома Доннаруммы это девятое нападение на дома игроков парижан. Грабили Серхио Рико, которому провели операцию на мозге после падения с лошади. Страдали Маркиньос, Ди Мария, Икарди, Алвес и Тьяго Силва, у которого грабители увели 1.5 миллиона евро.
Полиция никого не поймала, хотя похоже на организованную группу. Катарские шейхи должны были дойти до президента Франции Макрона, чтобы все парижские флики искали грабителей. И нашли, даже если бандиты делятся награбленным с полицией, чтобы проще было заметать следы. Но раз руководство ПСЖ не защищает игроков, то многим легионерам неуютно в Париже, не только Месси.
Голкиперу не нравится бардак в Париже
Сага с Мбаппе превратилась в мерзкую возню. Килиан получает бонус за лояльность, которой нет. «Реал» отказывается платить ПСЖ деньги этим летом. Мбаппе хочет в Мадрид свободным агентом, чтобы ему достались десятки миллионов евро. В «Ливерпуле» смеются, когда Килиана связывают с «красными», но Клопп может лукавить. Будущие владельцы «Ливерпуля» не откажутся от Мбаппе.
Боэли – новый босс «Челси», готов пригласить Килиана на год в аренду. Реалистичный вариант. «Реал» и «Барселона» враждовали с ПСЖ в прошлом. Поэтому в Испанию Килиана отправить непросто. Особенно с учетом финансовых проблем клубов Ла Лиги. Остается Англия или невероятные варианты, вроде аренды в «Баварию» на год. «Челси» вышел в лидеры, ведь там готовы переплачивать.
Если Мбаппе уедет из Парижа, то от тройки в атаке останется один Неймар. Но Доннарумма знает, что бразилец половину сезона не играет. Рамос ушел, центральному защитнику Шкриньяру надо сыграться с командой. Латераль Хакими близкий друг Мбаппе. Ашраф планирует через год махнуть в «Реал», знакомый ему клуб. У Луиса Энрике песок сыпется сквозь пальцы, не получается крепкой основы.
Приглашают добротных игроков – уругвайского опорника Угарте «Спортинга» и универсального защитника Эрнандеса из «Баварии». Ждут форварда Рамуша из «Бенфики». Но нужно время, чтобы тренер Энрике создал команду. А Доннарумма устал ждать порядка в клубе.
Джанлуиджи может оказаться в «Ювентусе»
Чемпион Европы – наследник Буффона в сборной Италии. И о «Ювентусе» говорили многократно. ПСЖ перебил ставку из Турина, агент Райола предложил Доннарумме заработать. Но молодой голкипер верил, что с парижанами будет в финалах Лиги чемпионов. В решающем матче против «Баварии» три года назад за парижский клуб играл Кейлор Навас, один из лучших голкиперов нового века.
Доннарумма, если проведет столько крутых решающих матчей, как костариканец, тоже будет в списке. А пока хочет в клуб, где станет своим. В прошлом сезоне Доннарумма выручал ПСЖ, а Наваса отправили в аренду в «Ноттингем Форест». Теперь Луис Энрике может потерять молодого голкипера, который хочет обратно в Италию. Ограбление могло стать последней каплей, которая разрушила плотину.
«Ювентус» давно интересовался Доннаруммой. Поляку Щесному тридцать три года, а Джанлуиджи на девять лет моложе. Маттиа Перину, еще одному вратарю «Ювентуса», тоже за тридцать. Семья Аньелли не откажется от подарка на столетний юбилей правления в Турине, то есть от подписания Доннаруммы. Возможно, получится совершить сделку с обменом на Щесного, чтобы ПСЖ остался с приличным голкипером.
ПСЖ должен мотивировать футболиста остаться
У Доннаруммы контракт на три года. Рыночная стоимость терпимая, 45 миллионов евро. Но парижане могут затребовать больше. «Ювентус» пропустит сезон в еврокубках из-за махинаций руководства, денег особо нет. В Турине пока нет тренера Зидана, к которому футболисты пойдут охотнее. Зато возможное приглашение Доннаруммы может быть козырем на будущих переговорах с Зинедином.
Наставник заявил, что скоро вернется к работе. Один из вариантов для француза – «Ювентус». Могут встретиться с Доннаруммой. Фанаты «Наполи», родной команды Джиджи, не будут в восторге, если вратарь выберет «бьянконери». Но голкиперу не привыкать, ведь его обзывали в Милане «Долларуммой» после трансфера в ПСЖ.
Время летит быстро. Вратарю больше не 16 лет, как в день дебюта в Серии А, а на восемь лет больше. Пора играть за команду, где ему нравится. «Ювентус» Аллегри кажется не лучшим вариантом. Но в таком случае Джанлуиджи надо потерпеть годик в ПСЖ. А дальше следить за состоянием вратарей МЮ, «Челси» и «Баварии», где нужна замена Нойеру. Переход в «Ювентус» будет поспешным решением?
Для туринского клуба это усиление, а молодому футболисту нужны трофеи и финалы. Не факт, что Аньелли сможет взять Скудетто. Но Доннарумма порадует, если ограбления его не сломало. Не стоит забывать, что игроки живые люди. Вот Рамсдейл пережил выкидыш жены после ЧМ, весной не смог собраться. Джиджи думал остаться в Париже, но ограбление могло заставить его изменить планы.
Я бы в этом году не рассматривал Францию по безопасности и комфорту выше, чем ЮАР
Я бы в этом году не рассматривал Францию по безопасности и комфорту выше, чем ЮАР
у кого то толпа охранников рядом, кто то не может дом под защитой оставить, полагаясь на культуру в стране
у кого то толпа охранников рядом, кто то не может дом под защитой оставить, полагаясь на культуру в стране
https://www.youtube.com/watch?v=_IrpCwE-uVI
Чай бы не обеднел, миллионер.
А шейхи почему-то не обеспечили безопасность...
Нужно в условиях контракта это обговаривать,
ибо времена смутные и дикие сейчас, всякое может случиться,
тем более со всемирно известной личностью.
Чай бы не обеднел, миллионер.
А шейхи почему-то не обеспечили безопасность...
Нужно в условиях контракта это обговаривать,
ибо времена смутные и дикие сейчас, всякое может случиться,
тем более со всемирно известной личностью.