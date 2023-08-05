«Интер» снова нацелился на форварда «Арсенала» Балогуна

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вчера, 18:59

«Интер» снова намерен подписать нападающего «Арсенала» .

По информации источника, между клубами состоится новый раунд переговоров. «Нерадзурри» решили сделать ставку на игрока после срыва трансфера Джанлуки Скамакки из «Вест Хэма».