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«Интер» снова нацелился на форварда «Арсенала» Балогуна

вчера, 18:59

«Интер» снова намерен подписать нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна.

По информации источника, между клубами состоится новый раунд переговоров. «Нерадзурри» решили сделать ставку на игрока после срыва трансфера Джанлуки Скамакки из «Вест Хэма».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 14:40
Так тут дело не в сравнении, тут так сказать мяч на стороне Арсенала, они могут тянуть до последнего дня трансферного окна, но выбить максимум с продажи, а так я с Вами полностью согласен, Интер в разы пристижнее остальных из того списка.
ilia77707
ilia77707 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 14:13, ред.
При всем уважение к этим перечисленным клубам апл ,нельзя их сравнивать с Интером , с его богатой историей и на сегодня одной из топ команды Италии которая играла в финале лч в этом сезоне , так что выбор Балогуна очевиден
A.S.A
A.S.A ответ ilia77707 (раскрыть)
сегодня в 11:56
Да, он не входит в планы Артеты, но на него есть спрос со стороны ВХЭ и Кристал Пэласа это в АПЛ, Лилль так же интересовался, а по поводу контракта, да остался год, но у Арсенала есть пункт продления на год и при необходимости клуб может воспользоваться этим пунктом...
ilia77707
ilia77707 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:08
Тут все очень просто , сам игрок не входит в планы тренера Арсенала + игрок хочет перейти именно в Интер ( можно его понять , Интер финалист лч , в отличие от команды проблемы - Арсенал уже который год) и у игрока заканчивается контракт , так что игрок перейдет по условиям именно Интера , а не Арсенала
nbd5x9k8yt3u
nbd5x9k8yt3u
вчера в 21:17
Отличный игрок, и цена вполне адекватная.
sz8kf3kh47cq
sz8kf3kh47cq
вчера в 21:15
Балогуном интересовались, как минимум 5 клубов, но всех отгоняет его запрашиваемая цена Арсеналом, а вот Нкеитией никто и никогда не интересовался. Сразу виден его уровень.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:07
Может затянуться на долго,
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:51, ред.
Интер предлагает совсем смешную сумму, которая неустраивает Арсенал! Арсенал требует за своего игрока 45-55 млн, в то время как миланский клуб готов выложить всего 35, и вроде как процент с будующей продажи, но это вообще не вариант, т.к игрок может уйти из Интера свободным агентом, и тогда шиш получит Арсенал...
Справедливо ли та сумма, которую просит Арсенал?! Думаю да и условные 45+ бонусы было бы нормой....
Возьмем для сравнения недавний трансфер Хёйлунда в МЮ....молодой датчанин выдал отличный отрезок когда забивал как за сборную так и за Аталанту, но это была этакая вспышка, да, я не утверждаю,что он стрельнул и всё, он и дальше будет забивать(я надеюсь, парень действительно трудяга)..и вот Расмус забил 9 голов в 34 матчах в Серии А и за него отдали 70 млн€+ 15 млн в виде бонусов....а вот Балогун забил 21 мяч в 37 матчах Лиги 1 но играя за скромный Реймс!!!, в то время как Расмус играет за вполне приличную Аталанту....как то так но Интеру нужно накинуть деньжат, иначе останутся с одним Лаутаро
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:10
Думаю что на этот раз всё получится,раз второй раз попытались!
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