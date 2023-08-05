«Интер» снова нацелился на форварда «Арсенала» Балогуна

«Интер» снова намерен подписать нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна.
По информации источника, между клубами состоится новый раунд переговоров. «Нерадзурри» решили сделать ставку на игрока после срыва трансфера Джанлуки Скамакки из «Вест Хэма».
«Интер» снова намерен подписать нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна.
По информации источника, между клубами состоится новый раунд переговоров. «Нерадзурри» решили сделать ставку на игрока после срыва трансфера Джанлуки Скамакки из «Вест Хэма».
Справедливо ли та сумма, которую просит Арсенал?! Думаю да и условные 45+ бонусы было бы нормой....
Возьмем для сравнения недавний трансфер Хёйлунда в МЮ....молодой датчанин выдал отличный отрезок когда забивал как за сборную так и за Аталанту, но это была этакая вспышка, да, я не утверждаю,что он стрельнул и всё, он и дальше будет забивать(я надеюсь, парень действительно трудяга)..и вот Расмус забил 9 голов в 34 матчах в Серии А и за него отдали 70 млн€+ 15 млн в виде бонусов....а вот Балогун забил 21 мяч в 37 матчах Лиги 1 но играя за скромный Реймс!!!, в то время как Расмус играет за вполне приличную Аталанту....как то так но Интеру нужно накинуть деньжат, иначе останутся с одним Лаутаро
Справедливо ли та сумма, которую просит Арсенал?! Думаю да и условные 45+ бонусы было бы нормой....
Возьмем для сравнения недавний трансфер Хёйлунда в МЮ....молодой датчанин выдал отличный отрезок когда забивал как за сборную так и за Аталанту, но это была этакая вспышка, да, я не утверждаю,что он стрельнул и всё, он и дальше будет забивать(я надеюсь, парень действительно трудяга)..и вот Расмус забил 9 голов в 34 матчах в Серии А и за него отдали 70 млн€+ 15 млн в виде бонусов....а вот Балогун забил 21 мяч в 37 матчах Лиги 1 но играя за скромный Реймс!!!, в то время как Расмус играет за вполне приличную Аталанту....как то так но Интеру нужно накинуть деньжат, иначе останутся с одним Лаутаро