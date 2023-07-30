Теневой фаворит сезона в РПЛ. Дзюба не тянет, но молодые игроки тащат «Локомотив»

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вчера, 21:04

Галактионов пережил испытание Воронежем.

Москвичей выделяет командное движение

«Локомотив» напоминает прошлогодний «Спартак». Не факт, что ветеран Дзюба сможет повторить результат Промеса у чужих ворот. Но Артём тоже, как и Квинси, окружен интересными молодыми напарниками. У Галактионова даже есть парочка козырей по сравнению с командой Абаскаля год назад. Во-первых, Лантратов чаще умеет сыграть в одиночку без привязки к ошибкам обороны, чем Селихов и Максименко.

Во-вторых, у «Спартака» до сих пор проблемы в опорной зоне. А вот Карпукас и Баринов по меркам РПЛ – отличные разрушители. Хотя в первом тайме в Воронеже у фаворита ошибалась оборона, были огромные проблемы с выносами мяча, грамотный выход в атаку после перерыва выручил «Локомотив». Галактионов менял команду под себя, параллельно выбираясь из немецкого кошмара, в котором клуб жил ранее.

Тренер «железнодорожников» получил классных новичков зимой. Быстро сняли вопрос борьбы за вылет. Не смейтесь после этой ремарки, «Динамо» и «Рубин» тоже думали, что не покинут РПЛ в двадцать первом веке, но просчитались. «Локомотив» ставил на терпеливый футбол, давая Глушенкову, Пиняеву и Тикнизяну время, чтобы развернуться. Но было заметно, что московская команда хочет атаковать большими силами.

И у такой манеры есть минусы. «Рубин» забил в Москве дважды. «Урал» в кубковом матче отличился на восьмой минуте поединка. У «Факела» были моменты, но уступили Лантратову. А никто и не говорит, что «Локомотив» идеальный, когда допускает неплохие результаты в сезоне. Как и «серебряный» ЦСКА , коллектив Галактионова может выдать рывок в таблице. Причем есть разница между ними и «армейцами».

Богатый клуб сформировал хороший резерв

У «Локомотива» глубже состав, чем был у «Сочи» и ЦСКА , которые занимали вторые места в прошлых сезонах. Несколько месяцев назад появилась новость, что московский клуб выставит на трансфер 11 футболистов. На данный момент трое из них – Миранчук, Изидор и Митай, остаются в обойме Галактионова. Чтобы отпускать игроков, вроде Кухты, Игнатьева, Живоглядова, Едвая, Педриньо, Камано, Смольникова и Раконьяца, нужно иметь запас прочности.

ЦСКА таким похвастаться не может. Даже у «Зенита» видим четкую разницу между оптимальной основой прошлого чемпионского сезона и составом, который Семак выставляет сейчас. У «Локомотива» есть несколько позиций, где конкуренция между футболистами одного уровня. Это может привести к нескольким уходам – например, атакующего Жемалетдинова, но факт выбора выделяет Галактионова среди коллег.

У тренера в резерве Глушенков, который сегодня сделал 2 ассиста после выхода на замену. Пиняеву всегда дадут отдохнуть, учтут юный возраст. Изидор должен заслужить место в основе, как и Миранчук. Сарвели взяли для глубины состава, с прицелом на потери атакующих полузащитников. Еще нападающий может подменить Дзюбу в центре атаки. Ведь Артём пока тяжеловатый. Сегодня он забил мяч, но речь об удачном отскоке и единственном ударе Дзюбы за игру.

Дефицит крутых защитников – беда всех грандов

Без сэйвов Лантратова и шикарного первого гола Тикнизяна «Локомотив» мог застрять в Воронеже. В лучшем случае получил бы ничью, а в худшем «Факел» огорчил бы фаворита своей победой. Снова можем кивать на оборону москвичей. Маркову не помешали забить, лишь у чужих ворот показали практически идеальную реализацию. Самый надежный источник статистики фиксирует 4 голевых удара после 5 попыток в створ.

Но оборону «Локомотиву» надо улучшать, как и остальным фаворитам РПЛ . У «Зенита» после травм Чистякова и Родригао в центре защиты латераль Караваев. У ЦСКА в защите скоро сыграет Заболотный после сложной травмы Дивеева. Латераль Мойзес привычно выходит в центре обороны ЦСКА . Количественно у «Спартака» много защитников, но качество хромает. Дуарте ищут серьезного конкурента в пару к Джикии.

«Краснодар» и «Динамо» не исключение. У всех богатых клубов РПЛ проблемы в обороне. Защитники на рынке подорожали. Выкуп контракта нестабильного Санчеса у «Тоттенхэма» обойдется «Спартаку» в 15 миллионов евро. Тренеры ищут внутренние резервы. Галактионов против «Рубина» выбрал Морозова и Фассона, и бразильский защитник ошибался. В Кубке против «Урала» и сегодня появились Погостнов и Кузьмичев.

«Локомотив» больше не зависит от одного Дзюбы

В Воронеже центральные защитники ошибались, но выручил дублем латераль Тикнизян. Галактионов ждет от других похожей формы. «Локомотив» перспективная команда, пусть не смущают стартовые помарки. И у тренера есть интересные идеи. Плохо лишь, что не слышно о подписании крутого центрального защитника. В случае появления аналога Чорлуки получили бы вертикаль – Лантратов, новичок, Карпукас, Баринов, Глушенков и Дзюба.

С таким составом можно ставить разноплановый футбол, возвращаясь к стандартам качества времен Сёмина. Высота полета «Локомотива» прямо зависит от состояния конкурентов, но точно не спешите их хоронить. Победа над «Факелом» показала потенциал – крупно выиграли, но счет не отражает ход матча. У Лантратова было много работы, как и в прошлом сезоне. Пока у «Локомотива» случается паника в обороне.