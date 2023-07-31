«Спартак» — стопроцентный. На старте сезона – только победы

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вчера, 23:09

Очередной жертвой стала «Балтика».

Быстрые потери

Сезон в российском футболе только начался, но осталась лишь одна команда, которая пока выиграла все матчи. И это довольно необычно. Мы имеем в виду не только чемпионат России. Если брать лишь Премьер-Лигу, то таких команд две. «Краснодар» в первом туре обыграл «Динамо», а во втором – «Сочи». Но между этими матчами он в Кубке России уступил как раз «Спартаку». А вот «красно-белые» к победе над «быками» присовокупили две победы в РПЛ : над «Оренбургом» и «Балтикой».

Так что на фоне остальных «Спартак» смотрится стабильнее уже с первых игр. Другое дело, что календарь для этой команды пока щадящий. «Оренбург» и «Балтика» — не самые грозные противники, к тому же с ними «красно-белые» играли на своем поле. Но и при этом одержали победы с минимальной разницей в счете, показав, что в обороне проблемы не решены. Они компенсируются эффективными действиями в атаке. Чего пока не хватает тому же «Зениту», испытывающему проблемы с завершением и наносящему слишком мало ударов по воротам.

Опять Бонгонда

Более того, после отъезда Малкома из «Зенита» в Саудовскую Аравию подбор исполнителей в атаке у «Спартака» можно считать чуть ли не сильнейшим в России. Как минимум, он весьма разнообразен и позволяет строить игру вариативно в зависимости от задач и формы конкретных исполнителей. В игре с «Балтикой» выбор пал на тройку с Промесом, Соболевым и Бонгондой. Получилось достаточно эффектно.

В таком сочетании спартаковская атака могла проводить быстрые выпады, пользуясь тем, что «Балтика» предпочитает высокий прессинг, играя в три центральных защитника с далеким от ворот расположением. Поэтому опасные моменты в этой игре возникали регулярно, причем у обеих сторон. У «Спартака» они оказывались более острыми и частыми благодаря мастерству исполнителей.

Оно же позволило и открыть счет. Сделал это в конце первого тайма в блестящем стиле Бонгонда, который замкнул навес Промеса, бросившись вперед на грани офсайда. Хотя поначалу казалось, что Тео многовато на себя берет, а Квинси вместе с Соболевым не очень вписывается в комбинаторику игры. К слову, у Александра так и не пошел футбол. А вот Промес себя найти смог. И не только во взаимодействии с Бонгондой.

От этой связки, к слову, можно было ожидать и большего. Несмотря на организованный гол, без претензий вряд ли обойдется, поскольку с реализацией и принятием решений за пределами голевой комбинации были проблемы, приводившие к упущенным моментам. Это сейчас против «Балтики» удалось компенсировать их количеством. Но в игре с условным «Зенитом» превратить количество в качество может не позволить соперник.

Тем не менее, от игры Бонгонды скорее останутся положительные впечатления. Особенно с учетом того, что он в каждом из трех матчей со старта сезона предпринимал результативные действия. В игре с «Балтикой» забил мяч, в матче с «Краснодаром» тоже отличился забитым мячом, а в стартовом туре с «Оренбургом» отдал голевую передачу. Так что с адаптацией в России у бельгийца все замечательно. Уже можно начинать мечтать спартаковским болельщикам о том, насколько разрывной может стать его связка с Промесом, когда между ними будет еще больше взаимопонимания.

Приятная «Балтика»

Калининградцы Сергея Игнашевича вряд ли довольны тем, как вернулись в РПЛ . Два поражения в двух матчах с общим счетом 1:4. Скрасила ситуацию победа над «Крыльями Советов» в Кубке России. Она хотя бы показала, что результата «Балтика» добиваться умеет. Но в чемпионате пока не хватает хладнокровия. При этом команда старается избегать примитивного футбола и играть «по-взрослому», полагаясь на скорость, комбинации и высокий прессинг. Для этого требуется хорошая физическая подготовка, которая у «Балтики» просматривается.

В матче со «Спартаком» команда Игнашевича имела моменты, имела шансы забить. Их было меньше, чем у «красно-белых», но если они возникали, то в конечном счете все сводится к реализации. И если «Спартак» мог себе позволить упустить пачку моментов, чтобы потом все равно в паре случаев забить, то «Балтика» такой роскошью не располагала, и каждый упущенный шанс в итоге приближал ее к поражению.

Симпатии «Балтика» может вызывать не только стилем игры, который пытается демонстрировать, но и неожиданными именами. Например, здесь яркую роль исполняет игрок сборной Боливии Роберто Фернандес, который отвечает за левый фланг. И пусть в защите отрабатывает не лучшим образом, атаки калининградцев во многом благодаря его усилиям акцентируются на этом краю. Есть здесь и воспитанник академии «Порту» Жоау Ламейра, который завершил эту игру неточным дальним ударом. В «Балтике» можно встретить даже обладателя Кубка Англии и Кубка Америки Анджело Энрикеса, который побывал в «Манчестер Юнайтед».

Чилиец как раз и забил единственный мяч гостей в этой встрече. Калининградцы использовали свое самое грозное оружие прошлого сезона – стандартные положения. И невысокий Энрикес забил головой. Правда, к тому времени «Балтика» успела пропустить второй. Сказалась энергозатратность стиля. Явно уставший защитник Пуцко проиграл борьбу свежему вышедшему на замену Игнатову, который и сделал голевой пас на Промеса, который забил впервые в нынешнем сезоне. Так что у Квинси гол и пас в игре. Интересно, что по количеству матчей одновременно с голами и голевыми передачами прямо сейчас голландец лучший в лиге. У него таких накопилось 20 штук с 2014 года, когда он дебютировал за «Спартак». На втором месте с 17 матчами идет форвард «Локомотива» Артем Дзюба.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (5) – 14 (7)

Игра получилась в целом открытой и достаточно веселой. Опасные моменты возникали регулярно. И как показывает статистика, они возникали у обоих ворот. Причем игроки «Балтики» оказывались точнее в своих ударах. Но нельзя сказать, что они в принципе были более опасными, чем попытки спартаковцев. Удар удару рознь, как известно. Самым бьющим на поле оказался Соболев, у которого четыре попытки. По три удара у Бонгонды и Зобнина.

Большую часть своих ударов «Спартак» выполнил в первом тайме. Было 11 попыток, но всего с двумя попаданиями в створ. У «Балтики» два из пяти были точными. А уже во втором тайме счет определял нацеленность на ворота. У «Спартака» всего шесть ударов с тремя точными, а у «Балтики» — девять с пятью пришедшимися в створ. Снова к вопросу об эффективности.

Владение мячом (точность передач): 57% (79%) – 43% (73%)

В качестве работы с мячом «Спартак» явно выглядел лучше «Балтики», что определялось разницей в классе исполнителей. При этом точность пасов все равно оставляла желать лучшего. Ошибки совершали и те, и другие. Калининградцы своим прессингом создавали некоторые проблемы обороне «Спартака». Средняя продолжительность серий передач у гостей составляла три паса, а у хозяев – пять.

Снова в первом тайме у «Спартака» контроля было больше: 65 процентов владения. Но интересно, что почти все опасное «красно-белые» создавали из атак с ходу, на скорости. Они почти не обостряли в позиционных атаках и в затяжных комбинациях. Отметим это как еще один аспект, требующий улучшения, если «Спартак» хочет реально побороться за чемпионство. Высоко играющая «Балтика», не имеющая ярких мастеров, может такое простить, а вот с более организованной и искушенной командой на одних быстрых рывках не вывезешь.