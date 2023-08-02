Проиграли «Спартаку» в Кубке, но лидируют в РПЛ. «Краснодар» достойно начал сезон

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вчера, 18:42

Тренер Ивич настраивает команду под себя.

У «горожан» тренер с титулами

Двукратный чемпион Израиля с «Маккаби» из Тель-Авива и обладатель Кубка Греции с ПАОКом мог быстро выиграть первый трофей для «Краснодара». Но Акинфеев в кубковой серии пенальти сыграл лучше, чем Агкацев. Ивич не стал выпускать Сафонова, что еще раз подчеркивает следование принципам. Раз выбрал голкипера, то доверял ему до конца, даже если на кону трофей, а на скамейке более опытный человек.

Благодаря кубковым победам «горожане» пришли в себя. Ивич – наставник со свежими трофеями, что отличает его от многих предшественников в Краснодаре. Без поражений не обойтись, уступили «Спартаку» на групповом этапе Кубка. Но «горожане» проиграли московской команде в меньшинстве после удаления Сперцяна, что важно учитывать. В равных составах у Абаскаля были бы проблемы.

Между единственными командами, которые пока не теряли в РПЛ очки, нет большого разрыва в классе. Это зацепка для каждого участника гонки. Вслед за «Зенитом» четыре клуба из Москвы, «Краснодар» и «Ростов». Любая осечка Семака дарить шестерке коллективный шанс исправить недочет прошлого сезона. Надо чаще отбирать очки у петербуржцев после матчей против чемпионов.

У любого из преследователей есть шанс занять первую строчку, пусть даже невысокий. «Зенит» остается фаворитом РПЛ , но теперь у «Краснодара» появилась надежда. Тренер Ивич не мешает «горожанам» атаковать, но подстраивает тактику под соперников и мечтает получить лучшую версию обороны, ведь в защите традиционно были проблемы.

Успех прямо зависит от потерь

Игра «Зенита» поменяется без Малкома, Вендела и Клаудиньо, если два бразильца последуют примеру первого и уйдут. Игра «Краснодара» зависит от форварда Кордобы и диспетчера Сперцяна. Но люди из клуба, вроде бывшего технического директора «горожан» Толстикова, понимают ситуацию Эдуарда. Она отличается от положения Кордобы, который старше на семь лет. Игрок сборной Армении готов к вызову на Западе.

Сперцян профессионал со здоровым подходом к жизни, но нельзя врать, будто Эдуард не думает об уходе. В лучших матчах армянин играет на уровне запасного «Интера», а это сенсационный финалист Лиги чемпионов. Понятно, что Сперцяну лучше искать клуб, где нужен в твердой основе. А «Краснодару» надо быть готовым отпустить талантливого воспитанника. Пора искать замену футболисту, который активно берет игру на себя.

Если Кордобу можно уговорить остаться, то решение играть еще сезон в Краснодаре может навредить карьере Сперцяна. Это должны понимать в клубе, когда выставляют покупателям ценник. Если Кордоба поиграл в Европе в разных клубах из Испании и Германии, то Сперцян жажду не утолил. Понятно, что Джона могут заманить или приглашением в очень известную команду из Лиги чемпионов, или деньгами, например, в Турции.

Но 30-летнего нападающего, у которого почти всё в «Краснодаре» Ивича получается, проще убедить остаться, чем юного лидера Сперцяна. И это еще клубу повезло, что вратарь Сафонов весной ошибался и на время спал ажиотаж вокруг Матвея, который совсем недавно был в списках скаутов больших клубов на высоких позициях.

У Ивича впереди много интересного

Пока подписали только Эктова из «Оренбурга», а ушедших игроков намного больше. Рамирес отправился на родину супруги в Венгрию в «Феранцварош», откуда уволили Черчесова после сенсационного вылета из Лиги чемпионов. Ионов и Чернов на постоянной основе в «Ростове» как свободные агенты, вернулись в знакомый клуб. «Краснодар» может попрощаться с Сулеймановым. Была информация, что Шапи задумался об аравийских краях.

Агент Олусегуна заявлял, что нигериец близок к Лиге 1, но недавно сам футболист опроверг слова посредника. Хочет остаться и стать чемпионом с «Краснодаром». «Горожанам» пора ставить высокие цели. «Сочи» был вторым в РПЛ , а «Ростов» едва не повторил тот успех. Чем «горожане» хуже? Проблемной была оборона, но Кайо и Алонсо – нормальная пара опытных центральных защитников. Латераль Волков прогрессирует и может сыграть на двух флангах.

Эктов получил практику в борьбе с Петровым справа в обороне. Черников и Кривцов приличные хавбеки. Батчи подвижный крайний форвард. Даже Ахметов, хотя Ильзату стоит подтянуть реализацию в новом году, последнее слово в РПЛ не сказал, если Ивич будет ему доверять. Смущает отсутствие трансферов, но до середины сентября достаточно времени. Каждая новая победа «Краснодара» в РПЛ будет увеличивать желание ключевых игроков остаться.

Любой в клубе понимает, что команда задолжала Галицкому успехи на поле. Чисто по-человечески и по-мужски надо показать командный дух. Провести сезон, которым смогут позже гордиться. Преграды серьезные, начиная с логистики, но соперники тоже не прилетят в Краснодар на ковре-самолете, а поджарятся в поездах часть жаркого пути. Уже виден план Ивича – хочет сделать оголтелую команду более зрелой. Но в этом текущие лидеры старта РПЛ похожи.

У Абаскаля в «Спартаке» идентичная задача, вот только сам Гильермо экспрессивнее сурового серба Ивича. В ближайших турах все увидят динамику набора формы «Краснодаром». Держите их семеро, если сейчас лишь разогревались и смогут возвращаться в оборону быстрее.