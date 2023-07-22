Абаскаль рассказал про свой первый сезон в РПЛ и новичков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги своего первого сезона в РПЛ.
От «Спартака» всегда ждут только наилучшего результата. Конечно, итог мог быть лучше, но третье место в лиге — это неплохо. Ведь прошедший сезон стал первым и большим шагом в развитии нашего коллектива. И я говорю не только об игре, но и о выстраивании всего процесса работы.
Когда мы показывали результативный и атакующий футбол, многим хотелось, чтобы так продолжалось постоянно: ожидания болельщиков стали очень высокими. Но важно понимать, что многие команды действовали против нас максимально осторожно, с первых минут думая только о том, как не пропустить. У них даже нападающие обороняли свои ворота. Играть 90 минут против такого низкого блока — это очень тяжело! В таких матчах нужны зрелость, опыт, концентрация и умение пользоваться своим шансом. Я верю, что в новом сезоне мы будем увереннее справляться с такими барьерами.
Ну, а худшее, что с нами случилось, — это обилие травм. Если не ошибаюсь, в 37 матчах сезона из 42 мы не могли рассчитывать на кого-то из игроков по причине повреждений. Весной это лишило нас необходимой стабильности, мы лишь дважды смогли повторить четвёрку защитников в следующем матче. В такой ситуации сложно рассчитывать на отточенность действий в линиях: новые сочетания игроков требуют времени на притирку.
Если говорить об игре в атаке, то после зимнего перерыва мы, наоборот, улучшили все наши показатели! Создавали больше опасных моментов и голевых ситуаций, ещё чаще владели мячом. Но подвела эффективность этих атак. Вот в этом мы просели. И теперь активно работаем, чтобы устранить эту проблему. В том числе за счёт приглашения новых исполнителей.
Также испанский специалист рассказал, что ждёт трансфер ещё одного игрока обороны по причине травмы Томаша Тавареша.
Это главная причина, потому что Томаш получил очень серьёзное повреждение и долго будет восстанавливаться. И нам необходимо найти ему замену. У нас на этой позиции был Рыбус, но и он покинул клуб.
А вот что сказал Абаскаль про новичков команды:
Первые впечатления о них очень хорошие, оба игрока полны энергии и желания. Мы рады, что теперь они с нами. Хесус и Тео помогут нам стать разнообразнее, ведь прежде нам не хватало баланса и мы часто «сваливались» на одну часть поля. Нам хочется быть непредсказуемее, активнее задействовать оба фланга. При этом и Медина, и Бонгонда должны понимать, что заработать место в старте такого клуба, как «Спартак», совсем непросто. Сделаем всё, чтобы они быстрее поняли нашу тактику и наши идеи.
Но случилось то,что случилось...
Но случилось то,что случилось...