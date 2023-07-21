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Вендел возвращается в расположение «Зенита»

сегодня, 14:44

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил о будущем полузащитника Вендела.

Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в её расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович. Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием. Надеемся, что он будет их исполнять также. Надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тётю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолёт. Надо по-человечески это оценивать.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 14:54
Спекулировать только не надо семейными раскладами, а так, конечно, всякое бывает...
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:52
Ну да, ну да
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