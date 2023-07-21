Вендел возвращается в расположение «Зенита»

Председатель правления «Зенита» сообщил о будущем полузащитника .

Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в её расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович. Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием. Надеемся, что он будет их исполнять также. Надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тётю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолёт. Надо по-человечески это оценивать.