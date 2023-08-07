Мбаппе, скорее всего, не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Франции

1691405966

вчера, 13:59

Нападающего «Пари Сен-Жермен» , вероятнее всего, не будет в составе команды на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном», который состоится 12 августа.

Футболист продолжит тренироваться с игроками, выставленными на трансфер. В отношениях между игроком и клубом нет никаких изменений. Как известно, форвард отказался активировать опцию автоматического продления контракта с парижанами до 2025 года. Также сообщалось, что француз отказался от нового соглашения ПСЖ , которое предусматривало обязательную продажу Мбаппе летом следующего года.

Отмечается, что «Реал» не сделает предложение Килиану, пока тот публично не заявит о желании покинуть действующую команду.