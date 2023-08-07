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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе, скорее всего, не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Франции

вчера, 13:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян12.08.2023 в 22:00 Не начался

Нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, вероятнее всего, не будет в составе команды на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном», который состоится 12 августа.

Футболист продолжит тренироваться с игроками, выставленными на трансфер. В отношениях между игроком и клубом нет никаких изменений. Как известно, форвард отказался активировать опцию автоматического продления контракта с парижанами до 2025 года. Также сообщалось, что француз отказался от нового соглашения ПСЖ, которое предусматривало обязательную продажу Мбаппе летом следующего года.

Отмечается, что «Реал» не сделает предложение Килиану, пока тот публично не заявит о желании покинуть действующую команду.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:18
отдохнуть ему надо, утомился
usdhyx4vg6n5
usdhyx4vg6n5
вчера в 14:47
Эта тема о Мбаппе уже всех достала
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:23
Ситуация - кто кого додавит... Пора уже и ультрас сказать своё "слово".. Хе..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:10
Никому уже не интересен этот богатый лавочник.
Гость
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