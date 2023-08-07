Мбаппе, скорее всего, не сыграет в матче 1-го тура чемпионата Франции

Нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, вероятнее всего, не будет в составе команды на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном», который состоится 12 августа.
Футболист продолжит тренироваться с игроками, выставленными на трансфер. В отношениях между игроком и клубом нет никаких изменений. Как известно, форвард отказался активировать опцию автоматического продления контракта с парижанами до 2025 года. Также сообщалось, что француз отказался от нового соглашения ПСЖ, которое предусматривало обязательную продажу Мбаппе летом следующего года.
Отмечается, что «Реал» не сделает предложение Килиану, пока тот публично не заявит о желании покинуть действующую команду.