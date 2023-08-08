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«Локомотив» в гостях одержал победу над «Рубином» в Кубке России

вчера, 20:31
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Рубин» проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче 2-го тура Кубка России.

Единственный гол в игре на 64-й минуте забил нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели.

«Локомотив» идёт на 1-м месте в группе В (6 очков), «Рубин» занимает 4-е место (0 очков).

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Все комментарии
Ron09
Ron09
сегодня в 06:53
Рубин медленно но верно идёт по пути Рахимова с Уфой
lotsman
lotsman
вчера в 21:16
Как бы там ни было, плохая или хорошая игра, а счёт на табло. С чем и поздравления.
Capral
Capral ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 21:00, ред.
Рахимов, никогда не был серьезным тренером, и в каждой его новой команде, надолго не задерживался, и ничего не добивался. Да, и Рубин, говоря откровенно- составом не блещет. Если в защите команды играет Зотов- это уже говорит о многом...

Атака неплохая- довольно острая, но играет она сама по себе, нет в ней направленности.
Red blu
Red blu
вчера в 20:50
Еле, еле с углового забили.
sova147
sova147 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:50
Очень жаль, но может ещё изменится игра
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:49
Локо и без Дзюбы наковырял один гол с чем можно поздравить. Рубин, это конечно не тот Рубин, который видел и знал. Возможно все фибры души бросят теперь на чемпионат. Обратной дороги нет. Только хватит силенок?
112910415
112910415
вчера в 20:48
согласно табели о рангах
Вещий
Вещий ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:47
Я не лезу в чужой монастырь со своим уставом.... НО... Вы уж как то определитесь... лучше не дать очки чем отнять...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:44
«Локомотив» в гостях одержал победу над «Рубином» в Кубке России .
Всех болельщиков Паровоза с Победой !
Игра конечно же была не очень впечетляющей , особенно в первом тайме . Ожидание было куда круче, самого представления которое выдали команды в этом противостоянии . Если честно то сразу бросается в глаза отсутствие Дзюбиньо в рядах Локомотива . Оказывается очень значимая фигура в атаке , которой явно не хватает в атакующих действиях команды . Ну а у Рубина действительно проблемы в завершающей стадии атаки и как говорят даже комментаторы матча , второй тайм они проваливают . То что и случилось в этом матче , лишнее тому подтверждение . Надеюсь Рашид Рахимов сделает правильные выводы и в чемпионате команда заиграет по другому . Ну а так , ещё раз поздравляю всех болельщиков Локо с Победой, а болельщикам Рубина не отчаиваться , всё только начинается . Всем Добра !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 20:43
Приветствую. Проверил, -700 за два убранных из блока лучших комментария, а остальное за сделанные ставки на матчи.
Вещий
Вещий
вчера в 20:38
Всем Добра!

УВАЖАЕМАЯ администрация! .... - 670 это не перебор??? ... даже если Вы убрали из лучших 2 комментария, то это -700, но я написал 3 прогноза на матчи... это 90 ... итого 700 -90 ...???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:38
Похоже что Рубину кубок не нужен!
Capral
Capral
вчера в 20:37
Рахимов- не надолго...
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