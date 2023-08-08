«Локомотив» в гостях одержал победу над «Рубином» в Кубке России .

«Рубин» проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче 2-го тура Кубка России.
Единственный гол в игре на 64-й минуте забил нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели.
«Локомотив» идёт на 1-м месте в группе В (6 очков), «Рубин» занимает 4-е место (0 очков).
«Рубин» проиграл «Локомотиву» (0:1) в матче 2-го тура Кубка России.
Единственный гол в игре на 64-й минуте забил нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели.
«Локомотив» идёт на 1-м месте в группе В (6 очков), «Рубин» занимает 4-е место (0 очков).
Атака неплохая- довольно острая, но играет она сама по себе, нет в ней направленности.
Атака неплохая- довольно острая, но играет она сама по себе, нет в ней направленности.