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«Бавария» переиграла «Монако» в контрольном матче

вчера, 20:06
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Бавария» выиграла у «Монако» в товарищеском поединке (4:2).

Такуми Минамино вывел гостей вперед на 29-й минуте. На 31-й счет сравнял Конрад Лаймер. Джамал Мусиала обеспечил мюнхенцам преимущество на 42-й, а Серж Гнабри на 45+2-й с пенальти увеличил разрыв в счете. На 64-й минуте Виссам Бен-Йеддер забил второй гол гостей. Лерой Сане на 69-й установил итоговый счет.

Хавбек «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 82 минуты.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 10:24
Приветствую, Алексей!
Результативность радует, но и в обороне надо игру наладить. Если посмотреть, сколько Бавария забивает, то возможно и Кейн не нужен. Хотя, конечно, чистый форвард необходим, по-любому.

Очень я симпатизирую Тухелю и болею за него!!! А значит- удачи Баварии!!!
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:16
Добрый ночи, Виктор. В защите пожар, впрочем, как и в последнии годы. Основательно начали пропускать, ещё при Флике, но меня, как болельщика Баварии, радует результативность. Восемь мячей , в двух матчах, довольно не плохо,если учесть, что играем без чистой девятки.
Capral
Capral
вчера в 22:11
Игру не видел, но осуждаю!!!
Пять пропущенных мячей в двух играх- не многовато ли?!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:52
Какой смысл был в этом товарняке?
Бавария вторым составом....
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:10
Было бы удивительно если бы это было наоборот.
Гость
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