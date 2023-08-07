«Бавария» переиграла «Монако» в контрольном матче

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вчера, 20:06

«Бавария» выиграла у «Монако» в товарищеском поединке (4:2).

Такуми Минамино вывел гостей вперед на 29-й минуте. На 31-й счет сравнял Конрад Лаймер. Джамал Мусиала обеспечил мюнхенцам преимущество на 42-й, а Серж Гнабри на 45+2-й с пенальти увеличил разрыв в счете. На 64-й минуте Виссам Бен-Йеддер забил второй гол гостей. Лерой Сане на 69-й установил итоговый счет.

Хавбек «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 82 минуты.