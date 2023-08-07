«Бавария» переиграла «Монако» в контрольном матче

«Бавария» выиграла у «Монако» в товарищеском поединке (4:2).
Такуми Минамино вывел гостей вперед на 29-й минуте. На 31-й счет сравнял Конрад Лаймер. Джамал Мусиала обеспечил мюнхенцам преимущество на 42-й, а Серж Гнабри на 45+2-й с пенальти увеличил разрыв в счете. На 64-й минуте Виссам Бен-Йеддер забил второй гол гостей. Лерой Сане на 69-й установил итоговый счет.
Хавбек «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 82 минуты.
Результативность радует, но и в обороне надо игру наладить. Если посмотреть, сколько Бавария забивает, то возможно и Кейн не нужен. Хотя, конечно, чистый форвард необходим, по-любому.
Очень я симпатизирую Тухелю и болею за него!!! А значит- удачи Баварии!!!
Результативность радует, но и в обороне надо игру наладить. Если посмотреть, сколько Бавария забивает, то возможно и Кейн не нужен. Хотя, конечно, чистый форвард необходим, по-любому.
Очень я симпатизирую Тухелю и болею за него!!! А значит- удачи Баварии!!!
Пять пропущенных мячей в двух играх- не многовато ли?!
Пять пропущенных мячей в двух играх- не многовато ли?!
Бавария вторым составом....
Бавария вторым составом....