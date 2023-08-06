«Ахмат» одолел «Сочи» в матче Премьер-Лиги

«Сочи» уступил «Ахмату» в 3-м туре РПЛ (1:2).
Хозяева вышли вперед на 36-й минуте — Кристиан Нобоа реализовал пенальти. Владимир Ильин на 42-й забил ответный гол, а на 45+3-й Артем Тимофеев отличился вторым мячом гостей.
После поединка «Сочи» идет на 11-м месте (3 очка), «Ахмат» расположился на 10-й строчке (3 балла).
В сочи со стадионом совсем беда. Читал я, что там в земле песка много и трава не закрепляется. ну так сколько времени прошло, можно же загнать 500 таджиков, снять весь слой земли, положить качественный чернозем и посадить траву? Делов-то на две недели, плюс неделя на то, чтобы газон прижился. За межсезонку месяц можно было сделать! Да с момента постройки времени вагон и и еще маленькая тележка. Или можно пойти по примеру Оренбурга, положить искусственный газон. Регламент не запрещает, а сейчас такие искусственные делают, что от настоящих по отскоку мяча не отличить. А в дождь и зимой грязи нет
В сочи со стадионом совсем беда. Читал я, что там в земле песка много и трава не закрепляется. ну так сколько времени прошло, можно же загнать 500 таджиков, снять весь слой земли, положить качественный чернозем и посадить траву? Делов-то на две недели, плюс неделя на то, чтобы газон прижился. За межсезонку месяц можно было сделать! Да с момента постройки времени вагон и и еще маленькая тележка. Или можно пойти по примеру Оренбурга, положить искусственный газон. Регламент не запрещает, а сейчас такие искусственные делают, что от настоящих по отскоку мяча не отличить. А в дождь и зимой грязи нет