«Ахмат» одолел «Сочи» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 22:27

«Сочи» уступил «Ахмату» в 3-м туре РПЛ (1:2).

Хозяева вышли вперед на 36-й минуте — Кристиан Нобоа реализовал пенальти. Владимир Ильин на 42-й забил ответный гол, а на 45+3-й Артем Тимофеев отличился вторым мячом гостей.

После поединка «Сочи» идет на 11-м месте (3 очка), «Ахмат» расположился на 10-й строчке (3 балла).