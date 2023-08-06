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«Ахмат» одолел «Сочи» в матче Премьер-Лиги

вчера, 22:27
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Сочи» уступил «Ахмату» в 3-м туре РПЛ (1:2).

Хозяева вышли вперед на 36-й минуте — Кристиан Нобоа реализовал пенальти. Владимир Ильин на 42-й забил ответный гол, а на 45+3-й Артем Тимофеев отличился вторым мячом гостей.

После поединка «Сочи» идет на 11-м месте (3 очка), «Ахмат» расположился на 10-й строчке (3 балла).

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 06:09
А ведь не прошло и двух лет, когда Сочи становился серебряным призером чемпионата России. Что разладилось в стане курортников. Думая, что матч против ЦСКА может стать определяющим для оргвыводов
112910415
112910415
сегодня в 05:17
Ахмату не к лицу в аутсайдерах !
MikeSevas
MikeSevas ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:13
Сочи сломали Газпром и конюшня.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:02, ред.
Ахмат, с ожидаемой победой!

В сочи со стадионом совсем беда. Читал я, что там в земле песка много и трава не закрепляется. ну так сколько времени прошло, можно же загнать 500 таджиков, снять весь слой земли, положить качественный чернозем и посадить траву? Делов-то на две недели, плюс неделя на то, чтобы газон прижился. За межсезонку месяц можно было сделать! Да с момента постройки времени вагон и и еще маленькая тележка. Или можно пойти по примеру Оренбурга, положить искусственный газон. Регламент не запрещает, а сейчас такие искусственные делают, что от настоящих по отскоку мяча не отличить. А в дождь и зимой грязи нет
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:59
Вот и Ахмат набра первые очки в чемпионате, поздравляю!
Желаю и Факелу наконец таки разгореться и так же набрать первые очки в РПЛ!!!
makkie
makkie
вчера в 22:53, ред.
Ахмат с победой!
Похоже, Хохлов первый на выход из тренеров РПЛ.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:48
Молодцы!!! Подтянутся травмированные,еще попылим.Пока надо на волевых играть.
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:46
Возможно...но перспективы в тумане....
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:45
Уж больно вы на выводы скоры.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:44
От перестановки слагаемых сумма не меняется).
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:42
Сочи, пенальти... прям как армейцы
протон
протон
вчера в 22:37
У Терека уже не было вариантов, отступать некуда. я бы поставил точно на Терек. Сочи не убедительно играет
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:37
Поздравления Ахмату! Прервал неудачную для себя серию неудачных игр. Да и в турнирной таблице ситуация всё интереснее и интереснее.
Futurista
Futurista
вчера в 22:35
Этот Сочи сломался...верните Жемчужину...
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