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Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в 1/4 финала Кубка лиг

вчера, 08:22

«Даллас» уступил «Интер Майами» в матче 1/8 финала Кубка лиг Северной и Центральной Америки (4:4, 3:5 по пенальти).

На 6-й минуте встречи счёт открыл Лионель Месси. Факундо Квиньон на 37-й восстановил равенство на табло. Бернард Камунго на 45-й вывел «быков» вперёд. Алан Веласко на 63-й увеличил преимущество хозяев. Бенжамин Кремаши на 65-й сократил отставание гостей в счёте. Автогол Марко Фарфана на 80-й позволил подопечным Херардо Мартино отыграться. Месси на 85-й оформил дубль. В серии одиннадцатиметровых лучше оказался «Интер Майами».

Месси отметился дублем в третьей игре подряд.

В четвертьфинале турнира клуб из штата Флорида встретится с победителем пары «Шарлотт» — «Хьюстон Динамо».

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Даллас  Интер Майами
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Интер Майами»
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Все комментарии
Икарус
Икарус ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 18:49
КР тянул ТОП-5, но топ-5 не тянули его ЗП
Estiva
Estiva ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 11:49
Ну как не тянул... статистика на уровне Мбаппе и всех топов в расцвете сил. Вот Криштиану - тот да, не тянул. А Лео мог бы ещё пару сезонов играть на стабильно высоком уровне. Средний уровень Месси недостижим для подавляющего большинства игроков. И это если брать только статистику.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:49
Первый гол точь-в-точь как Реалу на Бернабеу в 17-м на последней минуте... Хе.. Ну, а другой - классика от Месси.. Это вам не Пернамбукано и Месси вместе взятых изображать при штрафном... Вот, что получается из этого... Будьте самими собой... Хе... Время 6:10... Наслаждаемся и здесь.. Пф..
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 10:41
Нисколько не удивлен, что Майами занимает последнее место, защита проходной двор
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:36
Как надоели эти журналюги со своим меськой!!!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 10:09
Удивляюсь людям, которые в силу личной неприязни, зачастую выраженной из-за любви к другому хорошему игроку современности, напрочь игнорируют факты. А они таковы: Месси за последний сезон в ПСЖ забил 21 гол и сделал 16 ассистов во всех турнирах. Осимхен, которым все восхищаются, например, набрал менее впечатляющую статистику. Как ни крути, факты говорят о том, что худший сезон аргентинца лучше великолепных сезонов даже топовых игроков.

Впрочем, Месси нечего кому-то что-то доказывать, аргентинец наслаждается жизнью, футболом и всё ещё способен приносить пользу.

П. С. А поклонникам Криштиану можно взглянуть на статистику любимого игрока в своём последнем сезоне в Европе. Что-то мне подсказывает, что там статистика такова, что не только Осимхена, но и Дзюбу он не обошёл по результативным действиям :-)
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:56, ред.
Ну что, красавчик, нечего сказать. Европейский футбол Месси уже не тянул чисто из-за функционалки и выносливости, а в Штатах уровень футбола на порядок ниже, и тут таланта и мастерства аргентинца вполне достаточно, чтобы показывать результат. Можно сказать перешёл из профессионального футбола в любительский.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 09:54, ред.
Я смотрю на третий гол Майами и пытаюсь понять, есть ли лига с худшей обороной, чем МЛС... Пока ещё не встречал :)

Хотя и не удивлюсь, если это было частью какого-то плана.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:52
Хорошие голы забил. Первый аккуратно прицельно в нижний угол. Второй - со штрафного в девятку. Мастер.
lotsman
lotsman
вчера в 09:35
Месси знал куда идти. Футбол в США это не футбол в Европе. С его талантом и мастерством можно делать дубли и покеры в каждом матче. Ему 36, уже можно думать о завершении карьеры, а играя в США он может очень красиво её закончить.
Capral
Capral ответ jw7f4hjw7xyz (раскрыть)
вчера в 09:30
До ПСЖ не дотянул, маленько...
Другое дело- Майами!!! И тоже- Интер!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😃😃😃😃😃😃😁😁😁😁😁😁😁
jw7f4hjw7xyz
jw7f4hjw7xyz
вчера в 09:16
Он бы так в ПСЖ забивал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:05
Месси красава,талент не пропьёшь!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:03
Неужели там нет местной Баварии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:01
Футбол с Месси теперь сродни цирковому шоу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:58
Неужели теперь Интер Майами будет постоянно выигрывать?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:48
Нашел свою лигу 💪🏽 😁
112910415
112910415
вчера в 08:42
любит он это дело ))
Elliada
Elliada
вчера в 08:34
7+1 в 4-х матчах, 3-й дубль подряд. Месси в соло тащит Майами к трофею.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:30
Похоже Мессеныш запросто может взять кубок. Удачи ему!
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