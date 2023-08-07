Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в 1/4 финала Кубка лиг

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вчера, 08:22

«Даллас» уступил «Интер Майами» в матче 1/8 финала Кубка лиг Северной и Центральной Америки (4:4, 3:5 по пенальти).

На 6-й минуте встречи счёт открыл Лионель Месси. Факундо Квиньон на 37-й восстановил равенство на табло. Бернард Камунго на 45-й вывел «быков» вперёд. Алан Веласко на 63-й увеличил преимущество хозяев. Бенжамин Кремаши на 65-й сократил отставание гостей в счёте. Автогол Марко Фарфана на 80-й позволил подопечным Херардо Мартино отыграться. Месси на 85-й оформил дубль. В серии одиннадцатиметровых лучше оказался «Интер Майами».

Месси отметился дублем в третьей игре подряд.

В четвертьфинале турнира клуб из штата Флорида встретится с победителем пары «Шарлотт» — «Хьюстон Динамо».