«Спартак» обыграл «Пари НН» в Кубке России в матче с девятью голами

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вчера, 22:41

«Спартак» обыграл «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура Кубка России.

На 9-й минуте первый гол в игре забил защитник «Спартака» Леон Классен. На 15-й минуте полузащитник Данил Пруцев удвоил преимущество московского клуба. На 29-й минуте форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов отыграл один гол. На 36-й минуте нападающий «Спартака» Павел Мелёшин отправил третий мяч в ворота нижегородского клуба. На 46-й минуте нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян сократил отставание в счёте, а на 50-й минуте защитник Виктор Александров сравнял счёт. На 56-й минуте Тимур Сулейманов с пенальти оформил дубль. На 81-й минуте полузащитник Михаил Игнатов сравнял счёт для «Спартака», а в дополнительное ко второму тайму время Квинси Промес принёс победу «красно-белым».

«Спартак» идёт на 1-м месте в группе D (6 очков), «Пари НН» занимает 2-е место (2 очка).