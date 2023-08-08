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«Спартак» обыграл «Пари НН» в Кубке России в матче с девятью голами

вчера, 22:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 4Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Спартак» обыграл «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура Кубка России.

На 9-й минуте первый гол в игре забил защитник «Спартака» Леон Классен. На 15-й минуте полузащитник Данил Пруцев удвоил преимущество московского клуба. На 29-й минуте форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов отыграл один гол. На 36-й минуте нападающий «Спартака» Павел Мелёшин отправил третий мяч в ворота нижегородского клуба. На 46-й минуте нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян сократил отставание в счёте, а на 50-й минуте защитник Виктор Александров сравнял счёт. На 56-й минуте Тимур Сулейманов с пенальти оформил дубль. На 81-й минуте полузащитник Михаил Игнатов сравнял счёт для «Спартака», а в дополнительное ко второму тайму время Квинси Промес принёс победу «красно-белым».

«Спартак» идёт на 1-м месте в группе D (6 очков), «Пари НН» занимает 2-е место (2 очка).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 07:55
Давай я тебе честно скажу что меня завело. Не игра, я ее прчти и не смотрел и не "красивая" победа КБ. Меня аывели из себя 2 особо активных фанов КБ, которые, радуясь игре постоянно поливали мой клуб, делая грязные намёки. Я думаю, что такие люди пощорят КБ.. Именно пожтому я и не стерпел и так среагировал. К сожалению среди фанов КБ таких кпк ты мало, которым футбол интересен, мнтгие видяь в нем ре игру, а в*йну и свою цель видят в обливании грящью сомерника. Отсюда и ответная реакция.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:43, ред.
Абаскаль приходит домой...
-Жена,у меня три новости ...плохая..хорошая и обалденная........с какой начать??
- С плохой
-Мы пропустили 4...
- А хорошая??
- Нам прёт и мы выиграли...
-Ну и главная??
-Кажется нам поверили,что я тренер.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:16
Всех КБ с победой.
Всем у кого килотно-желчная отрыжка рекомендую соду, также помогает овсяной отвар!))
Nottrow
Nottrow
сегодня в 07:16
Очень подозрителный матч.
inter 03
inter 03
сегодня в 06:38
а fifa 23 я тебя угадал
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 06:18
Ну и разозлила тебя Толя победа Спартака.....))))
Время покажет кто дворовый , кто комнатный , а кто команда...
112910415
112910415
сегодня в 04:48
такой футбол и называют весёлым !
металлург
металлург
сегодня в 03:47
Где защита с вратарями у команд?! Картишками перекинулись между собой!
x3wkvmj5akma
x3wkvmj5akma
сегодня в 03:32
Весёлый матч получился,спасибо командам за спектакль
Capral
Capral
сегодня в 01:05
Сенатов, позволь спросить. После победы ДИНАМО в Питере, ты сказал, что рад за пользователя, имени которого ты не назвал, но сказал, что он, знает, о ком речь... Юра, если не секрет- кто этот пользователь?

Спасибо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:52
Бесы вселились в обе команды, и по бесёнку в каждого игрока "Спартака" и "Пари НН". Майкл Джексон с его знаменитым "Триллером" нервно курит в сторонке (на облаках). Всяких матчей пришлось повидать на своём веку, но такого захватывающего и неординарного... Слов не хватит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:41
Так и "эксперты" на Матч Тв не указали на толчок рукой Сулейманова игрока Спартака. А ведь координацию он потерял в прыжке, когда мяч угодил ему в руку. Спартаку надо подавать протест по эпизоду, чтобы неповадно было на будущее и отобрали чисто красивый гол Зиньковского.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:45
Тогда, причин много было. И интриги руководства, и микроклимат в команде, и многое другое. Йоканович, понимая то, что в команде много проблем- строил игру от печки, на свой страх и риск. Молодая, неопытная защита, отсутствие полузащиты и тд. Посмотрите, как увереннее стала действовать ЦЗ с приходом Бальбуэна. Даже Маричаль стал играть лучше. Вот, что значит, когда в центре защиты появляется опытный сильный игрок!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:40
А причем здесь мы? Речь о Спартаке, где нет никакой организации игры в защите и центре поля. А что касается нас, то мы в Оренбурге 6 положили, и играли 17-19 летние пацаны из молодежки. Так же как и с Локо. Так что не надо сравнивать несравнимое и переходить на принцип " А ты сама такая". Все дело в том, что в ЦСКА играют 8 своих воспитанников, начиная с Акинфеева. А народная команда зиждется на варягах. Убери 2-3, замени их молодежью и представь что будет. Так что сегодня была игра двух дворовых команд, которая не дает повода для гордости, если ты футбол понимаешь. Вот и все.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:39
У нас ротация слабая. Ну посмотрим. Удачи ДИНАМО, и нам- болельщикам команды!!!
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:38
Я тут вспоминал недавно прошлую игру Динамо и Зенита в кубке (1:1), когда Динамо выбило Зенит из кубка. Тогда же после Зенита Динамовцам не хватило энергии играть нормально, они ж вроде резко сдулись и упали в таблице
Capral
Capral ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 23:38
Просто так получилось? Спартак в каждой игре пропускает, а вы говорите- просто так получилось. Вероятно и Абаскаль так же думает, поэтому и пропускает много, и системы в игре команды нет. Вся надёга- только на атаку...
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:34
Я уверен, у Динамо будет ротация, игрокам отдых нужен. Но я не уверен, что ротация будет у Краснодара, второе поражение в кубке будет непростительным. Группа смерти, каждое очко на вес золота
vovanoff01
vovanoff01
вчера в 23:32
Такой хоккей нам не нужен.
TheBoLt
TheBoLt ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:31
Ну он мог отшутиться. Я бы точно отшутился, типа "когда перестанете задавать глупые вопросы - тогда и забьем")
Критег
Критег ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:31
Это кубок. Ничего страшного. А, вот, сколько питер вынул дома от Динамо? 3 вроде...
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:26
Через чур много внимания матчу из за высокого счета. С балтикой игра была бы не менее результитивной, если бы всё что летело в ворота - залетало в сетку. Но так сложились звезды и поэтому 5:4. Не дырявая защита обеих команд, ни ошибки которые делали обе стороны, а просто так получилось. Всё что летело в створ - попало в сетку. Лично мое мнение.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:25
У меня есть опасения, что, после такой энергозатратной игры в Питере, команда может выглядеть неубедительно и прежде всего психологически. Не уверен, что команда находящаяся в периоде перестройки, сразу, после игры с Зенитом сможет дать бой Краснодару. Буду рад ошибиться, но, всё может случиться. Хочется верить в лучшее, но надо быть реалистами. Если, в удачной игре в Питере, я был уверен, то в завтрашней игре- опасения имеются...
ABir
ABir
вчера в 23:22
Всех болельщиков КБ с очередной очень зрелищной, но не очень уверенной победой Спартака! Помнится в начале матча с НН были даже мысли сыграть на ноль. Теперь кажется, что для победы не достаточно забить даже 3 мяча в ворота соперников, а чтобы наверняка победить, надо забивать - 5 мячей.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:22
Толя Спартак в принципе играл вторым составом и только за двадцать минут вышли Промес и компания.....Или ты этого не понял. Остынь Толя и не набрасывайся...) Вон вы в Грозном три пеналя забили и радовались...Дай и нам повеселиться...)
pomor45
pomor45
вчера в 23:14
Что они перед этим уголовником Промесом мнутся? Вот с этим пятым голом. Вратарь вышел на встречу Промесу хорошо, но не совсем удачно перехватил мяч и Промес вернул его себе. Вратарь, можно сказать на карачках, пытается перехватить мяч снова, а что делают защитники: один скачет рядом с ползающим вратарём вместо того, чтобы препятствовать Промесу катающему мячик, приспосабливаясь к удару, а второй чуть поодаль изображает вратаря. Промес имел время и покатать мячик, и прицелится без помех. Если бы промазал, его бы убили свои же, но тут было слишком трудно опозориться.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 23:07
У меня любая победа, кроме победы с помощью пенальти, согревает.
Сегодня мы отыгрывались после спорного пенальти и перевота игры нижегородцами и вышли с достоинством из не простой ситуации. Я горжусь ребятами
abuefftagir
abuefftagir ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:06
Согласен полностью.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:04
Согласитесь, вопрос был провокационный и даже низкопробный. Я бы этот вопрос Федотову адресовал и вот тут по делу было бы
galem72
galem72
вчера в 23:04
Красивый замес. Куча проблем в защите и центре. Такая победа не вызывает ликования, но хотя бы 3 балла записали в актив. Удачи КБ!
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