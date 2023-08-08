«Спартак» обыграл «Пари НН» в Кубке России в матче с девятью голами

«Спартак» обыграл «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура Кубка России.
На 9-й минуте первый гол в игре забил защитник «Спартака» Леон Классен. На 15-й минуте полузащитник Данил Пруцев удвоил преимущество московского клуба. На 29-й минуте форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов отыграл один гол. На 36-й минуте нападающий «Спартака» Павел Мелёшин отправил третий мяч в ворота нижегородского клуба. На 46-й минуте нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян сократил отставание в счёте, а на 50-й минуте защитник Виктор Александров сравнял счёт. На 56-й минуте Тимур Сулейманов с пенальти оформил дубль. На 81-й минуте полузащитник Михаил Игнатов сравнял счёт для «Спартака», а в дополнительное ко второму тайму время Квинси Промес принёс победу «красно-белым».
«Спартак» идёт на 1-м месте в группе D (6 очков), «Пари НН» занимает 2-е место (2 очка).
Спартак опять чуть не проиграл самому себе!!!
Защита ноль,Свинов не вратарь,.совсем не вратарь.
Все клубы которые получают соперника после Спартака,-это обязательно соперник вялый и без сил👍,по крайней мере на данный момент.
По-чесноку, нас спасла лишь длина скамейки.
Нижний ни о чём. Играли сами в защите ни о чём,да и без вратаря.
Спартак опять чуть не проиграл самому себе!!!
Защита ноль,Свинов не вратарь,.совсем не вратарь.
Все клубы которые получают соперника после Спартака,-это обязательно соперник вялый и без сил👍,по крайней мере на данный момент.
По-чесноку, нас спасла лишь длина скамейки.
Нижний ни о чём. Играли сами в защите ни о чём,да и без вратаря.
Но после перерыва я понял, что Спартак явно не лучше и не хуже Краснодара, нас ждет интереснейшая борьба в кубке и лиге.
Игра Спартака очень импонирует, очень мощная атака, отличная реализация моментов.
Хочу сказать, что если Краснодар не станет чемпионом, то пусть им станет Спартак. Удачи Спартаку (Кроме игр против Быков, сами понимаете 😎)
Но после перерыва я понял, что Спартак явно не лучше и не хуже Краснодара, нас ждет интереснейшая борьба в кубке и лиге.
Игра Спартака очень импонирует, очень мощная атака, отличная реализация моментов.
Хочу сказать, что если Краснодар не станет чемпионом, то пусть им станет Спартак. Удачи Спартаку (Кроме игр против Быков, сами понимаете 😎)