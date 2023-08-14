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В «Динамо» высказались о ситуации с Сазоновым, которым интересуется «Лион»

вчера, 11:38

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с защитником Сабой Сазоновым, интерес к которому проявляет «Лион».

Что с Сабой Сазоновым? Саба Сазонов — игрок московского «Динамо». Вы его видели на поле в матче с «Балтикой». Это вам ответ на вопрос: «Что с Сабой Сазоновым?».

Гафин отметил, что французский клуб из-за финансовых ограничений пока не может осуществлять трансферы, но «Лион» и другие европейские команды заинтересованы в услугах игрока.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 12:33, ред.
Гафин отметил, что французский клуб из-за финансовых ограничений пока не может осуществлять трансферы .

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:48
Если нельзя осуществлять трансфер, а интересуются - не здоровый интерес.
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