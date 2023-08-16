Сборная России может сыграть с командой Бахрейна

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вчера, 13:59

В сентябре может состояться контрольный матч сборных России и Бахрейна.

Ранее сообщалось о договоренности по проведению поединка с Катаром. В сентябре планировалось провести еще одну встречу, игра с Бахрейном — один из вариантов.

Помимо этого, в будущем с Россией может сыграть и Камерун.