Сборная России может сыграть с командой Бахрейна

В сентябре может состояться контрольный матч сборных России и Бахрейна.
Ранее сообщалось о договоренности по проведению поединка с Катаром. В сентябре планировалось провести еще одну встречу, игра с Бахрейном — один из вариантов.
Помимо этого, в будущем с Россией может сыграть и Камерун.
Соперник слабый и ничему не научит , в соревнования нас в ближайшее время не допустят.
Игроки практику получают за клуб.
Так в чем смысл тогда ?
Повышенный интерес матчи сборной привлекают когда есть спортивный азарт и что-то стоит на кону (как минимум борьба за выход в финальную часть ЧМ и ЧЕ)
Соперник слабый и ничему не научит , в соревнования нас в ближайшее время не допустят.
Игроки практику получают за клуб.
Так в чем смысл тогда ?
Повышенный интерес матчи сборной привлекают когда есть спортивный азарт и что-то стоит на кону (как минимум борьба за выход в финальную часть ЧМ и ЧЕ)
Вы же читали сколько представителей от нашей державы в УЕФА?
В РФС тоже скорее всего есть отдел отвечающий за организацию международных игр сборной, в том числе...
Оклады надо понимать выше среднестатистических и ещё выше "рядовых"...
С периодичностью наступления Нового Года там наступает время "Отчета о проделанной работе" иными словами за что деньгу получали и вот здесь последует аккуратный доклад бодрым голосом, с хорошей дикцией... о том, что в поте лица шла работа по организации встреч сборной РФ со сборными... и на два часа перечисления....
Вы же читали сколько представителей от нашей державы в УЕФА?
В РФС тоже скорее всего есть отдел отвечающий за организацию международных игр сборной, в том числе...
Оклады надо понимать выше среднестатистических и ещё выше "рядовых"...
С периодичностью наступления Нового Года там наступает время "Отчета о проделанной работе" иными словами за что деньгу получали и вот здесь последует аккуратный доклад бодрым голосом, с хорошей дикцией... о том, что в поте лица шла работа по организации встреч сборной РФ со сборными... и на два часа перечисления....