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Сборная России может сыграть с командой Бахрейна

вчера, 13:59

В сентябре может состояться контрольный матч сборных России и Бахрейна.

Ранее сообщалось о договоренности по проведению поединка с Катаром. В сентябре планировалось провести еще одну встречу, игра с Бахрейном — один из вариантов.

Помимо этого, в будущем с Россией может сыграть и Камерун.

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Все комментарии
протон
протон ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 02:11
По большому счету что бы подзаработать)
FenixSL
FenixSL
сегодня в 02:04
да хватит
кому оно надо?
создать видимость работы?

"сборная должна играть"
авторы такого мнения видимо не понимают что когда будет условный ЧЕ, уже 100 раз поменяется состав и тренер
d1metras
d1metras
вчера в 21:59, ред.
даже уже больше не слежу за сборной.. с кем будут играть,кто будет играть,какой будет счет..без разницы..насмотрелся уже...с таджиками киргизами и узбеками...
valt134
valt134
вчера в 21:56
Похоже на Прорыв! Или всё же Рывок?
протон
протон ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:26, ред.
Вот тут есть смысл. Луна 25
протон
протон ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 19:47
В общем, я Вас понял. Что бы не атрофировали ноги и бегать могли.
ssspartak
ssspartak ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:43
Дальше с Мали, Зимбабве, может с Северной Кореей или Китаем. Я не иронизирую и не шучу. Такова ситуация в мире, что политика в футболе. Смысл моих слов в том, что сборная должна собираться и наигрывать состав, тактику. Хотябы просто коллективное взаимодействие. Ну вы же сами понимаете, что даже условная Босния или Чехия с нами не захотят играть. Как бы там ни было, а сборная должна собираться и играть.
протон
протон ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 18:40, ред.
Надо со сборной чемпионата Саудовской Аравии сыграть, там состав что надо
Надеюсь, не за горами и битва с Соломоновыми островами! Там всё ещё встречаются людоеды, но мы выстоим! Просто отвлекают клубных тренеров от своей деятельности.
Бахрейн, Буркина-Фасо, Мали… благодаря РФС многие футбольные фанаты открывают для себя новые страны, об существовании которых раньше никогда не знали. поучительно! Ладно поиграем с Бахрейном дальше что?
ssspartak
ssspartak ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:27
Если бы это было сказано пару лет назад, то - да, ваша правда. А в данное время абсолютно не согласен. Игроки то получают практику в клубах, но играют порозонь и не наигрывается командное взаимодействие. И почему так думаете, что соперник слабый? Это наша сборная сейчас слабый соперник, т.к. лишена официальных игр. Да, соглашусь, что интерес не такой привлекательный...но сборная обязательно должна собираться и играть, всё равно с кем, хоть с таджиками или монголией. Сейчас не то время когда выбираем соперников.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:19
Команды одного уровня.
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:59
    Футболян
    Футболян
    вчера в 17:43
    А может и нет
    liverpool-today
    liverpool-today
    вчера в 17:13
    Я уже и забыл, что у нас есть сборная. Да можно пока и не вспоминать
    Храневец
    Храневец ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:19
    А может ставка КРЫМ вот будет заруба !!!!!!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 16:14
    Прозаический вопрос!
    Вы же читали сколько представителей от нашей державы в УЕФА?
    В РФС тоже скорее всего есть отдел отвечающий за организацию международных игр сборной, в том числе...
    Оклады надо понимать выше среднестатистических и ещё выше "рядовых"...
    С периодичностью наступления Нового Года там наступает время "Отчета о проделанной работе" иными словами за что деньгу получали и вот здесь последует аккуратный доклад бодрым голосом, с хорошей дикцией... о том, что в поте лица шла работа по организации встреч сборной РФ со сборными... и на два часа перечисления....
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:02, ред.
    Надо сб. Украины вызывать на батл...матч будет огонь...кто проиграет потом нигде не участвует...по-честноку...
    nubom
    nubom
    вчера в 15:58
    А вот Бахрейну мы еще не проигрывали... Непорядок!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:50
    Бахрейн можно и разгромить.
    Serious94
    Serious94 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 15:49
    Изголодались чиновники , денег отмыть надо немного.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:40
    Могут, но опять что нибудь не срастётся.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 15:25
    И долго мы будем отстранёнными от всего? Решение кто то будет принимать? Все игроки разбегутся....
    agentSmith.
    agentSmith.
    вчера в 15:07
    Если честно, товарняк с Бахрейном не интересен совсем.
    Capral
    Capral ответ Serious94 (раскрыть)
    вчера в 15:00
    На них можно посмотреть и без футбола. Когдато, очень давно, играли.
    Serious94
    Serious94
    вчера в 14:49
    Когда будет матч Россия - Северная Корея? Очень будет интересно посмотреть на две закрытые от мира страны.
    протон
    протон
    вчера в 14:45
    А в чем смысл таких товарок ?)
    Соперник слабый и ничему не научит , в соревнования нас в ближайшее время не допустят.
    Игроки практику получают за клуб.
    Так в чем смысл тогда ?
    Повышенный интерес матчи сборной привлекают когда есть спортивный азарт и что-то стоит на кону (как минимум борьба за выход в финальную часть ЧМ и ЧЕ)
    na28z9ezss3f
    na28z9ezss3f
    вчера в 14:35
    Хоть какой-то соперник и то в радость
    Вoлхв
    Вoлхв
    вчера в 14:35
    Ключевые слова: "может", "в будущем".... посмотрим что будет по факту.
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