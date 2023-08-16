Голкипер «Севильи» Яссин Буну близок к переходу в «Аль-Хиляль».
Стоимость трансфера оценивается в 19 миллионов евро, с учетом бонусов эта сумма может составить 21 млн. Саудовский клуб обсуждает с вратарем условия контракта на 3 года. Сам футболист настроен на выступление в Суперкубке УЕФА, лишь после этого он готов вести диалог.
«Аль-Хиляль» также интересуется вратарем ПСЖ.
Через год уже и средние игроки потянутся за вменяемую з/п.
Очередь выстроится уже из тех, кто сейчас получает 3 млн. евро, чтобы в СА переехать на условные 5 млн. евро.
Все говорят что СА будет скучной ведь только два топовых клуба. А как же Аль-Иттихад(Канте, Фабиньо, Бензема) и Аль-Ахли(Фирмино, Марез, Сен-Максимен, Менди)?
Есть еще Аль-Иттифак с Джеррардом и Хендерсоном)
Явно многие будут заинтересованы смотреть за выступлениями Рона, Неймара, Бензема и смотреть по возможности каждые матчи ради интереса, любопытства. Тем более DAZN уже сделал им предложение на стриминг матчей. А еще есть противостояние - Аль-Насра(Роналду) против Иттихада(Бензема), теперь к ним еще добавился Неймар. И чую, что это далеко не предел еще.
Все эти факторы лишь подогревают интерес и он будет наращиваться по высоте .
Через год уже и средние игроки потянутся за вменяемую з/п.
Очередь выстроится уже из тех, кто сейчас получает 3 млн. евро, чтобы в СА переехать на условные 5 млн. евро.
Все говорят что СА будет скучной ведь только два топовых клуба. А как же Аль-Иттихад(Канте, Фабиньо, Бензема) и Аль-Ахли(Фирмино, Марез, Сен-Максимен, Менди)?
Есть еще Аль-Иттифак с Джеррардом и Хендерсоном)
Явно многие будут заинтересованы смотреть за выступлениями Рона, Неймара, Бензема и смотреть по возможности каждые матчи ради интереса, любопытства. Тем более DAZN уже сделал им предложение на стриминг матчей. А еще есть противостояние - Аль-Насра(Роналду) против Иттихада(Бензема), теперь к ним еще добавился Неймар. И чую, что это далеко не предел еще.
Все эти факторы лишь подогревают интерес и он будет наращиваться по высоте .