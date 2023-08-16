Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

Буну близок к переходу в «Аль-Хиляль»

вчера, 11:41

Голкипер «Севильи» Яссин Буну близок к переходу в «Аль-Хиляль».

Стоимость трансфера оценивается в 19 миллионов евро, с учетом бонусов эта сумма может составить 21 млн. Саудовский клуб обсуждает с вратарем условия контракта на 3 года. Сам футболист настроен на выступление в Суперкубке УЕФА, лишь после этого он готов вести диалог.

«Аль-Хиляль» также интересуется вратарем ПСЖ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ливерпуль» может подписать хавбека сборной Японии Эндо
Вчера, 23:31
Спортивный директор «Барселоны» рассказал, почему клуб не подписал Неймара
Вчера, 21:38
Слухи«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» возобновили интерес к Гравенберху
Вчера, 18:59
Салаха зовут в Саудовскую Аравию. Верность «Ливерпулю» оценили в 180 млн евро
Вчера, 14:57Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии11
Слухи«Вест Хэм» намерен приобрести защитника «Штутгарта»
Вчера, 13:26
Слухи«Аль-Хиляль» намерен приобрести вратаря ПСЖ
Вчера, 09:58
Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:04
У СА запланированы траты на трансферы 2 млр. в год на протяжении 3-ех лет, итого 6 млрд. и это без учета з/п, так что это все только начало.
Через год уже и средние игроки потянутся за вменяемую з/п.
Очередь выстроится уже из тех, кто сейчас получает 3 млн. евро, чтобы в СА переехать на условные 5 млн. евро.
Все говорят что СА будет скучной ведь только два топовых клуба. А как же Аль-Иттихад(Канте, Фабиньо, Бензема) и Аль-Ахли(Фирмино, Марез, Сен-Максимен, Менди)?
Есть еще Аль-Иттифак с Джеррардом и Хендерсоном)
Явно многие будут заинтересованы смотреть за выступлениями Рона, Неймара, Бензема и смотреть по возможности каждые матчи ради интереса, любопытства. Тем более DAZN уже сделал им предложение на стриминг матчей. А еще есть противостояние - Аль-Насра(Роналду) против Иттихада(Бензема), теперь к ним еще добавился Неймар. И чую, что это далеко не предел еще.
Все эти факторы лишь подогревают интерес и он будет наращиваться по высоте .
lotsman
lotsman
вчера в 13:40
Они видимо решили собрать весь цвет мирового футбола.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:23
Аль-хиляль нахиляет в этом чемпионате всем
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 12:22
Пусть эти саудиты опубликуют весь список кого они хотят...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 