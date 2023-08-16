Буну близок к переходу в «Аль-Хиляль»

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вчера, 11:41

Голкипер «Севильи» близок к переходу в «Аль-Хиляль».

Стоимость трансфера оценивается в 19 миллионов евро, с учетом бонусов эта сумма может составить 21 млн. Саудовский клуб обсуждает с вратарем условия контракта на 3 года. Сам футболист настроен на выступление в Суперкубке УЕФА , лишь после этого он готов вести диалог.