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«Спартак» не может расторгнуть контракт с Николсоном

вчера, 15:46

В контракте нападающего «Спартака» и сборной Ямайки Шамара Николсона есть пункт, согласно которому московский клуб не может расторгнуть с ним соглашение. Если игрок не найдёт новую команду, то «красно-белые» обязаны включить его в заявку на сезон.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на ямайца. Николсон ещё не играл в этом сезоне, так как принимал участие в Золотом кубке КОНКАКАФ.

В прошлом сезоне нападающий провёл 27 игр во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал 2 голевые передачи и получил 6 карточек (5 жёлтых и 1 красную). Контракт 26-летнего футболиста со «Спартаком» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Николсон готов сыграть с «Зенитом».

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Все комментарии
Федя Голицын
Федя Голицын
сегодня в 13:24
Какой дурак его нашёл !! Пусть он ему и платит !!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:31
Николсон еще пригодится,завтра,например
DaslerU
DaslerU
вчера в 19:40
Спартак попал.
Сп62
Сп62
вчера в 18:23
На мой взгляд, в отсутствии Соболева Шамар будет в центре выглядеть лучше, чем наш Павел Мелёшин.
ABir
ABir ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 17:04
Согласен, игрок достаточно квалифицированный, и раз он есть в команде надо его использовать
pomor45
pomor45
вчера в 16:56
При таком контракте в поиске нового клуба Николсону больше заинтересован Спартак, а не игрок с агентом. Каким образом Спартак сподобился поставить себе такой капкан?
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:51
Пусть тогда в Кубке играет хотя бы...
Чего его на скамейке мариновать?
sova147
sova147
вчера в 16:42
Пусть играет он картину не портил!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:05
Пусть на лавке сидит
Лучше бы защитников набирали
ecxj6scfc3qr
ecxj6scfc3qr
вчера в 15:55
Давно пора, бестолковый нападающий за такие деньги
Гость
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