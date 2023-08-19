«Спартак» не может расторгнуть контракт с Николсоном

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вчера, 15:46

В контракте нападающего «Спартака» и сборной Ямайки есть пункт, согласно которому московский клуб не может расторгнуть с ним соглашение. Если игрок не найдёт новую команду, то «красно-белые» обязаны включить его в заявку на сезон.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на ямайца. Николсон ещё не играл в этом сезоне, так как принимал участие в Золотом кубке КОНКАКАФ .

В прошлом сезоне нападающий провёл 27 игр во всех турнирах, забил 4 мяча, отдал 2 голевые передачи и получил 6 карточек (5 жёлтых и 1 красную). Контракт 26-летнего футболиста со «Спартаком» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Николсон готов сыграть с «Зенитом».