Месси выиграл первый трофей в составе «Интер Майами»

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вчера, 08:05

«Интер Майами» одержал победу в финальном матче Кубка лиг Северной и Центральной Америки над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 по пенальти).

На 23-й минуте встречи счёт открыл . Хозяева отыгрались на 57-й — голом отметился Фафа Пико. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались гости.

«Интер» впервые выиграл данный турнир, лучшим бомбардиром которого также стал аргентинец.