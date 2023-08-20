Месси выиграл первый трофей в составе «Интер Майами»

«Интер Майами» одержал победу в финальном матче Кубка лиг Северной и Центральной Америки над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 по пенальти).
На 23-й минуте встречи счёт открыл Лионель Месси. Хозяева отыгрались на 57-й — голом отметился Фафа Пико. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались гости.
«Интер» впервые выиграл данный турнир, лучшим бомбардиром которого также стал аргентинец.
Конечно Месси пришёл не один и думаю сама лига не самая сильная, но опять же надо признать, что и Месси не молодой в самом расцвете сил.
Просто Месси решил завершить спокойно свою карьеру, выиграть несколько турниров и при этом заработать хорошие деньги.
Ну и конечно Месси остаётся верен сам себе, он не делает громких заявлении и предпочитает, что бы говорили за него.
Конечно Месси пришёл не один и думаю сама лига не самая сильная, но опять же надо признать, что и Месси не молодой в самом расцвете сил.
Просто Месси решил завершить спокойно свою карьеру, выиграть несколько турниров и при этом заработать хорошие деньги.
Ну и конечно Месси остаётся верен сам себе, он не делает громких заявлении и предпочитает, что бы говорили за него.