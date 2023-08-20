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Месси выиграл первый трофей в составе «Интер Майами»

вчера, 08:05

«Интер Майами» одержал победу в финальном матче Кубка лиг Северной и Центральной Америки над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 по пенальти).

На 23-й минуте встречи счёт открыл Лионель Месси. Хозяева отыгрались на 57-й — голом отметился Фафа Пико. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались гости.

«Интер» впервые выиграл данный турнир, лучшим бомбардиром которого также стал аргентинец.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:49
все по канонам шоу, как любят американцы ) соккер у них похоже то же самое, что и рестлинг
Wizard 10
Wizard 10 ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 19:02
Интересно, а вратари ему проставляются? НА ЧМ забивал с игры, чтобы дойти до серии пенальти, где появляется возможность проявиться у вратарей. Тут тоже самое. Тоже думаю, что спасибо сказать емухотя бы стоит.
just futball
just futball ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 19:01
Кто забил голы в финале 86 за Аргентину?
oldrussian
oldrussian
вчера в 16:50
Интересно, он хотя бы вратарям проставляется? Чемпионом мира его сделал Мартинес, сейчас вратарь Майами добыл для него очередной трофей.
Elliada
Elliada ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 16:46
В Майами пришли только 2 игрока из Барселоны. О чем ты говоришь? В ПСЖ от Месси требовали, чтобы он играл на Мбаппе, он это и делал. Сейчас Месси нет в Париже. Как у них дела?
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 16:44
Сжалься. Это первый трофей Роналду за 2 года. Пусть любительский, но трофей
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:23
Любительский турнир
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:39
Для Месси перетащили,всю его банду,из Барсы,которая на него же и работала в свое время,в ПСЖ такой команды не было,поэтому не слышно было и аргентинца,в Майями сделали по умному,поэтому игра скорее пойдет,поэтому будут опять вопить,Бог вернулся,лучший в мире,лучших!!!У Марадоны,кстати такой команды не было,но был он не менее мастеровитее,а даже наоборот,в разы лучше!!!
Little Caprice
Little Caprice ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 13:03
Какая связь между чемпионатом страны и сборной? Успехи Хорватии делают их чемп сильным?
Справедливый Хам
Справедливый Хам
вчера в 12:15
Ну что тут сказать, Месси величайший.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:38
Все фанаты Роналду так говорят. Где бы не играл Месси, они называют это место дном. Но до перехода и после ухода Месси эти места снова стают хорошими. Так говорили про Лигу 1, ЧМ, Копа, теперь МЛС. Зато у них чемпионат СА один из лучших.
galem72
galem72
вчера в 11:38
Коротко: пришёл, увидел, победил. Браво, Месси!
3ton
3ton ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:23
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 11:10
    Да что там немцы...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 11:07
    Месси пришёл в самую худшую команду лиги и она сразу стала показывать результаты и выиграла кубок.
    Конечно Месси пришёл не один и думаю сама лига не самая сильная, но опять же надо признать, что и Месси не молодой в самом расцвете сил.
    Просто Месси решил завершить спокойно свою карьеру, выиграть несколько турниров и при этом заработать хорошие деньги.
    Ну и конечно Месси остаётся верен сам себе, он не делает громких заявлении и предпочитает, что бы говорили за него.
    cska1948
    cska1948 ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 10:28
    "...Месси пришел в худшую команду чемпионата и сделал ее лучшей.
    Это космический уровень в такие годы..."
    ----------------------
    Это не "космический" уровень Месси. Это говорит о том что уровень МЛС это ДНО.
    Если бы Месси пришёл в Торпедо или Балтику, то чтобы он выиграл в нашем чемпионате? Дырку от бублика он бы выиграл!.
    vova505
    vova505
    вчера в 10:26
    Круто!
    Больше нечего сказать
    ABir
    ABir
    вчера в 10:13
    Теперь в Америке у Месси будет еще больше трофеев, впрочем, как и Роналду в Азии
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 09:41
    Месси пишет новую историю с Интер Майами.
    И эта история- успешная!!! Успехов тебе ,Лео ,в Америке!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 09:41
    Снимаю шляпу перед Месси. Он велик! Кто не видит этого дело хозяйское, но желательно перед этим надеть, или одеть очки).
    Elliada
    Elliada ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 09:24
      qyfne77p27fw
      qyfne77p27fw ответ izrafel (раскрыть)
      вчера в 09:16
      Отдавая пенальти партнёром! Ключевое слово!
      u263wdjy2chz
      u263wdjy2chz
      вчера в 09:11
      Лучше футболист в историю футболу? МЕССИ!!!!!! Карол футболу? МЕССИ!!!!!!!
      Вoлхв
      Вoлхв
      вчера в 09:06
      Эффект Лео Месси!.....
      Покорил Европу
      Покорил Америку
      Покорил мир
      izrafel
      izrafel
      вчера в 09:04
      Выиграл, с самой слабой командой млс, забил красивый гол, стал лучшим игроком турнира, лучшим снайпером, отдавая пенальти партнерам, самый титулованный спортсмен мира, отдал кубок и повязку партнеру по команде поднять кубок над головой…
      Dauletbek
      Dauletbek
      вчера в 09:02
      В этом матче все игроки пробили пенальти. Вратарь Майами сам забил последний пенальти, потом отбил удар-пенальти соперника-вратаря.
      3ton
      3ton
      вчера в 08:58
      Для хейтеров Месси , которые будут писать , что МЛС слабый чемпионат
      В 21 веке сборная США играла на 5 ЧМ и 4 раза вышла из группы (2 раза не дав выйти Португалии) и один раз дошла до 1/4
      Практически одинаковая статистика с млрд составом сборной Португалии и Роналду
      Про сборную Саудовской Аравии можно только написать 0-8 от немцев
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 08:39
      Поздравляю Месси с первым трофеем в Интере!
      SkiNheD
      SkiNheD
      вчера в 08:36
      Это уже не интересно.
      3ton
      3ton
      вчера в 08:35
      Каждый гол шикарнее другого .
      Лучший игрок этого турнира и можно сказать стал легендой Интера .
      За месяц Месси написал сценарий Голливудского фильма 😂😂😂
      Месси пришел в худшую команду чемпионата и сделал ее лучшей.
      Это космический уровень в такие годы .
      Не одного замыкания в пустые .
      Голы на любой вкус из-за приделов штрафной.
      Король футбола
      Гость
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