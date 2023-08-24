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Юношеская команда «Зенита» обыграла бразильский «Сантос»

вчера, 19:10

Футболисты петербургского «Зенита» (до 2008 года рождения) со счетом 3:1 обыграли бразильский «Сантос» в матче международного юношеского турнира памяти заслуженного тренера СССР Юрия Морозова. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Сантос» выступают в группе В вместе со сборной Белоруссии и турецким «Фенербахче». Белорусы, обыгравшие команду из Турции со счетом 6:0, возглавляют турнирную таблицу, «Зенит» идет вторым.

В группе А играют сборная России, казахстанский «Кайрат», бразильский «Интернасьонал» и сербская «Црвена Звезда». В первом туре россияне обыграли «Интернасьонал», а «Кайрат» — «Црвену Звезду». Оба матча завершились со счетом 2:0.

Турнир памяти Морозова проходит с 24 по 27 августа.

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Зенит  Сантос
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 21:10, ред.
Бразильские юноши вырастут и отомстят...займут все позиции в основном Зените...
pomor45
pomor45
вчера в 20:18
Что бразильцев искать, если белорусы под боком.
Ironigor
Ironigor ответ idres (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
Они постоянно подростают , а покупают почему-то бразильцев !) Парадокс !?!)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:50
Страна должна знать своих героев в лицо !)
drug01
drug01
вчера в 19:33
Наша молодёжь тоже умеет играть!
lotsman
lotsman
вчера в 19:22
С победой пацанов! Молодцы, обыграли бразил.
idres
idres
вчера в 19:21
Молодцы!!!!!.... так что будущее Зенита уже подрастает уверенно.
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