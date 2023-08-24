Юношеская команда «Зенита» обыграла бразильский «Сантос»

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вчера, 19:10

Футболисты петербургского «Зенита» (до 2008 года рождения) со счетом 3:1 обыграли бразильский «Сантос» в матче международного юношеского турнира памяти заслуженного тренера СССР Юрия Морозова. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

«Зенит» и «Сантос» выступают в группе В вместе со сборной Белоруссии и турецким «Фенербахче». Белорусы, обыгравшие команду из Турции со счетом 6:0, возглавляют турнирную таблицу, «Зенит» идет вторым.

В группе А играют сборная России, казахстанский «Кайрат», бразильский «Интернасьонал» и сербская «Црвена Звезда». В первом туре россияне обыграли «Интернасьонал», а «Кайрат» — «Црвену Звезду». Оба матча завершились со счетом 2:0.

Турнир памяти Морозова проходит с 24 по 27 августа.