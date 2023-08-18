Звёзды зажигают в Бундеслиге. На пороге прорыва

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сегодня, 10:22

За них будут бороться на трансферном рынке.

Дортмундская «Боруссия» отправила этим летом Джуда Беллингема в «Реал», однако Бундеслига не станет беднее на таланты. Одна из уникальных особенностей немецкой лиги в том, что здесь каждый сезон зажигаются новые молодые звёзды, а раскрытие талантов поставлено на поток. Известный скаут, бывший спортивный директор «Монако» Тор-Кристиан Карлсен отобрал некоторых футболистов в возрасте 22 лет и моложе, которые должны зажечь в предстоящем немецком сезоне. Ознакомимся со списком.

Матис Тель (18 лет, нападающий, «Бавария»)

Год назад французского подростка «Бавария» подписала из «Ренна» за 28,5 миллионов евро. В дебютном сезоне в чемпионате Германии он провёл на поле 416 минут, но сумел забить пять мячей, став самым молодым автором гола за «Баварию». Мюнхенцы уже отклонили несколько предложений об аренде игрока, которого по манере сравнивают с Анри и Мбаппе. Клуб ждёт раскрытия таланта, даже несмотря на появление рядом с ним Харри Кейна.

Тель способен исполнять любую роль в атаке, обладает отличными физическими, техническими и тактическими качествами. Он здорово умеет сам создавать пространство в линии обороны соперника, отыскивать там зоны, что очень важно для команды, тяготеющей к доминированию в контроле мяча.

Пакстен Ааронсон (19 лет, полузащитник, «Айнтрахт» Франкфурт)

Прошлый сезон атакующий хавбек сборной США начал бойко, однако затем столкнулся с трудностями в борьбе за место в стартовом составе. При этом есть все шансы, что новый главный тренер «Айнтрахта» Дино Топпмеллер будет доверять Ааронсону больше. Пакстен здорово позиционирует себя между линиями, отлично прикрывает мяч при владении, обладает прогрессивным мышлением и находит интересные варианты продолжения атак. У него огромный потенциал.

Юлиен Дюранвилль (17 лет, вингер, «Боруссия» Дортмунд)

К вопросу о том, как впечатлить всех за полчаса. Причём в матче, после которого твоя команда упустила чемпионство. Подростку Дюранвиллю это удалось. Он вышел на поле в игре «Боруссии» с «Майнцем» в самом конце сезона. Для дортмундцев всё закончилось печально, они сыграли вничью и пропустили «Баварию» к титулу. Но стало понятно, зачем «Боруссия» подписала Дюранвилля из «Андерлехта» в январе. Смелый и резкий парень добавляет искры в действия команды. В предстоящем сезоне мы наверняка увидим много ярких эпизодов с ним.

Джейми Байно-Гиттенс (19 лет, вингер, «Боруссия» Дортмунд)

Становится всё более ясно, что у «Боруссии» большое будущее, если она сможет на какой-то момент удержать своих талантливых ребят, не отпуская их до того, как получится завоевать что-либо с ними. 19-летний вингер в прошлом сезоне трижды забивал в двадцати матчах и уже выходил в стартовом составе. Выпускник академии «Манчестер Сити» может пойти по стопам соотечественников Санчо и Беллингема, которые сделали себе имя в Бундеслиге.

Он обладает отличным дриблингом, может опускаться глубже в полузащите и продираться с мячом к передней линии. Этого крепкого парня нелегко сбить с пути и вывести из равновесия. Хорошо поставлен и удар.

Беньямин Шешко (20 лет, нападающий, «РБ Лейпциг»)

За игроком сборной Словении специалисты по всей Европе следят довольно давно. Это один из самых перспективных форвардов своего поколения. Уже в прошлом сезоне Шешко после перехода из «Ред Булл Зальцбург» за 24 миллиона евро забил 16 голов в 30 матчах чемпионата. Он крепок физически и при этом хорошо координирован, имеет отличную скорость рывков и голевое чутьё. Может, Шешко не хватает разноплановости, но талант к голам у него точно есть.

Виктор Бонифац (22 года, нападающий, «Байер»)

Он перешёл летом за 20 миллионов евро из бельгийского «Юнион Сент-Жиллуаз». Путь в Бундеслигу был непростым. Дважды за свою ещё непродолжительную карьеру Бонифац рвал крестообразные связки. В прошлом сезоне он привлёк внимание сильных клубов, забив 17 мячей и сделав 12 голевых передач в 52 матчах. Нигериец здорово играет на втором этаже, умеет ловко работать с мячом на скорости.

Кастелло Лукеба (20 лет, защитник, «РБ Лейпциг»)

«Быки» продали в «Манчестер Сити» Гвардиола и мигом нашли ему замену, купив у «Лиона» Лукеба примерно за 30 миллионов евро. Игроку молодёжной сборной Франции всего 20 лет, но он далеко не новичок в играх на топовом уровне. В «Лионе» сыграл больше 70 матчей. Там не стесняются доверять место в основном составе молодёжи. Лукеба жёсткий защитник, решительный, имеет задатки лидера, ему хватает и скорости, и внимательности, и атлетизма.

Хави Симонс (20 лет, полузащитник, «РБ Лейпциг»)

В прошлом сезоне Симонс блеснул в ПСВ , став лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов с 19 голами. ПСЖ воспользовался своим правом выкупа хавбека за 6 миллионов евро, после чего отдал в аренду в «РБ Лейпциг». Вокруг Симонса давно ходят разговоры о его выдающемся таланте. Воспитанник академии «Барселоны» умеет связывать полузащиту и нападение, сочетает дриблинг и склонность к хитроумным быстрым комбинациям. Также у Хави поставлен крепкий удар. В общем, у Симонса большое будущее, а «РБ Лейпциг» — хороший клуб, где он может выйти на новый уровень.

Кевин Паредес (20 лет, вингер, «Вольфсбург»)

В течение первого полноценного сезона в «Вольфсбурге» Паредес пользовался доверием тренерского штаба, хотя чаще всего выходил на замену. Он добавлял свежести, резкости и скорости. Паредес готов играть по всему флангу, закрывая и оборону. Он сочетает точность передач в комбинациях, решительность и дриблинг. Можете к Кевину присмотреться. В новом сезоне у него явно будет больше заметных ролей.