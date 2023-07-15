Испанская школа. Будущие звёзды из Ла Лиги

1689454141

вчера, 23:49

Здесь мало тех, кто на слуху.

Испанская Ла Лига – тот чемпионат, в котором довольно много футболистов до 23 лет уже числятся звездами, а сумма отступных за них поражает воображение. Но всегда можно найти молодых звезд, за которых не придется выкладывать кругленькую сумму. Особенно актуально это в летний период межсезонья. Ранее подобные условные символические сборные мы составляли по чемпионатам Англии, Франции и Германии. Настала пора Испании. И далеко не всех этих ребят вы знаете, однако велик шанс, что в ближайшие годы они выйдут на первый план.

Арнау Тенас (вратарь, 22 года, «Барселона», свободный агент)

Этим летом голкипер молодежной сборной Испании, который стал финалистом последнего Евро U21, стал свободным агентом. До этого он был постоянным игроком резерва «Барселоны», провел в прошлом сезоне 15 матчей «на ноль» из 26. Как и следует ожидать от воспитанника каталонцев, он великолепно владеет ногами и имеет отличные базовые навыки вратаря. Так что может стать прочным игроком основы многих команд.

Хуан Миранда (защитник, 23 года, «Бетис», 7 млн евро)

В июне 2021 года Миранда перешел из «Барселоны» в «Бетис» и обрел стабильность. Он закрепился в основе севильской команды на позиции крайнего защитника, а также оказался на Евро U21. Это энергичный, технически одаренный футболист, который умело сочетает атакующие и защитные навыки.

Йон Пачеко (защитник, 22 года, «Реал Сосьедад», 6 млн евро)

В наши дни востребованы центральные защитники, которые умеют здорово работать с мячом. А вот Пачеко можно отнести к игрокам старой школы. Это крепкий мощный защитник, который выигрывает единоборства, умеет жестко противостоять любому оппоненту. Академия «Реала Сосьедад» выпустила очередной талант. И он тоже впечатлил в составе молодежной сборной Испании на Евро U21.

Арнау Мартинес (защитник, 20 лет, «Жирона», 15 млн евро)

Мартинес способен сыграть как на позиции центрального, так и на позиции правого защитника. Он провел фантастический прошлый сезон в составе «Жироны». Его непросто пройти любому оппоненту, но помимо цепкости Мартинес обладает отличной техникой и дриблингом, что не характерно для игроков его позиции. Арнау способен организовать игру с задней линии.

Иван Фреснеда (защитник, 18 лет, «Вальядолид», 15 млн евро)

Он только недавно завершил свой дебютный сезон в Ла Лиге, но не смотрелся на поле неуместно. Мощный защитник впечатляет не только в сдерживании соперников, но и в обыгрыше при атаках. Поэтому нашел применение на фланге, где можно и впереди блеснуть. Интерес к нему проявляли «Барселона», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

Аймар Орос (полузащитник, 21 год, «Осасуна», 15 млн евро)

Молодой полузащитник «Осасуны» прекрасно выступил в прошлом сезоне и помог своей команде стать седьмой. Основная роль Ороса заключалась в отборе мяча, перехватах, но он также преуспел в созидании, в организации атак на начальной стадии. Поэтому отметился тремя голами и шестью голевыми передачами.

Родри (полузащитник, 23 года, «Бетис», 8 млн евро)

У «Бетиса» есть неплохой бэкграунд в области выпуска талантливых полузащитников. Можно вспомнить Фабиана Руиса и Дани Себальоса. Санчес – один из таких. Это энергичный проводник идей и организатор атак, обладающий живостью ума и ног, а также отличной техникой. Он старается не усложнять игру в центре поля, но действует напористо и динамично.

Самуэль Кошта (полузащитник, 22 года, «Альмерия», 5 млн евро)

В этом списке всего два игрока не являются испанцами. И португалец Кошта – один из них. В прошлом сезоне он блистал в составе «Альмерии». Это трудолюбивый атакующий полузащитник, который может располагаться и перед линией обороны, помогая защите, а также умеет отлично определять направление атак, выстраивая их структуру.

Алекс Баэна (нападающий, 21 год, «Вильярреал», 20 млн евро)

Это персонаж на грани звездности. Но мы все же его включим в список как еще не состоявшуюся звезду, но перспективного футболиста. Прошлый сезон получился для него прорывным. В Ла Лиге он забил шесть мячей в 35 матча и проявил свой универсализм. Он способен играть как на острие, так и на флангах атаки, где чаще всего использовался. Быстрый, умелый и сообразительный вингер любит придумывать остроумные ходы и создавать пространство для дальнейшего прорыва. Его талантливая игра способна восхищать. Такие игроки способны любой атаке придать задора и нестандартный подход. И болельщикам подобные футболисты обычно нравятся.

Гонсало Плата (нападающий, 22 года, «Вальядолид», 5 млн евро)

Второй не испанский футболист из этого списка. Он представляет Эквадор. У этого вингера невероятный темп и широкий спектр навыков. Плата сбивает с толку любого защитника нестандартными решениями и неожиданными подключениями в свободные зоны. Поговаривают, что за Платой выстроилась огромная очередь топовых европейских клубов, с которыми он способен выйти на передний план и стать одной из молодых звезд в ближайшие сезоны.

Серхио Камельо (нападающий, 22 года, «Атлетико», 10 млн евро)

«Матрасники» в прошлом сезоне отдавали Камельо в аренду «Райо Вальекано», где молодой форвард получил отличную практику в роли ударного нападающего. Во всех турнирах он забил семь мячей. Можно, конечно, сказать, что к 22 годам звездные бомбардиры себя проявляют уже гораздо ярче, но это мы избалованы примером Мбаппе и ему подобными. Нельзя забывать, что большая часть звезд себя раскрывают попозже. И Камельо на пороге этого. Трудолюбивый форвард умеет оказывать давление на оборону, он здорово чувствует защитников, партнеров, ворота. Это то, что нужно для достижения успеха в атаке.