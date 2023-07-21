Сын Анелька будет выступать в системе ПСЖ

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сегодня, 16:59

«Пари Сен-Жермен» объявил о наборе 16 новых игроков 2008 года рождения в тренировочный центр.

Среди футболистов — сын бывшего нападающего ПСЖ и сборной Франции — Каис.

Николя выступал за парижан с 1994 по 1997 и с 2000 по 2002 год.