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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2023/2024

Сын Анелька будет выступать в системе ПСЖ

сегодня, 16:59

«Пари Сен-Жермен» объявил о наборе 16 новых игроков 2008 года рождения в тренировочный центр.

Среди футболистов — сын бывшего нападающего ПСЖ и сборной Франции Николя АнелькаКаис.

Николя выступал за парижан с 1994 по 1997 и с 2000 по 2002 год.

Сын Анелька будет выступать в системе ПСЖ

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shlomo
shlomo
сегодня в 17:25
Николя был свое время очень хорош... посмотрим на что сгодится его сын.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 17:04
крутой же дядя его батя
а это просто носитель фамилии как и остальные подобные примеры
Гость
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