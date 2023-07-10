В российском футболе появится новое «потерянное поколение». Клубы больше верят легионерам

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вчера, 15:46

И не умеют работать с молодежью.

Гранды не ставили на своих ребят

«Локомотив» и «Динамо» старались, в отличие от «Спартака» и «Зенита». «Краснодар» пытался стоить клуб по лекалам регионального патриотизма, доверяя местным игрокам. Но даже в основе «Ахмата» не видим пять Садулаевых. Отчасти в современном спорте высоких достижений это невозможно. Но не говорим об 11 воспитанник в основе «Ростова», «Краснодара» и «Спартака», а о качестве работы с молодыми игроками.

Судя по открытым данным РФС , «Зенит» и «Спартак» столько денег потратили на свои академии, что должны были получить «Бенфику» и «Порту». А получили Бакаева, чья история показательнее историй молодых ребят, которых Абаскаль пробует внедрить в основу «красно-белых». Но со временем Гильермо может перейти на легионеров, а Игнатов проведет в основе «Спартака» меньше матчей, чем парнишки из «Чертаново». Хотя у них были «мертвые души», эта академия реально оказалась продуктивной. Мало кто так умеет.

Юные игроки переоценивают себя

Не хочется приводить цитаты с фамилиями, ведь не в этом суть разговора, но почти все популярные талантливые игроки РПЛ переоценивали на словах свой уровень и недооценивали в комментариях соперников. На словах море по колено, а на деле куда больше историй Ивана Игнатьева, чем Игоря Акинфеева. Причем сейчас с уходом сильных российских ветеранов, испытанных в еврокубках полезными поражениями, а также с появлением в РПЛ среднего качества легионеров общий уровень мотивации может упасть.

Футболисты уровня Агаларова и Писарского, Сергеева и Соболева появятся обязательно. Но даже Пиняеву и Тюкавину еще пахать и пахать, чтобы природная наглость не сыграла с ними злую шутку, как и с невероятным Захаряном. Переоценке себя также помогает лимит, ведь до сих пор не решена ключевая проблема – контракты завышены. Если бы молодых россиян с пеленок учили дисциплине, если бы можно было набрать в клубы высококлассных легионеров на роли учителей, заставив молодых ребят пахать, то на выходе получили лучший результат.

Тренеры больше доверяют легионерам

Молодой российский игрок полгода побегает на уровне сборной – возьмите того же Самошникова на лучшем отрезке в «Рубине», а потом может пропасть в Первой лиге под крылом ФНЛ . Форварда Агаларова уже вспомнили, лучший снайпер РПЛ позапрошлого сезона потерялся в «Ахмате». Молодых ребят в чемпионате много, но не было генеральной линии подготовки. Слишком разные футболисты, нет единого стиля у юношеской, молодежной и национальной команд, в отличие от испанцев, аргентинцев, а теперь и англичан.

Идентичность в футболе важна, она заметна у хорватов, где новое поколение слабее, чем уходящее, но стараются играть в свой футбол. Вот только тренеры клубов РПЛ , даже если они благосклонны к молодым россиянам – Карпин, Галактионов и Абаскаль им доверяют, в отличие от Семака и Федотова, в конечном итоге попросят подписать сильных опытных иностранцев на проблемные позиции.

В выставочном веселом матче Личка может поставить молодых воспитанников «Динамо», но для серьезной борьбы ему нужны взрослые дяди, вроде Бальбуэны и Монтеса. «Оренбург» и «Сочи» проще создать на базе иностранцев, они надежнее. Халк профессиональнее, чем Кокорин, со временем тенденция не изменилась.

Без еврокубков тяжелее прибавлять

Вот что по-настоящему может добить футболистов, превратив их в «потерянное поколение». Не по Ремарку, но тоже с трагичным концом. Алексей Миранчук получил опыт в Лиге чемпионов, но драться за место под солнцем научился не в «Локомотиве», а в составах «Аталанты» и «Торино». Но этот атакующий хавбек вместе с Головиным – редкий пример отъезда. Но выборка крошечная, объективно не знаем, готовы ли лучшие молодые игроки из РПЛ к серьезной конкуренции.

Это как переносить частный случай неудач Кокорина конкретно в «Фиорентине» на всю тему с ростом россиян для сборных разных возрастов в европейских клубах. Но это единственный путь серьезного развития, независимо от страны. Бельгия, Хорватия, Нидерланды и даже Франция им активно пользуется. Сильным футболистам нужен богатый опыт в еврокубках, важно стремиться в самые сложные лиги Европы, а затем учиться играть в основах клубов. Но молодых россиян за рубежом всегда было слишком мало.

Массовости нет и сейчас, причем теперь найдутся лиги и клубы, где фанаты плохо встретят людей с паспортом РФ , поэтому еще на этапе скаутинга будет отсев игроков. Сперцяну проще, а Захаряну сложнее. Арсен не скажет об этом вслух, поскольку некрасиво так поступать, но в кругу семьи может пожаловаться на стратегическую ошибку. Вероятно, хотел бы сейчас рубиться в отборе Евро-2024 за сборную Армении, а не отказываться от матча с командой Медиалиги в составе Карпина.

Пока нет десятка российских игроков в европейских клубах, вряд ли будет качественный скачок, как у хорватов. Западные клубы вряд ли согласятся на возвращение команд РПЛ в еврокубки. Лимит не отменили, это кормушка. Также заметно желание хитрых иностранных агентов нагнать в чемпионат пока еще с деньгами легионеров сомнительного качества. Сейчас это делать проще, чем лет пять назад. Зарплаты у молодых россиян огромные, что тоже расхолаживает и избавляет от трудолюбия.

Если кому-то мало денег в «Локомотиве», «Динамо» или «Спартаке», то всегда заберут в «Зенит», как Коваленко. Получается замкнутый круг, очень опасный для Чалова, Сафонова, Карпукаса, Захаряна, Дивеева и Облякова. Моргнут разок – проснутся в возрасте Дзюбы, когда поздно уезжать в серьезный клуб из элитной лиги. Имея перед глазами ошибки предшественников, рискуют их повторить до последней запятой.