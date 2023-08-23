Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

У Бензема и главного тренера «Аль-Иттихада» напряжённые отношения

вчера, 21:10

У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема и главного тренера команды Нуну Эшпириту Санту очень напряжённые отношения, сообщает Marca со ссылкой на саудовское издание Al-Sharq Al-Awsat.

Как сообщается, специалист дал понять игроку, что тот не соответствует его стилю игры. Также отмечается, что наставник не просил летом подписывать форварда. Сам Бензема выразил недовольство ситуацией посреднику, с помощью которого он перешёл в клуб из Саудовской Аравии, попросив его найти решение.

Кроме того, как сообщают саудовские СМИ, француз просил, чтобы его назначили капитаном коллектива, и выразил недовольство тем, что повязку отдали сначала Ромариньо да Силве, а затем Ахмеду Шарахили.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сила осуждения. МЮ отказался от Гринвуда
Сегодня, 11:25Сергей Иванов в блоге Смотри ширеКомментарии9
Футболистка сборной Испании сделала заявление после поцелуя Рубиалеса
Вчера, 23:29
Испанская футбольная федерация рассмотрит дело главы организации
Вчера, 00:39
Глава испанской федерации извинился за то, что поцеловал футболистку
21 августа
Глава испанского футбола на финале женского ЧМ угодил в ещё один скандал
21 августа Фото
КДК не будет рассматривать оскорбительные слова Дзюбы в адрес комментатора
21 августа
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:30
Звездная болезнь еще долго не будет отпускать, как Роналду...Далее последуют неприличные жесты, ругань, крики на арбитров, толкание стюардов...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:19
Кабзда главному тренеру 😁🤣😉
112910415
112910415
сегодня в 09:19
с тренером надо вдумчиво побеседовать
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 04:27
По-моему, тренер просто в отставку захотел.
SkiNheD
SkiNheD
сегодня в 03:53
Вообще нафиг нужен тренер. Можно все без него решить.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:34
Решение вопроса на поверхности. Сменить тренера!)
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:14
Это значит без толковый тренер если не способен вписать в игру такого игрока как Бензема!! Карим один из сильнейших форвардов мира, универсальный, способный сыграть как на острие атаке, так и в подыгрыше. Любой другой бы тренер был счастлив если бы ему купили такого игрока.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:04
В чемпионате СА ,подобные конфликты будут переодичиски возникать - много звёздных игроков и очень много крутится "бабла".
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:25
Не разочаровывай меня, Карим...
4jgtderj2k9a
4jgtderj2k9a
вчера в 21:42
Будем болеть за Карима,а тренера в топку
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:38
Почти всегда виноват тренер
протон
протон
вчера в 21:12, ред.
Информацию читал 4 часа назад. Всё будет хорошо, наладят отношения. Арабам ничего не стоит выгнать бунтовщика и выставить на трансфер. Но так как араб Бензема, тут может и тренер полететь. Если конечно оговорюсь отношения не уладят. но думаю придут к общему положительному знаменателю
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 