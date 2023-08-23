У Бензема и главного тренера «Аль-Иттихада» напряжённые отношения

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вчера, 21:10

У нападающего «Аль-Иттихада» и главного тренера команды очень напряжённые отношения, сообщает Marca со ссылкой на саудовское издание Al-Sharq Al-Awsat.

Как сообщается, специалист дал понять игроку, что тот не соответствует его стилю игры. Также отмечается, что наставник не просил летом подписывать форварда. Сам Бензема выразил недовольство ситуацией посреднику, с помощью которого он перешёл в клуб из Саудовской Аравии, попросив его найти решение.