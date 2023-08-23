У Бензема и главного тренера «Аль-Иттихада» напряжённые отношения

У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема и главного тренера команды Нуну Эшпириту Санту очень напряжённые отношения, сообщает Marca со ссылкой на саудовское издание Al-Sharq Al-Awsat.
Как сообщается, специалист дал понять игроку, что тот не соответствует его стилю игры. Также отмечается, что наставник не просил летом подписывать форварда. Сам Бензема выразил недовольство ситуацией посреднику, с помощью которого он перешёл в клуб из Саудовской Аравии, попросив его найти решение.
Кроме того, как сообщают саудовские СМИ, француз просил, чтобы его назначили капитаном коллектива, и выразил недовольство тем, что повязку отдали сначала Ромариньо да Силве, а затем Ахмеду Шарахили.