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«Спартак» отклонил предложение по Николсону из Англии

вчера, 20:43

«Спартак» отклонил предложение английского «Уотфорда» о покупке форварда Шамара Николсона.

Предложение англичан было настолько низким, что его даже не стали воспринимать всерьез.

Николсон в текущем сезоне за «Спартак» еще не играл. По слухам, футболист не входит в планы тренерского штаба.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 06:42
По моему мнению нужно было соглашаться. ЗП у игрока не маленькая наверное. В помощь Соболева можно было бы подписать кого -нибудь из наших. Дешевле бы выщло
ABir
ABir
сегодня в 06:23
Николсону нужно давать играть, он себя проявит
Viollator
Viollator
сегодня в 05:29
Ещё и доплатят, что бы взяли и он освободил зарплатную ведомость. С прицелом на след. снзон, в этом очки позволят не попасть в переходные и спокойно рабртать.
Doping87
Doping87
сегодня в 03:38
Не за копейки значит бесплатно.
протон
протон
вчера в 22:12
Выгоднее продолжать платить зп?
Сп62
Сп62
вчера в 22:05
Информация явно не доскональная. Оставить команду с одним ЦН неразумно. Соболеву обязательно нужен дублёр и конкурент. Шамар в "проходных" матчах должен обязательно поучаствовать.
sova147
sova147
вчера в 21:41
Надо ставить на игру чтобы его видели
lotsman
lotsman
вчера в 21:26
Так потому и низкое предложение что он не играет. Его не видно в деле, чтобы оценить более высоко.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:19
«Спартак» отклонил предложение по Николсону из Англии .
Руководство Спартака сделали то ,что не нужно было делать, - подписали Николсона . Но это ладно, как говорится бывает со всеми . Ну теперь этот груз лежит не только на плечах главного тренера , но и что самое главное , в финансовой ведомости клуба . Не думаю, что лучшее решение будет платить по пусту зарплату и не малую, игроку который просто числится в ведомости клуба и не только не приносит пользу, но и является обузой . Так мало того , он никому не нужен и никто за ним не охотится. Так если есть хоть такой вариант с Уотфордом , на мой субъективный взгляд нужно избавиться от него , сделать правильные выводы и уже идти вперёд, а не ждать у моря погоды . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд .
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:49
Уйдёт он просто даром
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