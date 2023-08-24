«Спартак» отклонил предложение по Николсону из Англии .

«Спартак» отклонил предложение английского «Уотфорда» о покупке форварда Шамара Николсона.
Предложение англичан было настолько низким, что его даже не стали воспринимать всерьез.
Николсон в текущем сезоне за «Спартак» еще не играл. По слухам, футболист не входит в планы тренерского штаба.
Руководство Спартака сделали то ,что не нужно было делать, - подписали Николсона . Но это ладно, как говорится бывает со всеми . Ну теперь этот груз лежит не только на плечах главного тренера , но и что самое главное , в финансовой ведомости клуба . Не думаю, что лучшее решение будет платить по пусту зарплату и не малую, игроку который просто числится в ведомости клуба и не только не приносит пользу, но и является обузой . Так мало того , он никому не нужен и никто за ним не охотится. Так если есть хоть такой вариант с Уотфордом , на мой субъективный взгляд нужно избавиться от него , сделать правильные выводы и уже идти вперёд, а не ждать у моря погоды . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд .
Руководство Спартака сделали то ,что не нужно было делать, - подписали Николсона . Но это ладно, как говорится бывает со всеми . Ну теперь этот груз лежит не только на плечах главного тренера , но и что самое главное , в финансовой ведомости клуба . Не думаю, что лучшее решение будет платить по пусту зарплату и не малую, игроку который просто числится в ведомости клуба и не только не приносит пользу, но и является обузой . Так мало того , он никому не нужен и никто за ним не охотится. Так если есть хоть такой вариант с Уотфордом , на мой субъективный взгляд нужно избавиться от него , сделать правильные выводы и уже идти вперёд, а не ждать у моря погоды . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд .