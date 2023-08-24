«Спартак» отклонил предложение по Николсону из Англии .

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вчера, 20:43

«Спартак» отклонил предложение английского «Уотфорда» о покупке форварда .

Предложение англичан было настолько низким, что его даже не стали воспринимать всерьез.

Николсон в текущем сезоне за «Спартак» еще не играл. По слухам, футболист не входит в планы тренерского штаба.