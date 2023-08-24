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«Удинезе» сделал предложение по трансферу Сазонова

вчера, 13:25

Защитник «Динамо» Саба Сазонов может продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, «Удинезе» предложил 2 млн евро за трансфер грузина.

Также интерес к Сазонову проявляет «Динамо» Загреб.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 14:57
Вот за кого рад- так это за Сабу!!!
С одной стороны, реальный интерес из Италии, сам по себе уже приятен. С другой, сам Сазонов еще не окреп для выступления в Европе- много ошибок у него, даже в простых ситуациях. Не чувствуется уверенности, отсутствие должного опыта, навыков. Всё-таки, уезжаю в Италию, надо иметь определенный игровой багаж, необходимую практику, которой, у Сабы пока маловато... Но возможно, пребывание в в другом футбольном мире, более высоком нежели российский футбол- добавит нужной харизмы и уверенности в своих силах! В любом случае, Удачи тебе, Саба!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:15
Да пёс с ним....
Туда ему и дорога
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 13:47
Хороша новость... в смысле мы два месяца не будем видеть комментарии типа "и такое бывает".
А многим отдых будет просто не обходим. Сам удивляюсь когда люди спят.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:38
Маловато предлагают,не продадут за такую сумму.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:35
У молодого грузина есть не плохие шансы, что бы заиграть в Италии.
ДСА
ДСА
вчера в 13:35
Думается Динамо хочет не менее 7-8 млн. за этго игрока.
Гость
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