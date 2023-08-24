«Удинезе» сделал предложение по трансферу Сазонова

Защитник «Динамо» Саба Сазонов может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, «Удинезе» предложил 2 млн евро за трансфер грузина.
Также интерес к Сазонову проявляет «Динамо» Загреб.
Защитник «Динамо» Саба Сазонов может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, «Удинезе» предложил 2 млн евро за трансфер грузина.
Также интерес к Сазонову проявляет «Динамо» Загреб.
С одной стороны, реальный интерес из Италии, сам по себе уже приятен. С другой, сам Сазонов еще не окреп для выступления в Европе- много ошибок у него, даже в простых ситуациях. Не чувствуется уверенности, отсутствие должного опыта, навыков. Всё-таки, уезжаю в Италию, надо иметь определенный игровой багаж, необходимую практику, которой, у Сабы пока маловато... Но возможно, пребывание в в другом футбольном мире, более высоком нежели российский футбол- добавит нужной харизмы и уверенности в своих силах! В любом случае, Удачи тебе, Саба!!!
С одной стороны, реальный интерес из Италии, сам по себе уже приятен. С другой, сам Сазонов еще не окреп для выступления в Европе- много ошибок у него, даже в простых ситуациях. Не чувствуется уверенности, отсутствие должного опыта, навыков. Всё-таки, уезжаю в Италию, надо иметь определенный игровой багаж, необходимую практику, которой, у Сабы пока маловато... Но возможно, пребывание в в другом футбольном мире, более высоком нежели российский футбол- добавит нужной харизмы и уверенности в своих силах! В любом случае, Удачи тебе, Саба!!!