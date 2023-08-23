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Нерес не хочет переходить в «Зенит»

вчера, 20:33

Полузащитник «Бенфики» Давид Нерес хочет остаться в клубе.

Игрок сообщил, что полон решимости помочь лиссабонской команде вне зависимости от того, сколько игрового времени получает.

По информации источника, а также других СМИ, футболиста хочет подписать «Зенит».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:25
вольному воля, как говорится
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:02
    drug01
    drug01 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 22:21
    Согласен, насильно мил не будешь!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:03
    Не надо упрашивать, если у челса нет желания. Пусть сидит на лавке Бенфики ..
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:39
    Если не хочет, не надо насиловать, толку с такого не будет, одна головная боль.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:29
    Глупо бы было с его стороны переходить в болото российского футбола..
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 21:05
    Кто поедит в этот шлак
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 21:05, ред.
    27- год уж....а все лавры всеевропейские мерещатся....был бы топыч уже давно бы сам в топ-5 играл....все равно выше чем чемпион Португалии не подпрыгнуть.....а тут достаток предлагают в разы повысить....
    Какой то неправильный бразилец....объевропеился походу уже....
    Он же прекрасно понимает...что Бенфика клуб-ферма....и нельзя ей помочь лучше чем дать навариться на 20 млн...(куплен за 15....продан за 35 млн).....
    ЛЧ ему подавай...))))
    На дворе на 1962-й год....чтоб Бенфике ЛЧ выигрывать....
    adekvat
    adekvat
    вчера в 20:47
    Не нужен он, за такие деньги можно пять бразильцев купить. Один два заиграют.
    протон
    протон
    вчера в 20:42
    100 миллионов? Да за такие деньги португальцы сами этого Нереса свяжут, накинут мешок на голову и закинут в первый же попавшийся самолёт до России.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 20:35
    Я бы на его месте тоже не хотел
    Гость
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