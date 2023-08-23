Нерес не хочет переходить в «Зенит»

Полузащитник «Бенфики» Давид Нерес хочет остаться в клубе.
Игрок сообщил, что полон решимости помочь лиссабонской команде вне зависимости от того, сколько игрового времени получает.
По информации источника, а также других СМИ, футболиста хочет подписать «Зенит».
И всё бы ничего,но даже вполне уважаемые "писатели" сайта сходу начинаю называть свой чемпионат болотом.Ребята,а идите вы в "РайскоСадкие "чемпионаты,и не отсвечивайте здесь,соблюдайте принцип:Комментирую то,что уважаю,и что нравится.
Скатертью дорога.
И всё бы ничего,но даже вполне уважаемые "писатели" сайта сходу начинаю называть свой чемпионат болотом.Ребята,а идите вы в "РайскоСадкие "чемпионаты,и не отсвечивайте здесь,соблюдайте принцип:Комментирую то,что уважаю,и что нравится.
Скатертью дорога.
Какой то неправильный бразилец....объевропеился походу уже....
Он же прекрасно понимает...что Бенфика клуб-ферма....и нельзя ей помочь лучше чем дать навариться на 20 млн...(куплен за 15....продан за 35 млн).....
ЛЧ ему подавай...))))
На дворе на 1962-й год....чтоб Бенфике ЛЧ выигрывать....
Какой то неправильный бразилец....объевропеился походу уже....
Он же прекрасно понимает...что Бенфика клуб-ферма....и нельзя ей помочь лучше чем дать навариться на 20 млн...(куплен за 15....продан за 35 млн).....
ЛЧ ему подавай...))))
На дворе на 1962-й год....чтоб Бенфике ЛЧ выигрывать....