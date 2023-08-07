Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

На стадионе «Лужники» пройдёт реновация газона

вчера, 09:54

Пресс-служба «Торпедо» сообщила о том, что ближайшие домашние матчи команда будет вынуждена проводить на другом стадионе.

Это связано с тем, что в «Лужниках» будут проходить концертные мероприятия, также будет проведена реновация газона.

«Автозаводцы» после четырёх туров занимают 5-е место в Первой лиге, имея в активе 7 очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСтадион «Балтики» получил название «Ростех Арена»
06 августа
«Лужники» — в топ-100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo
18 июля
Стадион «Факела» станет более вместительным после реконструкции
16 июля
Клаудиньо получил травму в матче против «Фенербахче»
09 июля
Стадион «Петровский» будет модернизирован
17 июня
СлухиСтадион «Спартака» может получить название «Лукойл Арена»
14 июня
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:14
Добра! Если я проиграю быть рад хотя бы кто-то получил бонусы потратит на семью для детей купит мороженое, мясо в морозильник. Суть простая. Создается группа например "Аршавина" не важно идет оповещение на сайте, что группа начинает сбор участников. Общий вклад в группу стартовый капитал в размере 1000 рублей. Не важно кто и с какой карты скинет. Я могу и друга попросить что бы перевел сестру, главное счет поступил зафиксирован чеком. Когда сбор уже состоялся. До игры остался денек. Мы начинаем игру. Тут уже правила сайта модулировать тактику игры. В принципе тоже самое ничего мудрить не нужно как в КП, приз главный можно получить на карту. Ну можно разделить тех по меньшей сумме кто занял втрое место и третье. Желательно еще до старта провести соц опрос, а кто за и против этой схемы .  Да у многих будут гореть глаза. вложил 1000 р, взял в 30 больше. честно и справедливо. вот тогда набор за очки будет наисильнейшим, люди будут верстать не капипаст а сайты где есть информация.
Nottrow
Nottrow
вчера в 10:34
Такой стадион и пустует.
Jocket
Jocket
вчера в 10:30
Золотой стадион еще покроют позолотой.
sova147
sova147
вчера в 10:20
Такой стадион для Торпедо только обуза
shlomo2
shlomo2 ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:03
Добра Вам!

Готов поддержать проект. 1000 рублей с меня если все выгорит. Новое, это хорошо забытое старое!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 