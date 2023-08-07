На стадионе «Лужники» пройдёт реновация газона

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вчера, 09:54

Пресс-служба «Торпедо» сообщила о том, что ближайшие домашние матчи команда будет вынуждена проводить на другом стадионе.

Это связано с тем, что в «Лужниках» будут проходить концертные мероприятия, также будет проведена реновация газона.

«Автозаводцы» после четырёх туров занимают 5-е место в Первой лиге, имея в активе 7 очков.