На стадионе «Лужники» пройдёт реновация газона

Пресс-служба «Торпедо» сообщила о том, что ближайшие домашние матчи команда будет вынуждена проводить на другом стадионе.
Это связано с тем, что в «Лужниках» будут проходить концертные мероприятия, также будет проведена реновация газона.
«Автозаводцы» после четырёх туров занимают 5-е место в Первой лиге, имея в активе 7 очков.
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Готов поддержать проект. 1000 рублей с меня если все выгорит. Новое, это хорошо забытое старое!