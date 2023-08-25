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«Марсель» сделал официальное предложение «Локомотиву» по переходу Изидора

вчера, 09:39

По информации источника, «Марсель» прислал официальное предложение в «Локомотив» по трансферу нападающего Вильсона Изидора, стороны близки к договорённости.

Отмечается, что французский клуб долгое время не делал никаких предложений москвичам по игроку, а только общался с его агентом.

На днях «Локо» получил первую бумагу из Франции, но «железнодорожников» предложение не устроило. В ближайшее время «Марсель» должен улучшить финансовые условия сделки. Переход форварда может состояться в ближайшие дни.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 22:30
Вам бы до конца почитать то что я написал и уж потом отвечать. Спасибо за понимание.
CTePx
CTePx ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:05
Странно Ваше недоумение. Это торги, предложил цену, не удовлетворила, предложил другую, третью, четвертую, если есть заинтересованность. Есть крылатое американское выражение - "Товар стоит ровно столько, сколько за него готов заплатить покупатель".
протон
протон
вчера в 18:34
На днях железнодорожники получили первую бумагу из Франции, но их не устроило предложение, и они отправили ножницы
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:13
Все равно продадут за копейки
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:33
Локомотив с первого раза никогда не соглашается.
drug01
drug01
вчера в 10:25
Если Локо нужны деньги а не сам игрок тогда в добрый путь!
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
вчера в 10:06
Даром не нужен!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:03
Как-то странно выглядит , - сделал предложение и должен улучшить финансовые условия сделки !?? Либо оно есть, либо его нет !) А остальное всё философия и чьи-то домыслы . А вот слова , должны, может быть, если и т.д , это всё в стороне от реальности и фактов . Вот когда подпишет контракт, вот это случившийся факт , а пока всё это пустые разговоры.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:56
Молодой перспективный... если по деньгам строит, нужно отпускать...
shlomo
shlomo
вчера в 09:54
Посмотрим на сколько улучшенное предложение устроит паровозиков
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:50
Скорее бы захлопнули эту форточку для вылета птиц редкой породы и остался только футбол.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 09:48
Мне кажется не совсем корректно общаться с игроком в обход клуба
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