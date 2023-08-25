«Марсель» сделал официальное предложение «Локомотиву» по переходу Изидора

По информации источника, «Марсель» прислал официальное предложение в «Локомотив» по трансферу нападающего Вильсона Изидора, стороны близки к договорённости.
Отмечается, что французский клуб долгое время не делал никаких предложений москвичам по игроку, а только общался с его агентом.
На днях «Локо» получил первую бумагу из Франции, но «железнодорожников» предложение не устроило. В ближайшее время «Марсель» должен улучшить финансовые условия сделки. Переход форварда может состояться в ближайшие дни.