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Месси обосновался в русском районе Майами

вчера, 15:08

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин, который живёт в Майами, порассуждал об эффекте приезда Лионеля Месси в США.

Прожив в Майами три года, я не уделял особого внимания клубу «Интер Майами». Казалось, как и многие, я не видел в команде чего-то экстраординарного. Но приход Месси изменил всё. Внезапно команда, которая раньше казалась многим абстрактной, стала центром внимания.

С момента первой тренировки Лионеля в составе «Интер Майами» стало ясно — команда больше не будет прежней. Та, которая ранее казалась на грани краха, стала вдруг проявлять неимоверные возможности. Нельзя забывать о вкладе таких игроков как Серхио Бускетс и Жорди Альба. Но если говорить о ключевой фигуре, то без сомнений, это Месси.

Отрадно, что Месси выбрал для своего нового дома самое сердце русского района Майами — Санни-Айлас-Бич, поселившись в доме под названием Porsche Design.

Титулы рядом с Месси — это вопрос времени. Не прошло и десятка матчей, как Лионель уже праздновал свой первый трофей с «Интер Майами», завоевав Кубок Лиг. Но амбиции не останавливаются на этом. Перед нами открылась новая страница истории — финал Открытого Кубка США. Эффект Месси не только в его присутствии на поле, но и в критических моментах, когда именно его мастерство приводит команду к победе. Его вклад в эти победы абсолютно неоценим.

На одном из последних домашних матчей был замечен мой старший сын, Руслан. До прихода Месси он даже не думал посещать матчи, а теперь не пропускает ни одного.

Напомним, что Месси перебрался в «Интер Майами» этим летом, контракт аргентинца с новым клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
Iron Rabbit
Iron Rabbit
вчера в 20:42
Не ожидал такого от Месси, поселился в районе с самыми грязными и отвратными людьми на всей планете. Там же испаноязычных людей много, мог бы с ними жить.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:55
Правильно, поселился там, где адекватные люди.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:28
Наши беглые "перепуганные" Леонтия не обидят,максимум-споить могут.
ux68wnja4vs6
ux68wnja4vs6
вчера в 17:52
Правильно - русский гнома не обидит!
амурец
амурец ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:50
Точнее послали
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:42
Ешкин кот!.. Вот дела... Хе..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:37
А Марадоне и Пеле лучше гнома
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:35
А в Саудовскую Аравию побоялся ехать
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:29
Язык не знаю, но то что пару матов уже знает уверен. Соседи научили.
lotsman
lotsman
вчера в 15:57
Он там будет учить русский язык и русские обычаи, готовясь к переходу в РПЛ.)
ysy3aw4vgn32
ysy3aw4vgn32
вчера в 15:29
Месси наш человек, теперь можно дать ему гражданство
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:22
Самый безопасный район для проживания. Темнокожие беспредельщики очкуют соваться к русским.
Futurista
Futurista
вчера в 15:16
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:15
может он к нам вскоре переедет
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