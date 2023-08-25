Месси обосновался в русском районе Майами

Экс-вратарь «Локомотива» , который живёт в Майами, порассуждал об эффекте приезда в США .

Прожив в Майами три года, я не уделял особого внимания клубу «Интер Майами». Казалось, как и многие, я не видел в команде чего-то экстраординарного. Но приход Месси изменил всё. Внезапно команда, которая раньше казалась многим абстрактной, стала центром внимания.

С момента первой тренировки Лионеля в составе «Интер Майами» стало ясно — команда больше не будет прежней. Та, которая ранее казалась на грани краха, стала вдруг проявлять неимоверные возможности. Нельзя забывать о вкладе таких игроков как Серхио Бускетс и Жорди Альба. Но если говорить о ключевой фигуре, то без сомнений, это Месси.

Отрадно, что Месси выбрал для своего нового дома самое сердце русского района Майами — Санни-Айлас-Бич, поселившись в доме под названием Porsche Design.

Титулы рядом с Месси — это вопрос времени. Не прошло и десятка матчей, как Лионель уже праздновал свой первый трофей с «Интер Майами», завоевав Кубок Лиг. Но амбиции не останавливаются на этом. Перед нами открылась новая страница истории — финал Открытого Кубка США . Эффект Месси не только в его присутствии на поле, но и в критических моментах, когда именно его мастерство приводит команду к победе. Его вклад в эти победы абсолютно неоценим.

На одном из последних домашних матчей был замечен мой старший сын, Руслан. До прихода Месси он даже не думал посещать матчи, а теперь не пропускает ни одного.