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Еврокомиссия начнёт расследование в отношении «Манчестер Сити» и «Ньюкасла»

вчера, 11:41

В Европейскую комиссию поступили официальные жалобы от нескольких партий на футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Речь идёт о нарушениях правил, которые призваны устранять влияние на внутренний европейский рынок правительств стран, не входящих в Европейский союз.

Напомним, владельцем «Манчестер Сити» является шейх Мансур ибн Зайд Аль-Нахайян — член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби и вице-президент ОАЭ. 80% акций «Ньюкасла» принадлежат Суверенному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, председателем которого является наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд, сын короля Саудовской Аравии и фактический правитель страны.

В ближайшее время Европейская комиссия может начать расследование.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:56
Всё правильно делают в отношении шейхов. С них надо выбивать бабло каждый год и всё больше и больше. У них есть деньги покупать футболистов за огромные деньги и ещё платить сумасшедшую З-П,почему бы им не выписать штрафов на пару десятков лямов,для них это вообще копейки. К Новому году и УЕФА начнёт старые песни о главном. Не переживайте за шейхов.денег дадут столько сколько надо и ещё сверху.
протон
протон
вчера в 19:27
То есть арабы не могут финансировать клубы в ЕС, а Боули миллиард вбухал за год и норм?
Верг
Верг
вчера в 18:27
Англосаксы всю свою сраную историю были мастерами стрелять себе по коленам
Nety
Nety ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:05
Пару сотен миллионов вытащат, чё не подсуетиться? Это западная Европа. Они по другому жить не умеют.
Futurista
Futurista ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 14:43, ред.
Россия вообще никогда в ЕС не входила, однако их это не останавливает)....
Naherger
Naherger
вчера в 14:40
Поздно. Сейчас границы адекватных цен размыты очень сильно
Viduka
Viduka ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:23
В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Великобритания вышла из ЕС в 2020 году, поэтому все, что касается Манчестер Сити или Ньюкасла - их личное дело:)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:02
Сын за отца не отвечает.
pomor45
pomor45
вчера в 14:00
Это следствие вступления ОАЭ в БРИКС+. Продолжающая страдать чванством Европа не может придумать ничего лучшего, как обрезать себе яица.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:46
Так Россия потихоньку начинает уступать своё место на "скамье подсудимых" дряхлеющего союза стран "Райского Сада",стоило только СА вступить в БРИКС и начать вывоз футбольного людского ресурса из старушки.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:42
    Futurista
    Futurista ответ Viduka (раскрыть)
    вчера в 13:30, ред.
    "Речь идёт о нарушениях правил, которые призваны устранять влияние на внутренний европейский рынок правительств стран, не входящих в Европейский союз"...
    Ясно же написано....защищают свой рынок европейцы...в том числе и от бритов...
    Viduka
    Viduka ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 12:33
    А при чем тут островитяне, если речь про Еврокомиссию и Евросоюз, который Великобритания покинула 3 года назад?:)
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 12:19
    Ох, давненько уже о расследованиях не говорили)
    shlomo
    shlomo
    вчера в 12:15
    И снова островитяне придумали какую то фигню. В результате могут лишиться и МС и Ньюкасла, если арабы взбрыкнут.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 12:14
    Сити уже Мавроди переплюнул по количеству расследований.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:14
    Вот ведь ябеды какие - лишь бы жаловаться. На другое не способны. И все равно эти жалобы просто пустышки.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 12:04
    Британия больше не великая.
    sova147
    sova147
    вчера в 12:03
    Хозяева сами разберутся надо оставить их в покое
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 11:53
    А не поздновато спохватились, защищать свои интересы и как всегда по "европейски" "в раскачку" ( в ближайшее время будет создана комиссия) , хотя в любом случае в конфликте этих интересов победят опять деньги.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:47
    Что за бред? Чего только не придумают, но знаю одно - ничего не будет
    Гость
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