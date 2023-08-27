Еврокомиссия начнёт расследование в отношении «Манчестер Сити» и «Ньюкасла»

1693125691

вчера, 11:41

В Европейскую комиссию поступили официальные жалобы от нескольких партий на футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Речь идёт о нарушениях правил, которые призваны устранять влияние на внутренний европейский рынок правительств стран, не входящих в Европейский союз.

Напомним, владельцем «Манчестер Сити» является шейх Мансур ибн Зайд Аль-Нахайян — член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби и вице-президент ОАЭ . 80% акций «Ньюкасла» принадлежат Суверенному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, председателем которого является наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль-Сауд, сын короля Саудовской Аравии и фактический правитель страны.

В ближайшее время Европейская комиссия может начать расследование.