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У Месси появился телохранитель, который сопровождает его во время матчей

вчера, 10:21

У нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси появился телохранитель.

Его зовут Ясин Чуэко, во время матчей с участием футболиста он находится на бровке, также мужчина сопровождает игрока при выходе из тоннеля.

По данным аргентинской газеты La Nacion, Чуэко раньше служил в спецназе. Сейчас он занимается единоборствами.

Также сообщается, что охранник был нанят совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:23
да это нормальная практика для звезды.
Зачем столько реакции на этот факт? что, никогда не видели или не слышали обязанности и работу личных телохранителей? или только у Лео имеется такой?
salleeh
salleeh
вчера в 21:57
Тело не большое, так что с охраной проблем не должно быть…)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:01
Ясин Чуэко раньше служил в спецназе, сейчас занимается единоборствами, но внимательно наблюдая с бровки за игрой Лео и его финтами, может попробовать себя и в футболе . По крайней мере если телохранители вдруг решат сыграть в футбол - он будет там лучший! "Ясен пень""!)))
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 10:49
Месси и Ясину здоровья!!!
Futurista
Futurista
вчера в 10:41, ред.
На бровке мало...на поле надо тело охранять...За фол против Месси стреляет без предупреждения?)...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:36
там в штатах охранник пригодиться
Гость
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