У Месси появился телохранитель, который сопровождает его во время матчей

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вчера, 10:21

У нападающего «Интер Майами» появился телохранитель.

Его зовут Ясин Чуэко, во время матчей с участием футболиста он находится на бровке, также мужчина сопровождает игрока при выходе из тоннеля.

По данным аргентинской газеты La Nacion, Чуэко раньше служил в спецназе. Сейчас он занимается единоборствами.

Также сообщается, что охранник был нанят совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом.