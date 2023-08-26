У Месси появился телохранитель, который сопровождает его во время матчей

У нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси появился телохранитель.
Его зовут Ясин Чуэко, во время матчей с участием футболиста он находится на бровке, также мужчина сопровождает игрока при выходе из тоннеля.
По данным аргентинской газеты La Nacion, Чуэко раньше служил в спецназе. Сейчас он занимается единоборствами.
Также сообщается, что охранник был нанят совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом.
Зачем столько реакции на этот факт? что, никогда не видели или не слышали обязанности и работу личных телохранителей? или только у Лео имеется такой?
Зачем столько реакции на этот факт? что, никогда не видели или не слышали обязанности и работу личных телохранителей? или только у Лео имеется такой?